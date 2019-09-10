Долматович Е.-Ex Machina-23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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– Значит, со мной точно ничего не случится?

Артём оторвал взгляд от картины на стене – напыщенная мазня в грязно-рыжих тонах, изображён какой-то изнеженный ангел в компании троицы голых дев – и, нахмурившись, скосился на худого высокого старика. Тот, не поворачивая головы, что-то пробормотал себе под нос.

– Чего?

– Ничего не произойдёт.

– Как-то неуверенно.

Старик устало вздохнул. Он перестал возиться со своей чудо-машиной и печально посмотрел на сидящего в кресле мужчину, чей неопрятный вид вызывал отвращение, а неестественно бледное лицо и диковатые глаза откровенно пугали.

– Наука только стремится к истине, но абсолютной уверенности в избранном пути у неё нет. И никогда не было. Мы движемся методом проб и ошибок…

– Пожалуйста, – взмахнул руками Артём, – избавь меня от этой чепухи!

Старик пожал плечами.

– Как скажешь.

В помещении воцарилось молчание – напряжённое, удручающее. Лишь едва слышно гудел генератор да монотонно тикали настенные часы. А на экранах мониторов мельтешили цепочки цифр, и это раздражало Артёма. Весь этот заваленный всевозможным барахлом кабинет. Непонятные механизмы и разбросанные повсюду запчасти, потрёпанные книги и мудрёные чертежи. Лаборатория – какое омерзительное слово! Сколько в нём пафоса и… иронии, что ли? Так и чувствуется запах спирта, а перед мысленным взором, невольно пробуждая давно забытый детский страх, проплывают синевато-белые халаты, угрожающе поблёскивают длинные иглы, лоснятся надменные хари. Люди, мнящие себя богами и мечущиеся в паутине собственных безумных теорий, выстраивающие гипотезы, сверяющие, проверяющие, предполагающие… Люди, столь же далёкие от реальной жизни, как и их сумасбродные идеи.

Меж тем молчание затягивалось, давило на уши.

– Твоя картина, что она означает? – не выдержал Артём.

– Это «Плач по Икару» кисти Герберта Джеймса Дрейпера, – отозвался старик. – Репродукция, разумеется. Я повесил её, как напоминание.

– Напоминание? – усмехнулся Артём. – Ну-ну… И кто такой этот Икар?

– В древнегреческой мифологии он был сыном Дедала – великого изобретателя.

– Ещё бы, – вставил Артём.

Проигнорировав его реплику, старик продолжил:

– Чтобы спастись с острова, где правил тиран Минос, Дедал сделал для себя и своего сына крылья. Он предупредил Икара, чтоб тот не взлетал высоко к солнцу, так как воск, скрепляющий крылья, может растаять под действием лучей. Но Икар не послушал. Он увлёкся полётом и забыл наставление отца…

– Понятно, – сердито перебил Артём. – Великий изобретатель, непутёвый сын. Можешь не утруждаться с намёками. Вот скажи, на кой чёрт ты меня позвал, а? У тебя что, не нашлось никого получше?



