Сухоруков С.-Джинн 2.0 – 38

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Мне всегда казалось, что о человеке многое может рассказать его манера курить табак. По табачному дыму можно определить характер, настроение и даже профессию. К примеру, человек профессии успешной и солидной и дым пускает соответственно: солидно, не спеша, согласно своему устойчивому материальному положению. Так курил сигару мой бывший командир сержант Малкович. А вот, скажем, страховой агент курит быстро, суетливо – оттого и дым его дешёвых папирос быстрый, суетливый. По-своему курит бухгалтер, свой стиль у врача. Врачи курят особенно жадно и упоённо. Видимо, что-то им известно об этом зелье, известно то, что неведомо их пациентам.
В приёмной компании "Сэсвитэр" дым клубился густо и часто. И уверенные лица сидящих напротив людей не обманывали меня. Дым выдавал их волнение. Ещё бы! Как и я, они были безработными. Последний кризис вышиб из кресла не только министра, но и пополнил армию безработных ещё тысяч на пятьсот. На улицу выбросили не только простых работяг вроде меня, но и умников с дипломами. Вот этих – что сидят напротив меня и нервно курят.
Время тянулось дольше – дым становился гуще. Я отчаянно кашлял, как рыба широко открывал рот, боясь задохнуться. Наконец, очередь дошла и до меня. Из кабинета отдела кадров вышел очередной кандидат. Судя по его угрюмому лицу, работу он не получил. Не особо надеясь, толкнул дверь кабинета и я.
Собеседование проводил служащий отдела кадров компании – какой-то важный мистер в дорогущем костюме. Я подошёл к пластиковому столу, за которым он сидел с видом крайне занятого человека, и протянул ему диск со своей метрикой. Мистер устало, без особого интереса взглянул на меня, взял диск и утопил его в дисководе огромного офисного компьютера.
Зашла миловидная женщина средних лет и поставила на стол чашку. Запахло ромом и ещё какой-то гадостью.
– Много там ещё? – отхлебнув из чашки, вяло спросил Мистер.
– Семь, – ответила женщина, сверившись со списком в руке. – Семь кандидатов. Три астрофизика, два астробиолога, астрогеолог и астролингвист. – Тут она запнулась. – И вот – он, – небрежно кивнула она на меня. – Слесарь.
– Кто? – оживился Мистер и с весёлым удивлением посмотрел на меня. – Правда – слесарь? А разве такая профессия ещё существует? – засомневался он.
Мне стало ясно, что работу я не получу. Где мне тягаться с теми умниками в приёмной? Когда все они – космонавты? А я даже не знаю, что такое гиперпереход и фотонные двигатели.
Борис Долинго|Author
Типичные ошибки в написании сочетаний прямой и косвенной речи, а так в целом написано весьма грамотно во всех отношениях (грамматически, стилистически и т.п.). Небольшие огрехи и описки есть, но это – мелочи.
Замечания по «сюжетной логике» (Конечно, рассказ явно юмористический, а в таких произведениях рамки «логики» намного менее строгие. Тем не менее, бывают такие логические нюансы, которые должны соблюдаться):
1. Заявлено в самом начале, что – туповатый вояка в отставке, однако тут же подаваемые его рассуждения о стиле курения табака явно не соответствуют такому образу. Да и далее ГГ показывает себя совсем не глупым человеком. Наверное, стоит как-то опустить слова про «туповатость», звучащие в начале текста.
2. Чисто технический «недочёт», на мой взгляд: описано достаточно далёкое будущее, а в ходу по-прежнему компьютеры с дисководами, в которых гудят компакт-диски (которые и сегодня-то уже почти не применяются). Нонсенс. Зачем автору потребовался такой диск?! Почему это не мог быть какой-то «футуристический» накопитель данных? Ведь для сюжета совсем не важно, чтобы это был именно «компакт-диск». Просто упоминание диска в данном контексте выглядит почти как, скажем, упоминание дискового телефона в наши дни. Да и компьютерный интерфейс якобы супер передовой инопланетной программы описан уж слишком примитивно-земным и даже по современным меркам уже устарел.
3. Что более важно: про планету Караван. Если программа «Дж-Ин» создана некой неизвестной космической расой (даже языка этой расы, якоб, нет в земных базах данных!), то каким образом данные о планете «Караван» присутствуют в библиотеке?!?! Мне кажется, автор просто забыл по ходу написания текста об этой «логической связке» (точнее – неувязке).
4. Не вполне понятно, с кем собирались воевать земляки ГГ, когда была объявлена мобилизация? По ходу повествования несколько раз упоминаются «Серверные» и «Южные» территории. Т.е., речь явно о войне с каким-то государствами на одной планете (т.к. в космосе не может быть понятия «юг», «север» и т.д. в применении к «территории»). Но при этом сосед ГГ собрался воевать с «чужаками», т.е., с инопланетянами. В общем, тут в тексте какая-то неразбериха понятий, и это очень плохо.
5. А почему копию программы (которую приносит Кристина) автор называет «2.1»? В чём тут модификация программы, если это – явная копия?
Резюме: рассказ в целом симпатичный, но автору необходимо навести порядок с указанными «логическими» моментами. И я бы его принял к публикации (после повторного рассмотрения, разумеется).
Большая просьба: вносить правки другим цветом текстом другого цвета или выделять правки маркером, если автор станет что-то исправлять и повторно присылать данный рассказ.