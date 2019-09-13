Баркер О.-Свежий дым-60

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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«Предзнаменований не существует.
Природа не посылает нам вестников –
для этого она слишком мудра или слишком безжалостна».
Оскар Уайльд
Пенным фонтаном изверглось шампанское из тёмно-зелёной бутылки, и подставленные к горлышку хрустальные бокалы наполнились шипучей белоснежной «лавой», которая продолжала бурлить в них и вздыматься вверх, переливаясь через края и стекая по стенкам. Под громкие возгласы, под смех и мелодичный звон хрусталя, мы выпили «За встречу друзей!». Можно было считать – начало вечеринке положено. Как всегда.
Как всегда, мы каждый год с друзьями выбираем свободный уик-энд и собираемся. Встречаемся обычно у меня дома. Почему у меня? Да потому что я единственный, кто не покинул родные края. Остальные разъехались кто куда по стране. А я остался в Бей-Сити, штат Мичиган. В этом городе прошло наше детство, школьные годы и ранняя юность. Мы все учились в одной школе, а потом в одном колледже. Теперь, благодаря тому, что я здесь, и что мы собираемся у меня, у друзей есть возможность лишний раз приехать и навестить город своего детства, а заодно и своих оставшихся здесь родственников. К тому же, я живу в прекрасном месте, в Аплин Бич, в собственном доме, расположенном на самом берегу Гурона. Из окон моего коттеджа открывается прекрасный вид на залив Сагино – до берега рукой подать. Ну чем не романтическое место для встречи с друзьями детства!
В этот год мы собрались в 24-ый раз. А начало было положено через год после выпускного бала. После этого собираться всем вместе вошло у нас в традицию. Где бы кто не находился, что бы не делал и чем бы занят не был, на «встречу друзей» каждый приезжает обязательно. Это закон. Тем более, дата всегда оговаривается заранее (иногда даже на самой вечеринке).
Нас, друзей, пятеро. Было шестеро, но, увы, моя супруга шесть лет назад отошла в мир иной. Моя Стефани банально ушла из жизни: умерла от какой-то заразы, которой случайно нахлебалась в озере, когда купалась; от отравы, что сливалась в Гурон и Великие Озёра из многочисленных фабрик и заводов. Теперь нас – пятеро.
Меня зовут Стив. Мои друзья, это: Мелани и Ричи, Нона и Ронни – обе пары семейные, которые знают друг друга с детства. Мелани и Ричи сейчас живут в Прайнвилле, штат Орегон; Нона и Ронни в Алегзандрии, штат Луизиана. Мы все знакомы ещё со средней школы, и моя Стефани тоже училась вместе с нами, только в другом классе. Так что, все шестеро мы дружим давно. И три наши свадьбы мы отпраздновали в один день. Для такого торжества пришлось арендовать в Сагино самый просторный ресторан на целые сутки. Громкая свадьба была, весёлая.
Борис Долинго|Author
Сначала традиционно об оформлении текста и о грамматических и стилистических нюансах.
В тексте отсутствуют красные строки, но у нас не англоязычный текст (где, красные строки практически не используются). И, хотя действие происходит в США, но текст – русскоязычный. А в русскоязычном тексте (тем более, тексте литературном) принято новый абзац начинать с красной строки. Так намного удобнее читать.
Слишком много неправильно расставленных или пропущенных запятых, что странно, т.к. часто в весьма сложных в грамматическом отношении местах, запятые у автора стоят верно.
Нужно помнить, что в художественном тексте числительные никогда не пишут вот так «…мы собрались в 24-ый раз…» – только либо просто цифрой (и только в речи косвенной), или числительное записывается словами (в речи персонажей – всегда).
Ну и традиционное замечание почти для всех авторов: сочетания прямой и косвенной речи (большинство авторов не умеет правильно расставлять пунктуацию в таких местах). Если автор напомнит – вышлю ему наше «методичку» по данному вопросу.
Впечатление, что автор сильно куда-то торопился, поскольку присутствуют явные стилистические огрехи. Их не то чтобы катастрофически много, но огрехи какие-то… слишком нехорошие. Например, уже в первой же строке читаем: «Пенным фонтаном изверглось шампанское из тёмно-зелёной бутылки…» – Фраза не хороша тем, что нарушен синтаксический порядок слов в предложении. Подобное было бы не так заметно где-то в середине текста, а, скажем, в прямой речи персонажей вообще было бы нормально, но в самом начале текста это явно не комильфо. «Шампанское» здесь – подлежащее, главная смысловая единица предложения, значит, оно и должно стоять первым. Стоило сказать, например, так: «Шампанское пенным фонтаном изверглось из тёмно-зелёной бутылки». Или уж, как минимум, это слово должно стоять после фразы «пенным фонтаном».
