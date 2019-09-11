Сухоруков С.-Джинн 2.0 – 38

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Мне всегда казалось, что о человеке многое может рассказать его манера курить табак. По табачному дыму можно определить характер, настроение и даже профессию. К примеру, человек профессии успешной и солидной и дым пускает соответственно: солидно, не спеша, согласно своему устойчивому материальному положению. Так курил сигару мой бывший командир сержант Малкович. А вот, скажем, страховой агент курит быстро, суетливо – оттого и дым его дешёвых папирос быстрый, суетливый. По-своему курит бухгалтер, свой стиль у врача. Врачи курят особенно жадно и упоённо. Видимо, что-то им известно об этом зелье, известно то, что неведомо их пациентам.

В приёмной компании "Сэсвитэр" дым клубился густо и часто. И уверенные лица сидящих напротив людей не обманывали меня. Дым выдавал их волнение. Ещё бы! Как и я, они были безработными. Последний кризис вышиб из кресла не только министра, но и пополнил армию безработных ещё тысяч на пятьсот. На улицу выбросили не только простых работяг вроде меня, но и умников с дипломами. Вот этих – что сидят напротив меня и нервно курят.

Время тянулось дольше – дым становился гуще. Я отчаянно кашлял, как рыба широко открывал рот, боясь задохнуться. Наконец, очередь дошла и до меня. Из кабинета отдела кадров вышел очередной кандидат. Судя по его угрюмому лицу, работу он не получил. Не особо надеясь, толкнул дверь кабинета и я.

Собеседование проводил служащий отдела кадров компании – какой-то важный мистер в дорогущем костюме. Я подошёл к пластиковому столу, за которым он сидел с видом крайне занятого человека, и протянул ему диск со своей метрикой. Мистер устало, без особого интереса взглянул на меня, взял диск и утопил его в дисководе огромного офисного компьютера.

Зашла миловидная женщина средних лет и поставила на стол чашку. Запахло ромом и ещё какой-то гадостью.

– Много там ещё? – отхлебнув из чашки, вяло спросил Мистер.

– Семь, – ответила женщина, сверившись со списком в руке. – Семь кандидатов. Три астрофизика, два астробиолога, астрогеолог и астролингвист. – Тут она запнулась. – И вот – он, – небрежно кивнула она на меня. – Слесарь.

– Кто? – оживился Мистер и с весёлым удивлением посмотрел на меня. – Правда – слесарь? А разве такая профессия ещё существует? – засомневался он.

Мне стало ясно, что работу я не получу. Где мне тягаться с теми умниками в приёмной? Когда все они – космонавты? А я даже не знаю, что такое гиперпереход и фотонные двигатели.



