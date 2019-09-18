Баркер О.-Там, где ещё всё впереди-26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Её добрые глаза цвета морской волны казались продолжением бирюзового океана, на фоне которого она сидела напротив меня. Космическая гармония. Мы разговаривали на похожих языках, и понимали друг друга с полуслова. Её имя состоит только из гласных букв. Оно такое мелодичное, лёгкое, и звучит необычно. У них все имена и названия только из гласных.

– Ты умеешь летать? – спросила она.

Я смотрел на синее, нет, скорее на сиреневое небо. Облака, огромные розовые клубы ваты, медленно проплывали над нами; такие низкие, что, казалось, стоит подпрыгнуть, и можно рукой отщипнуть пучок.

– Умею, – ответил я, щурясь от света незнакомой звезды под названием Аию. – Скажу даже больше: я лётчик.

– Это что?

Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись.

– Я когда-нибудь научу тебя летать по-настоящему.

Она смотрела на меня, как ребёнок, не понимая, о чём я, и переспросила:

– Как это, по-настоящему?

– Как птицы.

– Я боюсь прыгать с высоты, как наши братья.

– Нет, не так. – Я перевёл взгляд на утёс и летающих над океаном людей с самодельными крыльями. – Как птицы, только с другими крыльями. И высоко-высоко, над облаками.

– Мы так не умеем. – Она испуганно посмотрела на облака.

– Научитесь, – с уверенностью провидца ответил я, – обязательно когда-нибудь научитесь.

* * *

Её, похожую на Землю, мы обнаружили случайно в 24 световых сутках от газового гиганта Эфта, седьмой по счёту планеты молодой звезды-гиганта Талия, что на краю галактики Андромеда. Она одиноко синела на дальней двенадцатой орбите от своей звезды. Никто никогда, даже зонды, не видели её, неприметную. Всех астрономов занимала Эфта, размером с наше Солнце, и соседняя с ней микропланета, расположенная в зоне обитания под названием NK8/45. Неофициально её нарекли двойником Земли (из-за сходства по цвету атмосферы), и звучало название так: «Земля 2».

Нас с Мэлом отправили в это длительное путешествие с одной целью: найти место, пригодное для жизни и переселения. «Пусть она будет размером, как Луна. Главное – кислород и хоть небольшой островок суши. Если на ней окажутся непокорные человечки с антеннами на головах, мы их быстренько урезоним парочкой водородных бомб, – напутствовал нас руководитель полётом и великие мира сего: сам президент и свита индустриальных магнатов и банкиров. – Страна вас отблагодарит. Будете первыми переселенцами, вместе со своими семьями, кто покинет вместе с нами Землю», – он имел в виду себя и стоящих позади него.



