Никитин А.-Материализатор-17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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- Я живу с ним уже шесть лет! - говорила Марина. Её глаза, как два сопла выбрызгивали печаль и грусть. На лице мелькало отчаяние.

- Он меняется только в худшую сторону, понимаешь? Он превратился в пьяницу, одержимого идеей. Он что-то мастерит, на остальное у него нет времени. Каждый вечер он закрывается в подвале, сверлит, что-то делает по пять-шесть часов. Меня он не пускает, представляешь? Он говорит, что его изобретение изменит мир.

- Успокойся, - сказал Юра, сдавленно улыбаясь, - я поговорю с ним. Я ведь его брат, он меня послушает.

- А я его жена, но что толку?

В кухне, где они сидели, стоял запах угара, вытяжка не работала. Некоторые дверцы подвесных полочек, были отломаны и лежали на полу, у раковины. Вместо люстры была настольная лампа, поставленная на комод. Юра кивнул, понимая, что брат превратился из мужчины в набитый соломой манекен, способный лишь есть, пить и передвигаться.

- С тех пор, как умер ваш отец, Дима перестал что-то делать. Перестал работать по дому, не слушает меня, и всё время проводит в подвале.

- Он хоть на работу ходит?

- Да, - недовольно сказала Марина, - разве что.

Юра прошёл к подвалу, на двери которого висел большой замок.

С каких пор он запирает подвал? И для чего?

Высокий мужчина с пакетом в руке возвращался домой. Дима Савинов не отличался привлекательностью: нос был велик, губы, как два кусочка прожаренного сала, глаза подо лбом, волосы немытые. Он шёл неторопливо, мысли витали в облаках. Перед домом его встретила соседка. Женщина под сорок, в домашнем халате, с сигаретой в зубах.

- Дима, сколько можно шуметь по вечерам? Что ты делаешь в своём подвале? Мне это надоело!

Женщина быстро говорила и размахивала руками. Сигарета дёргалась, как поплавок во время улова.

- У меня пропала кошка, - продолжала женщина, - чёрная с белыми пятнами на мордочке. Я думаю, из-за твоего шума она убежала. Сколько можно? Я буду жаловаться, предупреждаю тебя! У людей есть личная жизнь, запомни это, если тебя в детстве не научили.

- Таня, перестань, - сказал Дима. Ему захотелось, чтоб женщина исчезла. Эти крики действовали на нервы, у него начинала болеть голова, - я работаю над важным проектом, Таня, пойми. Ты ещё будешь рада, что я твой сосед. Когда всё закончиться, интервью будут брать у тебя, если меня не будет дома.



