Баркер О.-Там, где ещё всё впереди-26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Её добрые глаза цвета морской волны казались продолжением бирюзового океана, на фоне которого она сидела напротив меня. Космическая гармония. Мы разговаривали на похожих языках, и понимали друг друга с полуслова. Её имя состоит только из гласных букв. Оно такое мелодичное, лёгкое, и звучит необычно. У них все имена и названия только из гласных.
– Ты умеешь летать? – спросила она.
Я смотрел на синее, нет, скорее на сиреневое небо. Облака, огромные розовые клубы ваты, медленно проплывали над нами; такие низкие, что, казалось, стоит подпрыгнуть, и можно рукой отщипнуть пучок.
– Умею, – ответил я, щурясь от света незнакомой звезды под названием Аию. – Скажу даже больше: я лётчик.
– Это что?
Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись.
– Я когда-нибудь научу тебя летать по-настоящему.
Она смотрела на меня, как ребёнок, не понимая, о чём я, и переспросила:
– Как это, по-настоящему?
– Как птицы.
– Я боюсь прыгать с высоты, как наши братья.
– Нет, не так. – Я перевёл взгляд на утёс и летающих над океаном людей с самодельными крыльями. – Как птицы, только с другими крыльями. И высоко-высоко, над облаками.
– Мы так не умеем. – Она испуганно посмотрела на облака.
– Научитесь, – с уверенностью провидца ответил я, – обязательно когда-нибудь научитесь.
* * *
Её, похожую на Землю, мы обнаружили случайно в 24 световых сутках от газового гиганта Эфта, седьмой по счёту планеты молодой звезды-гиганта Талия, что на краю галактики Андромеда. Она одиноко синела на дальней двенадцатой орбите от своей звезды. Никто никогда, даже зонды, не видели её, неприметную. Всех астрономов занимала Эфта, размером с наше Солнце, и соседняя с ней микропланета, расположенная в зоне обитания под названием NK8/45. Неофициально её нарекли двойником Земли (из-за сходства по цвету атмосферы), и звучало название так: «Земля 2».
Нас с Мэлом отправили в это длительное путешествие с одной целью: найти место, пригодное для жизни и переселения. «Пусть она будет размером, как Луна. Главное – кислород и хоть небольшой островок суши. Если на ней окажутся непокорные человечки с антеннами на головах, мы их быстренько урезоним парочкой водородных бомб, – напутствовал нас руководитель полётом и великие мира сего: сам президент и свита индустриальных магнатов и банкиров. – Страна вас отблагодарит. Будете первыми переселенцами, вместе со своими семьями, кто покинет вместе с нами Землю», – он имел в виду себя и стоящих позади него.
Борис Долинго|Author
В этом рассказе у автора (в отличие от рассказа «Свежий дым») красные строки присутствуют – это хорошо.
В отличие от первого рассказа, который я читал, этот текст и лучше вычитан – с запятыми почти нет проблем (а те, что есть, можно списать на описки). Всё нормально и с написание числительных.
Традиционное замечание про сочетания прямой и косвенной речи осталось – увы, большинство авторов не умеет правильно расставлять пунктуацию в таких местах.
Присутствуют и стилистические ляпы – их явно меньше, чем в первом рассказе, но они есть, и поэтому начинаешь подозревать (с учётом первого текста), что дело не в спешке, а в том, что автору нужно поработать в этом направлении.
Например: «Её добрые глаза цвета морской волны казались продолжением бирюзового океана, на фоне которого она сидела напротив меня» – И это первая фраза текста! Предлагаю автору самому подумать надо подчёркнутой частью данного предложения. Если он не видит, что тут плохо, то точно имеет место проблема со стилистикой.
На стилистике не будет останавливаться, поскольку, на мой взгляд, в тексте есть более серьёзные проблемы. Рассказ, как и первый, заявлен как «научная фантастика». В таком жанре к логике фантастических допущений, как я уже писал ранее, и спрос особый.
