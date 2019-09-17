Куренков А.–Призрак старой школы–12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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На безмятежном ночном небе гордо красовалась полная луна. Редкие разбросанные по небосводу облачка почти не затмевали сияющий диск, и лунный свет озарял всю округу. Мирно стоящие в стороне старые дубы отбрасывали длинные причудливые тени на расположенные вокруг пригорки. Из глубины леса раздавалось уханье сов, полновластно хозяйничающих среди древних дерев. От кромки леса тянулась небольшая полоса кустарников, плавно переходящая в просторную поляну. На её другой стороне виднелась аккуратно подстриженная лужайка, обрамлённая изящными кустами можжевельника.

Любуясь красотами ночного пейзажа, на самом высоком из пригорков стоял Димитр. Вдыхая полной грудью весенний ночной воздух, он обводил глазами окрестности, периодически поднимая взгляд на луну. Простояв так минут семь-восемь, мужчина сделал ещё один глубокий вдох и направился к дальнему краю поляны. Его плотный тёмный плащ издавал едва слышный шелест, касаясь невысокой травы, а тяжёлые сапоги оставляли неглубокие следы, впрочем, заметить их было почти невозможно. Неторопливым шагом Димитр продвигался по поляне и, наконец, добравшись до начала лужайки, стал полукругом обходить кусты можжевельника. Проходя мимо них, он вытянул левую руку, чтобы почувствовать колючие ветки и дополнить ощущение рождаемое запахом. Обойдя кустарник, странник направился к другой части леса. Она была значительно моложе, и расположенные в ней деревья не создавали такой непроглядной тьмы, как их пожилые собратья. Постояв на окраине пару секунд, мужчина решил не тратить время на крюк и двинулся напрямую через лес. Вскоре его глаза окончательно привыкли к полумраку, и он прибавил шаг, желая как можно скоро увидеть то, что находилось по другую сторону дубравы. Сопровождаемое голосами птиц, хрустом валежника и шелестом листьев путешествие не заняло дольше десяти минут, и вскоре впереди показалась окраина леса. Путник остановился на опушке и поднял голову. От увиденного его зелёные глаза немного расширились, а сердце забилось чуть быстрее. Перед ним во всей красе предстала Академия магических искусств Вервибалий.

Димитр неторопливо рассматривал высокие башни, узорчатые окна и потускневшие от времени крыши, придаваясь воспоминаниям. Минувшие восемь лет назад годы обучения в академии мужчина всегда считал лучшим периодом своей жизни. Конечно, трудностей и проблем, а иногда даже опасностей тогда хватало с лихвой, но та атмосфера тайны и чувство проникновения в неведомое были ни с чем не сравнимым удовольствием. Древние книги, таинственные ритуалы, пугающие существа и бесконечные дискуссии с друзьями имели для Димитра небывалую ценность. Однако время шло, и он был вынужден отбросить ностальгические мысли, вернувшись к своей миссии. Уверенным шагом путник направился к западной части здания, чтобы обогнуть замок по самой короткой дороге. С тех пор, как два дня назад ему пришло письмо от директора академии Ярослава Донского, мужчина готовился к предстоящему заданию. Просьба старого наставника была простой и понятной. На территории учебного заведения завёлся призрак, начав беспрестанно вмешиваться в жизнь Вервибалия. По неудачному стечению обстоятельств, бывший Защитник академии Зоран Йосипович вышел на пенсию неделей раньше, а прислать нового Чародейский совет ещё не успел. В глубине души Димитр понимал, что директор, так же как и половина преподавателей, мог бы сам без особых проблем покончить с призраком. Но, похоже, мастер задумал поручить это дело профессионалу или же просто решил подарить бывшему ученику возможность предаться приятным воспоминаниям. Так что он с радостью откликнулся на просьбу о помощи и незамедлительно прибыл в академию.



