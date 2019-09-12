Воронцова Е.-Диковинный экземпляр-4

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Полыхнуло белыми искрами.
Алекс резко обернулся влево. Ничего особенного. С настенной полки на Алекса поблёскивала антикварная ступка — подарок подчинённых на сорокапятилетие. С некоторых пор Алекс стал интересоваться стариной утварью.
Он подошёл к полке и погладил ступку одобрительно, словно любимую овчарку Клару.
Заклубилось чёрным дымом, пахнуло пылью. Отпрянув, Алекс протёр глаза. Тем временем из смрада оформилась фигуристая дамочка бальзаковского возраста с волевым подбородком.
— Уууу… — промычал Алекс.
Левая рука его беспомощно шарила по воздуху. Наткнувшись на кресло, вцепился в мягкий велюр как в спасательный круг. Ноги держать отказывались.
— Не ждал? — развязно спросила женщина, уперев руку в крутое бедро.
«Вроде и не пил», — пронеслось в голове у Алекса. — «Стрессы, нервы. Недолго и до психоаналитика».
— Ты кто? — вслух поинтересовался Алекс, поражаясь собственной смелости.
— Баба Яга, — с вызовом ответствовала особа, вздёрнув острый подбородок.
— Какого чёрта? — Алекс покосился в сторону тревожной кнопки. Хотя, чем тут помогут охранник с садовником?
— Я — начало твоей новой жизни, — Яга развела руками, будто радушная хозяйка перед гостями: — Исполняю желания.
***
В детстве Алекс мечтал быть пожарным или ветеринаром.
Родители сначала умилялись, затем принялись всерьёз отговаривать. Опасно, да и не денежно. Не отговорили.
Алекс подал документы в ветеринарную академию. После академии — армия. Отслужив кинологом, он жадно погрузился в работу. Тяжела служба ветеринара, но поставленные на лапы пациенты придавали силы и смысл.
В клинике сам собой закрутился роман с медсестрой. Шаг за шагом — и вот уже обручальные кольца и невеста в белой фате. Родился сын. Расходы, тесная квартирка. Зарплаты стало не хватать. Алекс пахал за двоих, но подработки не спасали. Делать нечего: пришлось подать документы на заочный экономический.
Постоянный клиент устроил в банк хозяйственником. За семнадцать лет Алекс дорос до заместителя председателя правления. Хороший дом в престижном посёлке, вилла за границей, сын — студент престижного вуза.
И только когда Алекс оставался наедине с собой, во взгляде его временами проскальзывала безнадёжная тоска.
***
Через затемнённые стёкла просматривались серебристые стены соседнего здания бизнес-центра.
После деликатного стука в кабинет заглянула секретарша:
— Вызывали Александр Викторович?
Алекс кивнул:
— Занеси мне последний протокол заседания кредитного комитета.
Секретарша скрылась за дверью, но через пять минут вернулась с документом.
Борис Долинго|Author
Написано грамотно, набрано правильно. Единственный недостаток в этом смысле – автор, как и большинство, не знает нормы расстановки пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи. (если попросит нашу методичку по данному вопросу – вышлю).
В смысловом отношении рассказ, увы, небольшая зарисовка… ни о чём.
Суть сюжета: ГГ, являясь крупным чином в банке, получает от сослуживцев подарок – ступку. Ступка оказывается аналогом «лампы Аладдина», и после того, как ГГ её случайно потёр, к нему является джинн для оригинальности названный автором «Бабой Ягой». Баба Яга предлагает ГГ сказочные бонусы в виде должности «управляющего банком». «Ха-ха, – говорит ГГ, – а я уже управляющий!»
При этом всё происходит на фоне того, что в это же самое время ГГ (видимо, накопив достаточно денег), решает вернуться к мечте детства – работе в ветеринарной клинике. И возвращается, бросив должность в банке. Конец.
Если честно, я не понял, для чего писался данный рассказ? В нём нет ни оригинального сюжета, ни неожиданного поворота, связанного со «знаковым» для сюжета (вроде, знаковым, судя по названию) предметом – ступкой. К сожалению, никак не могу принять в журнал