Филичкин А.-Братья по разуму-28′

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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– Свершилась вековая мечта человечества и мы, наконец-то, узнали, что не одиноки в огромной вселенной. – так начался репортаж с внеочередного заседания Первого комитета ООН.
Знаменательную передачу транслировали все телевизионные станции и интернет-каналы планеты и её посмотрели не менее шести миллиардов людей. У всех остальных не имелось приёмной аппаратуры, а то и самого электричества.
За трибуной ведущего вспыхнул огромный экран. Дрожащим от волнения голосом, председатель Генеральной Ассамблеи ООН сообщил ошеломлённым землянам о том, что на окраине нашей звёздной системы замечен гигантский корабль пришельцев из космоса.
Спустя десять часов, над столицами всех крупных держав появилось по блестящей на солнце «тарелке», каждая размером с футбольное поле. Они вышли в эфир на всех возможных волнах и сообщили ещё более интересные новости.
Выяснилось, что на планету прибыли отнюдь не «чужие» с дальних окраин вселенной, а потомки землян из четвёртого тысячелетия. На экранах телевизоров и мониторах компьютеров появились существа во всём сходные с «homo sapiens» из семейства гоминид в отряде приматов.
Они оказались высокими, стройными и красивыми, словно древние боги Олимпа. В их лицах просматривались черты всех существующих рас. Цвет кожи был смуглым, с лёгким азиатским оттенком.
Пришельцы из будущего рассказали всему населению, что в развитии техники они ушли так далеко, как и не снилось их предкам. Они освоили перелёты между далёкими звёздами. Открыли способ перемещенья во времени. Много веков, наблюдали за своей давней родиной, и оберегали людей от их самых неразумных деяний, катастроф и других неприятностей.
Два года назад, их учёные подтвердили тот факт, что время обладает огромной пластичностью. Поэтому, вмешательство в ход текущих событий не вызывает никаких парадоксов. Глобальные изменения в прошлом произвести невозможно, а мелкие немедленно сглаживаются, не оставляя следов в мироздании.
Убедившись в том, что эта теория абсолютно верна, потомки решили помочь дальним пращурам, которые задыхаются в тисках тяжёлых насущных проблем. Перенаселение, голод, болезни, загрязнение воздуха, почвы, воды, всё это мешает процветанью людей.
Расчёты показывают, что при современном уровне техники, планета может дать всё, что нужно для жизни лишь одному миллиарду людей. В то время, как в космосе, находится множество привлекательных мест, где не имеется разумных существ. Благодарные потомки землян нашли десяток таких уголков и подготовили их для заселения человеческой расой.
После таких сообщений телевидение и интернет наводнили рассказы и фильмы пришельцев. В них показывались прекрасные виды совершенно нетронутой человеком природы, и говорилось о том, что ждёт переселенцев с Земли в их новом замечательном доме?
Борис Долинго|Author
Второй рассказ автора в этой подборке – и снова при некоторой «лекционности», как ни странно, рассказ хороший. Сразу скажу, что принимается.
Но! Автору нужно учиться писать сочетания прямой и косвенной речи, цитаты в тексте и т.п. нюансы. Это, конечно, чисто «технические» моменты набора текста, но это – элемент культуры! Нельзя не понимать, что уродливо проставленная пунктуация мешает чтению и часто может даже исказить смысл написанного.
Далее, хотелось бы сделать замечание автору, что нужно внимательнее вычитывать написанное. Впечатление такое, что где-то со второй половины текста автор либо стал небрежнее писать, либо, если вычитывал свой текст, то вычитывал невнимательно. В противном случае он, надеюсь, не пропустил бы массу стилистических ляпов в этой второй половине текста: не слишком удачные выражения встречаются и в первой половине, но во второй половине их число заметно возрастает. Ляпы, не сильно влияющие на сюжетное построение, но очень уродующие текст (придётся их исправлять самому – не думаю, что автор справится, а если объяснять, что и как нужно исправлять, то уйдёт слишком много времени).
И ещё вот какой момент. Несмотря на то, что текст явно сатирического характера (он пойдёт в наш раздел «Повод для улыбки», хотя в данном случае точнее было бы сказать: «Повод для усмешки»), я вижу в нём хороший потенциал для развития. Особенно – линии Степана. Куда он пошёл? Что с ним случилось? Выжил ли он, и т.д., и т.п.? Рекомендую автору подумать над тем, чтобы сделать на основе данного рассказа роман или повесть. По-моему, может получиться что-то увлекательное.