Долматович Е.-Ex Machina-23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
-----------------------------------------------------------------------------------------
– Значит, со мной точно ничего не случится?
Артём оторвал взгляд от картины на стене – напыщенная мазня в грязно-рыжих тонах, изображён какой-то изнеженный ангел в компании троицы голых дев – и, нахмурившись, скосился на худого высокого старика. Тот, не поворачивая головы, что-то пробормотал себе под нос.
– Чего?
– Ничего не произойдёт.
– Как-то неуверенно.
Старик устало вздохнул. Он перестал возиться со своей чудо-машиной и печально посмотрел на сидящего в кресле мужчину, чей неопрятный вид вызывал отвращение, а неестественно бледное лицо и диковатые глаза откровенно пугали.
– Наука только стремится к истине, но абсолютной уверенности в избранном пути у неё нет. И никогда не было. Мы движемся методом проб и ошибок…
– Пожалуйста, – взмахнул руками Артём, – избавь меня от этой чепухи!
Старик пожал плечами.
– Как скажешь.
В помещении воцарилось молчание – напряжённое, удручающее. Лишь едва слышно гудел генератор да монотонно тикали настенные часы. А на экранах мониторов мельтешили цепочки цифр, и это раздражало Артёма. Весь этот заваленный всевозможным барахлом кабинет. Непонятные механизмы и разбросанные повсюду запчасти, потрёпанные книги и мудрёные чертежи. Лаборатория – какое омерзительное слово! Сколько в нём пафоса и… иронии, что ли? Так и чувствуется запах спирта, а перед мысленным взором, невольно пробуждая давно забытый детский страх, проплывают синевато-белые халаты, угрожающе поблёскивают длинные иглы, лоснятся надменные хари. Люди, мнящие себя богами и мечущиеся в паутине собственных безумных теорий, выстраивающие гипотезы, сверяющие, проверяющие, предполагающие… Люди, столь же далёкие от реальной жизни, как и их сумасбродные идеи.
Меж тем молчание затягивалось, давило на уши.
– Твоя картина, что она означает? – не выдержал Артём.
– Это «Плач по Икару» кисти Герберта Джеймса Дрейпера, – отозвался старик. – Репродукция, разумеется. Я повесил её, как напоминание.
– Напоминание? – усмехнулся Артём. – Ну-ну… И кто такой этот Икар?
– В древнегреческой мифологии он был сыном Дедала – великого изобретателя.
– Ещё бы, – вставил Артём.
Проигнорировав его реплику, старик продолжил:
– Чтобы спастись с острова, где правил тиран Минос, Дедал сделал для себя и своего сына крылья. Он предупредил Икара, чтоб тот не взлетал высоко к солнцу, так как воск, скрепляющий крылья, может растаять под действием лучей. Но Икар не послушал. Он увлёкся полётом и забыл наставление отца…
– Понятно, – сердито перебил Артём. – Великий изобретатель, непутёвый сын. Можешь не утруждаться с намёками. Вот скажи, на кой чёрт ты меня позвал, а? У тебя что, не нашлось никого получше?
Борис Долинго|Author
Написано грамотно, набрано правильно (даже сочетания прямой и косвенной речи оформлены верно – видимо, пригодилась наша «методичка»!)
Рассказ философско-социальный, на тему «Может ли машина предвидеть будущее, ориентируясь на тайные мысли и желания человека?» И вообще на тему: а что требуется человечеству для счастья? В смысле, какую политическую систему нужно строить: либерализм и демократию – или же жёсткую диктатуру?
В принципе, тема насколько глубокая, настолько же и заезженная, и это накладывает на любого автор большую ответственность: ведь, чтобы не сотворить ещё одну банальную вещицу в подобном ключе, необходимо придумать очень оригинальный сюжет на подобную тему. Увы, здесь автору этого не удалось – сюжет схематичный, переполненный «морализаторскими» и очень шаблонными диалогами. Концовка предсказуемая и какая-то «нерельефная». В концовке, правда, присутствует попытка сделать то, что нужно для почти любого произведения короткой формы (если только это не некая «новелла») – дать неожиданный поворот. Но, к сожалению, то, как это решено, неожиданным поворотом не является: ведь то, что на трибуне стоял не Артём, легко угадывается из развития событий задолго до финала