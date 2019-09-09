Странник Д.-Попутчики-15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Все рейсовые корабли третьего класса были одинаковыми, безразлично, на какой из планет его клепали и имя чьей компании стояло на стандартном тусклом и неуклюжем корпусе. Но и пассажиры их, как правило, не отличались высокими амбициями. Основная масса их состояла из чернорабочих, курьеров, наёмников и торговцев среднего пошиба, для которых на первом месте стояло соотношение скорости и цены, комфорт же являлся непозволимой роскошью.

Эвон, как всегда последняя, вползла в отсек на четыре места, безразлично повела щупальцами-глазами, рассматривая трёх попутчиков, и поздоровалась на интергалактическом. Нескладным хором они ответили на приветствие. Новоприбывшая отметила с тоской, что все они — самцы. Естественно, при таких расценках путешественников распределяли, игнорируя расовую и половую принадлежности. Да и опасаться домогательства от существа из другой галактики не приходилось. Но факт оставался фактом — какой расе не принадлежали бы самцы, они менее чистоплотны, чем самки.

Все заняли свои места, и привычный мягкий толчок дал понять, что корабль стартовал. Окон в отсеке не было, время ужина ещё не наступило, молчание, царившее в помещении, начало становиться неприятным. Кажется даже, каждый старался дышать тише. Кроме каменного тренога, конечно, которые, как известно, вообще не дышат.

Первым тишину нарушил бледный гуманоид, по первому впечатлению — человек.

— Так и сдохнуть от тоски можно, давайте, что ли, знакомиться, — он кашлянул и представился первым, — Николай или просто Ник.

— Оуай, — радостно булькнул аквамар и вежливо звякнул металлическими чешуйками, покрывавшими его мускулистое тело.

— Я — Грым, — не очень дружелюбно пророкотал треног.

Эвон равнодушно представилась, почти уверенная, что за этим снова воцарится неловкое молчание. Но гуманоид оказался на редкость компанейским существом, и ему скоро удалось растормошить других.

Когда расторопный робот-разносчик принёс ужин, попутчики уже так непринуждённо болтали друг с другом, словно являлись давними товарищами.

Посматривая, как треног с аппетитом перемалывал нечто, больше всего напоминающее голыши, Ник расхохотался:

— Я бы точно зубы обломал.

Аквамар согласно булькнул, с аппетитом поглощая что-то зелёное. Позабавленная Эвон протянула человеку пластиковый стакан с густым слизистым протеиновым раствором бурого цвета:

— Это не твёрдое, хочешь попробовать?

— Уж извини, но на вид гадость гадостью, — отмахнулся гуманоид, смеясь, — ни в коем случае! Спасибо, конечно.

— Существуют гастрономические пристрастия и похуже, — заметил Грым. И, заметив любопытные взгляды, предупредил поспешно:

— Но это история не для слабых камер переваривания пищи.

— Интересно, — в один голос отозвались Ник и Оуай. Эвон такого воодушевления не испытывала, но решила не портить забаву и кивнула, выражая согласие.

Грым стряхнул с груди каменную крошку и начал рассказ:

— Случилось это во время исследований на одной из дальних неизученных планет. Сами знаете, любителей рисковать нет. Кто бы не организовал ту экспедицию, тоже щедростью не отличался. Тесный корабль устаревшей модели, дряхлое оборудование и шесть то ли студентов -недоучек, то ли молодых учёных-энтузиастов. Что именно искали там, мне неизвестно, а может участники экспедиции и сами толком не знали. Копали, ковыряли, разрезали и собирали всё подряд. И нашли таки на свою голову нечто... Или оно их нашло. Как посмотреть.



