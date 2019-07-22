Филичкин А.-Братья по разуму-28′

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

-----------------------------------------------------------------------------------------

– Свершилась вековая мечта человечества и мы, наконец-то, узнали, что не одиноки в огромной вселенной. – так начался репортаж с внеочередного заседания Первого комитета ООН.

Знаменательную передачу транслировали все телевизионные станции и интернет-каналы планеты и её посмотрели не менее шести миллиардов людей. У всех остальных не имелось приёмной аппаратуры, а то и самого электричества.

За трибуной ведущего вспыхнул огромный экран. Дрожащим от волнения голосом, председатель Генеральной Ассамблеи ООН сообщил ошеломлённым землянам о том, что на окраине нашей звёздной системы замечен гигантский корабль пришельцев из космоса.

Спустя десять часов, над столицами всех крупных держав появилось по блестящей на солнце «тарелке», каждая размером с футбольное поле. Они вышли в эфир на всех возможных волнах и сообщили ещё более интересные новости.

Выяснилось, что на планету прибыли отнюдь не «чужие» с дальних окраин вселенной, а потомки землян из четвёртого тысячелетия. На экранах телевизоров и мониторах компьютеров появились существа во всём сходные с «homo sapiens» из семейства гоминид в отряде приматов.

Они оказались высокими, стройными и красивыми, словно древние боги Олимпа. В их лицах просматривались черты всех существующих рас. Цвет кожи был смуглым, с лёгким азиатским оттенком.

Пришельцы из будущего рассказали всему населению, что в развитии техники они ушли так далеко, как и не снилось их предкам. Они освоили перелёты между далёкими звёздами. Открыли способ перемещенья во времени. Много веков, наблюдали за своей давней родиной, и оберегали людей от их самых неразумных деяний, катастроф и других неприятностей.

Два года назад, их учёные подтвердили тот факт, что время обладает огромной пластичностью. Поэтому, вмешательство в ход текущих событий не вызывает никаких парадоксов. Глобальные изменения в прошлом произвести невозможно, а мелкие немедленно сглаживаются, не оставляя следов в мироздании.

Убедившись в том, что эта теория абсолютно верна, потомки решили помочь дальним пращурам, которые задыхаются в тисках тяжёлых насущных проблем. Перенаселение, голод, болезни, загрязнение воздуха, почвы, воды, всё это мешает процветанью людей.

Расчёты показывают, что при современном уровне техники, планета может дать всё, что нужно для жизни лишь одному миллиарду людей. В то время, как в космосе, находится множество привлекательных мест, где не имеется разумных существ. Благодарные потомки землян нашли десяток таких уголков и подготовили их для заселения человеческой расой.

После таких сообщений телевидение и интернет наводнили рассказы и фильмы пришельцев. В них показывались прекрасные виды совершенно нетронутой человеком природы, и говорилось о том, что ждёт переселенцев с Земли в их новом замечательном доме?



