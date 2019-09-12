Воронцова Е.-Диковинный экземпляр-4

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Полыхнуло белыми искрами.

Алекс резко обернулся влево. Ничего особенного. С настенной полки на Алекса поблёскивала антикварная ступка — подарок подчинённых на сорокапятилетие. С некоторых пор Алекс стал интересоваться стариной утварью.

Он подошёл к полке и погладил ступку одобрительно, словно любимую овчарку Клару.

Заклубилось чёрным дымом, пахнуло пылью. Отпрянув, Алекс протёр глаза. Тем временем из смрада оформилась фигуристая дамочка бальзаковского возраста с волевым подбородком.

— Уууу… — промычал Алекс.

Левая рука его беспомощно шарила по воздуху. Наткнувшись на кресло, вцепился в мягкий велюр как в спасательный круг. Ноги держать отказывались.

— Не ждал? — развязно спросила женщина, уперев руку в крутое бедро.

«Вроде и не пил», — пронеслось в голове у Алекса. — «Стрессы, нервы. Недолго и до психоаналитика».

— Ты кто? — вслух поинтересовался Алекс, поражаясь собственной смелости.

— Баба Яга, — с вызовом ответствовала особа, вздёрнув острый подбородок.

— Какого чёрта? — Алекс покосился в сторону тревожной кнопки. Хотя, чем тут помогут охранник с садовником?

— Я — начало твоей новой жизни, — Яга развела руками, будто радушная хозяйка перед гостями: — Исполняю желания.

***

В детстве Алекс мечтал быть пожарным или ветеринаром.

Родители сначала умилялись, затем принялись всерьёз отговаривать. Опасно, да и не денежно. Не отговорили.

Алекс подал документы в ветеринарную академию. После академии — армия. Отслужив кинологом, он жадно погрузился в работу. Тяжела служба ветеринара, но поставленные на лапы пациенты придавали силы и смысл.

В клинике сам собой закрутился роман с медсестрой. Шаг за шагом — и вот уже обручальные кольца и невеста в белой фате. Родился сын. Расходы, тесная квартирка. Зарплаты стало не хватать. Алекс пахал за двоих, но подработки не спасали. Делать нечего: пришлось подать документы на заочный экономический.

Постоянный клиент устроил в банк хозяйственником. За семнадцать лет Алекс дорос до заместителя председателя правления. Хороший дом в престижном посёлке, вилла за границей, сын — студент престижного вуза.

И только когда Алекс оставался наедине с собой, во взгляде его временами проскальзывала безнадёжная тоска.

***

Через затемнённые стёкла просматривались серебристые стены соседнего здания бизнес-центра.

После деликатного стука в кабинет заглянула секретарша:

— Вызывали Александр Викторович?

Алекс кивнул:

— Занеси мне последний протокол заседания кредитного комитета.

Секретарша скрылась за дверью, но через пять минут вернулась с документом.



