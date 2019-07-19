Сухоруков С.-Космоисторики-6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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– Наполеон Бонапарт перешёл через Неман! – продиктовал директор института по изучению Земли доктор космоисторических наук Бумберр секретарю. Тот простучал на печатной машинке эту историческую фразу и вопросительно посмотрел на профессора.
– Пока всё, – пожал плечами Бумберр. – Откуда мне знать, что будет дальше? – профессор указал лохматым пальцем на большой экран на стене конференц-зала. На экране невысокий плотный человечек со скукой на полноватом лице наблюдал за переправой своей армии через реку.
Дверь резко распахнулась, и в конференц-зал вбежал, ещё по-юношески неуклюжий и немного косолапый, аспирант-заочник Вабик. Его искусственно наращенная шерсть на голове, как всегда, была растрёпана.
– Профессор! Бонапарт напал на Россию!
– Да, мне это известно, – довольно потирая лапы, сказал Бумберр. – У нас будет много материалов для исследований!
– Боюсь, не будет, профессор, – покачал головой аспирант. – Звонили из академии наук – сюда прибудет наш космический флот. Землю приказано уничтожить!
– Но я ещё не закончил о ней книгу, – запротестовал профессор. – И за что, собственно, её уничтожать?
– Это решение наших аналитиков. Они подсчитали, что победа Наполеона в этой войне повлечёт за собой разгром антифранцузской коалиции и создание единой империи. Без войн и конфликтов, лет через двести, земляне выйдут в космос и будут угрожать нашей цивилизации.
– Так, может, Бонапарт ещё не победит? – возразил Бумберр.
– Это с такой-то армией? – аспирант в усмешке обнажил острые зубы. – Так или иначе, аналитики рисковать не будут, поэтому и отправили к нам военных.
– Срочно созывайте учёный совет! – заволновался профессор. – Нужно спасать Землю от наших сумасшедших генералов!
Совещание проходило бурно. Встревоженные новостями об уничтожении планеты и закрытии института, учёные спорили и местами даже ругались.
Если бы объект изучения зарианских учёных – человек – наблюдал бы заседание совета со стороны, он бы увидел жуткую картину: два десятка белых медведей в причудливых одеждах, сидя на стульях за овальным столом, ревут друг на друга, размахивая мохнатыми лапами.
Во время жаркой полемики под тяжёлым локтем завхоза треснуло блюдце, были разбиты три чайные чашки, а из одной воду случайно выплеснули на почтенного академика Барра. К счастью, старик ничего не заметил, ибо задремал ещё в начале заседания.
Все споры прекратил директор института конкретным предложением.
– Если мы не хотим потерять работу, – веско заявил он, – мы должны помочь землянам!
Борис Долинго|Author
Автор молодец – применяет тире, как надо. Но вот с пунктуацией в сочетаниях прямой и косвенной речи есть проблемы, как и у большинства авторов (я уже эту фразу под шаблон пишу!)
Рассказик забавный – ну так он и проходит по разделу «Юмористическая фантастика». Одно «но»: построен рассказ на явном искажении исторических фактов. Дело в том, что никакой особо суровой зимы, которая бы «сломала» французов, в 1812 году не было. В конце 1941 года суровая зима была, а вот в 1812 году – не было такой! Это метеорологический факт. Строить произведение, даже юмористическое, на явном подтасовывании фактов не стоит – зачем нести читателю искажённую информацию? Увы, текст не принимается.
Думаю, исправить тут ничего не получится, поскольку весь сюжет построен именно на «суровой зиме 1812». Которой не было в реальности.