Чуть ниже ещё один стилистический ляп: «…Теперь, благодаря тому, что я здесь, и что мы собираемся у меня …» – Честно говоря, так и хочется пошутить: «Здесь вам не тут!»
Или: «…На восточное побережье Африки вынесло миллионы мёртвой рыбы…» – Ну не «мёртвой рыбы», а «мёртвых рыб»! И т.д., и т.п. – есть ещё в тексте подобное.
Встречаются и чисто «терминологические» ляпы, например: «…в следствие употребления продуктов, поражённых грязной водопроводной водой …» – подчёркнутый участок ну просто фраза из лексикона чиновника-бюрократа: какой-то неуклюжий канцеляризм.
Ну и ещё немало чего-то подобного встречается.
Теперь о главном – о сюжете. Рассказ заявлен как «научно-фантастический», а к приставке «научный» – особый спрос.
Здесь присутствует весьма оригинальная и свежая фантастическая идея: люди за несколько веков нахождения в отравленной промышленными выбросами среде настолько адаптировались к этим загрязнениям, что после того, как все моря-реки, а, главное, атмосферу очистили, люди (и животные тоже!) стали задыхаться в чистом воздухе. (Правда, если говорить о возможном «научном» обосновании механизма такого процесса, то, скорее, они бы не задыхаться стали, а страдать ожогами лёгких из-за повышенного содержания кислорода).
В текст расположены хронологические «документальные» вставки, растянутые по времени от 19 до 25 веков. Это понятно – автор хотел показать «длительность» процесса адаптации человека к «грязной экологии» (хотя, если рассуждать реальными категориями биологической адаптации, для такой «адаптации» потребовалась бы уж никак не несколько сот лет – на тысячи, если не на десятки надо ориентироваться. Ну да бог с этим).
С учётом замечаний в скобках, повторяю, всё совсем неплохо сделано в общем. Но основное место действия, герои и весь антураж никак не соответствует веку двадцать пятому – они по всем параметрам наши современники. А коли у нас НФ, то и антураж должен быть не каким-то условным, а соответствующим относительно далёкому будущем: всё-таки, 400 лет – немало, и общество 25 века ну никак не могло бы быть идентичным современному нашему. По описаниям же автора как быт, так и политическая жизнь в 25 веке практически идентичны нынешнему времени. Что, конечно же, является нонсенсом, и поэтому рушит веру в рисуемый сюжет.
Нет веры и в то, что загрязнения морей, океанов и атмосферы, продолжавшиеся по автору в течение всей эпохи индустриальной цивилизации (с 19 по описываемый 25 век) вдруг ликвидируют за несколько лет. Для, скажем, юмористического рассказа такие смысловые натяжки не были бы фатальными, но для НФ-произведения они недопустимы – требуется какое-то более серьёзное обоснование.
Ещё одна существенная логическая нестыковка, хотя и в сравнительно мелком эпизоде: по базовому фант.допущению автора люди в 25 веке полностью адаптировались к загрязнениям (настолько, что не могут уже и чистым воздухом дышать!) При этом утверждается, что жена ГГ погибла после купания в загрязнённом водоёме – явная смысловая нестыковка. Если люди уже привычны (чуть ли не 700 лет привыкали!) к промышленной грязи, то чем им может навредить купание в не очень чистом водоёме?! Да ничем не должно.
Одним словом, текст нужно чистить и править не только в отношении грамматических и стилистических ляпов, но и ляпов «логических».
Если автор сумеет переработать текст, то я готов рассмотреть его повторно – в принципе, как я сказал, сама базовая идея весьма оригинальна. Но тут особое внимание необходимо уделить правке именно «логических» нестыковок, и не уверен, что у автора это получится, хотя и желаю ему в этом успеха.
Хочу сразу предупредить автора, если он возьмётся за корректуру и редактуру текста: прошу иметь в виду, что указные примеры ошибок – это лишь отдельные характерные примеры. И необходимо исправить все смысловые и стилистические ошибки, а не только те, что я привёл в качестве примеров.
Если автор будет высылать текст на повторное рассмотрение, очень прошу выделять исправленные места (маркером или цветным текстом), чтобы было видно, что исправлено, и как. Так текст намного быстрее будет рассмотрен повторно.