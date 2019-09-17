Странник Д.-Клуб свеклуш-8

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Ключи от аэроскутера найдены, целостность защитного костюма дважды проверена, чмок в щёку, хлопок двери и снова одна.
— Не вешай нос, Оля, — говорит муж всегда, — ты знала, на что мы идём. Если тебе скучно, позови подруг, сходи погуляй, посмотри голограф, мне некогда тебя развлекать, ты знаешь, как важно то, что мы делаем. Займись в конце концов чем-нибудь полезным.
Обиженный женский разум синхронно делает подстрочный перевод:
— Мне наплевать на твои чувства, просто заткнись и не ной. Функционируй — для этого ты тут.
Агитационная реклама обещала освежающие впечатления, интересные задачи, приключения, а также славу и признание первопроходцев, но забыла уточнить, что всё это прибережено для мужчин. Женщинам нельзя покидать зелёную зону: стерильную, адаптированную, безопасную и неимоверно скучную.
В приветственной речи было подчёркнуто, как важно представителям сильного пола, работающим в жёлтой и красной зонах, иногда с риском для жизни, возвращаться в чистые уютные дома, вкусно и здорово питаться, отдыхать в кругу семьи.
Центральное значение, естественно, имело рождение детей. Однако пафосные титулы вроде "богини уюта" и "матери будущего" не смогли на деле оживить будни домохозяек. Мужья праздновали сами себя как героев, едва ли замечая вклад женских рук в общее дело. О признании и равноправии не было и речи. О понимании и того меньше. Вода для мытья посуды бирюзовая — вот тебе экзотика, перебои с подачей электричества — вот тебе и приключение. А ещё это идиотское, чисто мужское, представление о том, что достаточно поместить несколько особей женского пола в закрытую систему, как они сразу подружатся! Ольга не знала, что с ней не так, но факт был налицо: большинство женщин её раздражали. Особенно их тенденция кучковаться, подобно стадным животным.
Клуб матерей состоял из двух беременных, участвующих в негласном забеге на титул "Первой Матери Колонии" и полдюжины обуянных навязчивым желанием иметь детей, судорожно ловящим дни овуляции представительниц слабого пола. Кружок домоводства, в котором можно было узнать "115 блюд из яичного порошка" был ещё скучнее. Существовали ещё хор и даже небольшой церковный приход. Но, не важно, по какому поводу собирались женщины, главной темой были заслуги их благоверных, проблемы миссии, повышения.
Супруг Ольги был лингвистом и работал в красной зоне, в джунглях полных неизученных, а значит потенциально опасных, существ и растений. Что касалось важности его задания, то тут он не преувеличивал: его команда пыталась наладить контакт с коренными жителями планеты, изучить язык, и культуру аборигенов, заключить договор о мирном сосуществовании. Но все попытки до сих пор терпели крах. Аборигены большей частью прятались, иногда удавалось встретить небольшие группы охотников, которые вели себя угрюмо и настороженно, не угрожая, но и не показывая желания кооперировать. Они тоже были мужчинами со своими заморочками. Ольга глубоко вздохнула: лишь бы обошлось без кровопролития.
К обеду она управилась со всеми домашними делами и вышла в сад, её детище и гордость. Комбинация плодородной почвы, мягкого климата и внимательного ухода творила чудеса. Здесь хорошо прижились земные огурцы, помидоры, лук, салат, кусты малины и смородины и дюжина молодых деревец: яблони, вишни, абрикосы, груши. Но особенно интересны были ей местные растения, признанные безопасными и потому не вырубленными. У них всех были сложные учёные наименования, но Ольге доставляло удовольствие давать им новые имена, например, куст с крупными сочными фруктами, по форме напоминающих груши, а по цвету — свеклу, женщина в порыве вдохновения назвала свеклушей. Плоды этого растения были съедобны, но безвкусны и Оля пыталась, пока безуспешно, скрестить свеклушу с клубникой. А вот продолговатые плоды колбасного дерева были безнадёжно горькими...
Борис Долинго|Author
Ох уж эти рассуждения о «равноправии мужчин и женщин» в интерпретации европейских феминисток, понимающих равноправие исключительно так, что женщина должна быть ОДИНАКОВОЙ с мужчиной (концернами руководить, лес валить, самолётами управлять и с винтовкой по полям бегать!). Кстати, вот потому-то и загибается европейская цивилизация, к сожалению; подмою она родила (точнее – выродила) понятия типа «родитель номер один, родитель номер два» и т.д..
Это я про одну фразу, попавшуюся в тексте – ну да бог с этим. Заметка на полях, так сказать.
Совсем уж конкретно. Есть отдельные описки, возможно, ошибки, но написано в целом достаточно грамотно. Автор не вполне верно пользуется пунктуацией в сочетаниях прямой и косвенной речи (это болезнь 99% авторов, увы). Также не совсем хорошо использована пунктуация в случаях, когда автор передаёт как бы перевод слов мужа, которые для себя делает героиня: стоило бы давать это не в виде независимой стандартной прямой речи (это элементарно путает читателя), а примерно так, как нужно показывать на письме мысли персонажей, т.е., в кавычках.
Очень нехорошая манера (встречается довольно часто) – соединение больших отрезков прямой речи персонажей с авторской косвенной речью. Не стоит этого делать! К прямой речи достаточно прикреплять одно пояснительное (иногда два, если как-то по смыслу требуется) предложение косвенной речи, а дальнейшую косвенную речь следует начинать с красной строки – так текст читается намного легко и более внятно.
Сюжетная логика. Я понимаю, что рассказ – юмористический, но тут присутствует всё-таки некоторая «натяжка логики»: если место, где живут земные колонисты, окружено «опасными джунглями» (муж у героини аж в серьёзном «защитном костюме» оттуда выходит ходит!) и является закрытой зоной, то как туда столь легко могла попадать аборигенка?! А затем ещё и шастать незамеченной туда-сюда долгое время! Если в «зелёную зону» так легко попасть извне, то землян просто давно бы сожрали какие-нибудь местные тигры или прирезали «кровожадные аборигены». Это же явный нонсенс даже для «юморного» рассказа.
Ещё момент: героиня что – такая э-э… недалёкая, что не могла догадаться, что горечь у плодов «колбасного дерева» можно убрать, вымочив их в воде?! Так ведь часто поступают со многим земными плодами, грибами и т.п., Странно – героиня, судя по её садоводческим навыкам, должна была бы сама об этом догадаться. И потому данный пассаж в тексте явно не красит героиню.
Резюме. В целом юмор рассказа понятен, хотя и по-своему претенциозен: женщины умеют находить общий язык, а тупые мужики – нет; им, мужикам, только бы повоевать. Очень спорное утверждение, но для юмористического рассказа сюжет сам по себе вполне неплох. Недостаток – явные провалы в «логике», о которых сказано выше. Вместе с неким чересчур прямолинейным «феминистским» налётом (особенно в самом начале) это делает сюжет несколько «картонным». Вполне допускаю, что, если автор подправит отдельные нюансы, рассказ явно станет более живым и естественным, и можно будет его рассмотреть повторно. Правда я плохо представляю, как можно решить вопрос с обоснованием возможности лёгкости тайных встреч Ольги и Юмы при условии «серьёзной защиты» земной колонии. А если такой защиты нет, и там проходной двор, то как это совместить с «опасными джунглями»? Вряд ли получится. Но, если автор захочет, наверное, и это можно придумать. Наверное, стоило бы попробовать это сделать, отойдя от шаблона описания типа «аборигенки с дерева», и заметно изменив весь общий антураж описания жизни колонии.