Никитин А.-Материализатор-17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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- Я живу с ним уже шесть лет! - говорила Марина. Её глаза, как два сопла выбрызгивали печаль и грусть. На лице мелькало отчаяние.
- Он меняется только в худшую сторону, понимаешь? Он превратился в пьяницу, одержимого идеей. Он что-то мастерит, на остальное у него нет времени. Каждый вечер он закрывается в подвале, сверлит, что-то делает по пять-шесть часов. Меня он не пускает, представляешь? Он говорит, что его изобретение изменит мир.
- Успокойся, - сказал Юра, сдавленно улыбаясь, - я поговорю с ним. Я ведь его брат, он меня послушает.
- А я его жена, но что толку?
В кухне, где они сидели, стоял запах угара, вытяжка не работала. Некоторые дверцы подвесных полочек, были отломаны и лежали на полу, у раковины. Вместо люстры была настольная лампа, поставленная на комод. Юра кивнул, понимая, что брат превратился из мужчины в набитый соломой манекен, способный лишь есть, пить и передвигаться.
- С тех пор, как умер ваш отец, Дима перестал что-то делать. Перестал работать по дому, не слушает меня, и всё время проводит в подвале.
- Он хоть на работу ходит?
- Да, - недовольно сказала Марина, - разве что.
Юра прошёл к подвалу, на двери которого висел большой замок.
С каких пор он запирает подвал? И для чего?
Высокий мужчина с пакетом в руке возвращался домой. Дима Савинов не отличался привлекательностью: нос был велик, губы, как два кусочка прожаренного сала, глаза подо лбом, волосы немытые. Он шёл неторопливо, мысли витали в облаках. Перед домом его встретила соседка. Женщина под сорок, в домашнем халате, с сигаретой в зубах.
- Дима, сколько можно шуметь по вечерам? Что ты делаешь в своём подвале? Мне это надоело!
Женщина быстро говорила и размахивала руками. Сигарета дёргалась, как поплавок во время улова.
- У меня пропала кошка, - продолжала женщина, - чёрная с белыми пятнами на мордочке. Я думаю, из-за твоего шума она убежала. Сколько можно? Я буду жаловаться, предупреждаю тебя! У людей есть личная жизнь, запомни это, если тебя в детстве не научили.
- Таня, перестань, - сказал Дима. Ему захотелось, чтоб женщина исчезла. Эти крики действовали на нервы, у него начинала болеть голова, - я работаю над важным проектом, Таня, пойми. Ты ещё будешь рада, что я твой сосед. Когда всё закончиться, интервью будут брать у тебя, если меня не будет дома.
Борис Долинго|Author
Прежде всего, непонятно, почему автор решил, что нужно указывать объём произведения в тысячах слов? (Хотя и в словах объём указан неправильно: тут не 2, а почти 3 тысячи слов).
По недостаткам оформления автор может почитать другие рецензии – у него типичный набор ошибок в этом смысле. Типичные ошибки в написании сочетаний прямой и косвенной речи, неправильно использование тире и дефисов, и т.д., и т.п.
Есть стилистически ошибки типа «сдавленно улыбаясь»: сдавленно хрипят, что-то говорят, но никак не улыбаются.
Что касается содержания, во-первых, не понятна «научная» сторона обоснования работы материализатора: каким образом кровь животных должна способствовать материализации неживых предметов?! Живых – было бы ещё понятно, но автор говорит и о неживых. А это уже существенный «логический» ляп.
В целом, рассказ – попытка написать некий «лёгкий» хоррор. Неожиданная развязка в концовке автору удалась, но то, что аппарат изобретателя почему-то заработал, никак не вытекает из всего предыдущего содержания. Возможно, не стоило приплетать сюда фантастическую развязку (материализацию кошек), и действительно мог бы получиться этакий довольно психологичный лёгкий хорророк (хотя для доведения до настоящей «психологичности» тут ещё стоит немало поработать).