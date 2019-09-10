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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 10.09.2019
аэлита кубок 3
1 комментарии

Долматович Е.-Ex Machina-23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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– Значит, со мной точно ничего не случится?

Артём оторвал взгляд от картины на стене – напыщенная мазня в грязно-рыжих тонах, изображён какой-то изнеженный ангел в компании троицы голых дев – и, нахмурившись, скосился на худого высокого старика. Тот, не поворачивая головы, что-то пробормотал себе под нос.

– Чего?

– Ничего не произойдёт.

– Как-то неуверенно.

Старик устало вздохнул. Он перестал возиться со своей чудо-машиной и печально посмотрел на сидящего в кресле мужчину, чей неопрятный вид вызывал отвращение, а неестественно бледное лицо и диковатые глаза откровенно пугали.

– Наука только стремится к истине, но абсолютной уверенности в избранном пути у неё нет. И никогда не было. Мы движемся методом проб и ошибок…

– Пожалуйста, – взмахнул руками Артём, – избавь меня от этой чепухи!

Старик пожал плечами.

– Как скажешь.

В помещении воцарилось молчание – напряжённое, удручающее. Лишь едва слышно гудел генератор да монотонно тикали настенные часы. А на экранах мониторов мельтешили цепочки цифр, и это раздражало Артёма. Весь этот заваленный всевозможным барахлом кабинет. Непонятные механизмы и разбросанные повсюду запчасти, потрёпанные книги и мудрёные чертежи. Лаборатория – какое омерзительное слово! Сколько в нём пафоса и… иронии, что ли? Так и чувствуется запах спирта, а перед мысленным взором, невольно пробуждая давно забытый детский страх, проплывают синевато-белые халаты, угрожающе поблёскивают длинные иглы, лоснятся надменные хари. Люди, мнящие себя богами и мечущиеся в паутине собственных безумных теорий, выстраивающие гипотезы, сверяющие, проверяющие, предполагающие… Люди, столь же далёкие от реальной жизни, как и их сумасбродные идеи.

Меж тем молчание затягивалось, давило на уши.

– Твоя картина, что она означает? – не выдержал Артём.

– Это «Плач по Икару» кисти Герберта Джеймса Дрейпера, – отозвался старик. – Репродукция, разумеется. Я повесил её, как напоминание.

– Напоминание? – усмехнулся Артём. – Ну-ну… И кто такой этот Икар?

– В древнегреческой мифологии он был сыном Дедала – великого изобретателя.

– Ещё бы, – вставил Артём.

Проигнорировав его реплику, старик продолжил:

– Чтобы спастись с острова, где правил тиран Минос, Дедал сделал для себя и своего сына крылья. Он предупредил Икара, чтоб тот не взлетал высоко к солнцу, так как воск, скрепляющий крылья, может растаять под действием лучей. Но Икар не послушал. Он увлёкся полётом и забыл наставление отца…

– Понятно, – сердито перебил Артём. – Великий изобретатель, непутёвый сын. Можешь не утруждаться с намёками. Вот скажи, на кой чёрт ты меня позвал, а? У тебя что, не нашлось никого получше?


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Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    |Author
    11.09.2019 at 13:56 - Ответить

    Написано грамотно, набрано правильно (даже сочетания прямой и косвенной речи оформлены верно – видимо, пригодилась наша «методичка»!)
    Рассказ философско-социальный, на тему «Может ли машина предвидеть будущее, ориентируясь на тайные мысли и желания человека?» И вообще на тему: а что требуется человечеству для счастья? В смысле, какую политическую систему нужно строить: либерализм и демократию – или же жёсткую диктатуру?
    В принципе, тема насколько глубокая, настолько же и заезженная, и это накладывает на любого автор большую ответственность: ведь, чтобы не сотворить ещё одну банальную вещицу в подобном ключе, необходимо придумать очень оригинальный сюжет на подобную тему. Увы, здесь автору этого не удалось – сюжет схематичный, переполненный «морализаторскими» и очень шаблонными диалогами. Концовка предсказуемая и какая-то «нерельефная». В концовке, правда, присутствует попытка сделать то, что нужно для почти любого произведения короткой формы (если только это не некая «новелла») – дать неожиданный поворот. Но, к сожалению, то, как это решено, неожиданным поворотом не является: ведь то, что на трибуне стоял не Артём, легко угадывается из развития событий задолго до финала

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