Прежде всего, автор почему-то отправляет своих героев искать планету земного типа в галактику Туманность Андромеды, т.е., за 2500 световых лет от Земли! А зачем так далеко? Ведь по самым скромным прикидкам статистически в нашей собственной родной галактике (Млечный Путь) планет земного типа должно быть тысячи, если не сотни тысяч. Так для чего нужна Туманность Андромеды? Для красного словца? Или просто название красивое? Или автору когда-то очень нравился роман И. Ефремова с аналогичным названием? А, возможно, автор просто путает понятие «галактика» и «другая солнечная система»? Увы, я сталкивался и с таким.
Но – допустим, что у нас именно галактика Туманность Андромеды – в конце концов, автор волен посылать своих героев туда, куда ему хочется. Вот только в таком случае всегда должна быть соблюдена элементарная, как я это называю, научно-техническая логика».
А что имеет в данном случае? Астронавты каким-то образом летям в галактику Туманность Андромеды 8 лет. Вопрос: на чём летят? Если у них так называемый «гиперзвездолёт», то 8 лет – цифра как бы несуразная (Ясное дело, никто не знает, сколько будут занимать полёты на гиперзвездолётах, если они когда-нибудь воплотятся в реальность, но в данном случае по стандартной «логике» НФ-произведений и применяемым в этом жанре стандартных штампов 8 лет – явно перебор). Если же полагать, что 8 лет – это бортовое время из-за релятивистского замедления времени, то это никак не вяжется с тем, что на Земле толстосумы ждут результаты экспедиции: в этом случае (если полёты происходят на субсветовых скоростях), на Земле пройдёт пара тысяч лет, никого в живых из заказчиков экспедиции не останется в живых.
Далее – а как при этом астронавты общаются с Землёй по радио в режиме реального времени? Ведь сказано, что связь у них практически мгновенная! Тут дело уже и не в Туманности Андромеды: ведь даже из окрестностей Альфы Центавра радиосигнал будет идти 4 с лишним года, т.е., вот так, он-лайн не поговоришь! А тут – мгновенная связь за тысячи световых лет. Это как? Стоило хотя бы для такого случая (чтобы данное сюжетное построение не смотрелось явным научно-техническим ляпом) ввернуть хоть пару слов про некую особую «гиперпространственную связь», которой располагает экспедиция. А иначе создаётся впечатление, что автор о таких «мелочах» просто не задумывается (или не понимает их значение, что намного хуже). Но не задумываться о таком можно в какой-нибудь фэнтези, а вот в НФ-произведении никак нельзя.
Ну и, наконец, сама основа сюжета, базовая сюжетная идея – в чём её суть? Общество на Земле лживое и продажное, правители ни во что не ставят народ. (В общем-то, это, увы, правда). А вот на далёкой планете астронавты встречают первобытную (!) цивилизацию, живущую совсем по иным законам. Об аборигенах сказано: «Они живут по законам первобытно-общинного строя, и в то же время их интеллект и самосознание находятся на уровне древних греков». Да ещё и при этом общество пребывает в удивительной душевно-социальной гармонии по законам «добра и справедливости».
Давайте подумаем: а с чего бы такое могло иметь место? В первобытном-то строе! Откуда интеллект и самосознание (!) на уровне античной Греции? Кстати, и в Элладе тоже какого-то особо высокого «самосознания», кроме разных Платонов и Аристотелей ни у кого не было, но – будем считать его «высоким.
Но откуда такое в первобытно-общинном строе? И, главное, где тут научная фантастика?
Да, нередко авторы (особенно в фантастике 50-60-летней и более давности) использовали подобную «картину мира»: показывалось общество на далёкой планете, которое развивалось не по модели технологической цивилизации, а по пути цивилизации «биологической» и т.п. И, разумеется, общество это, конечно же, являлось куда более «нравственным», чем земное. Тоже, мягко говоря, преувеличение, но, тем не менее, это общество не называлось, как правило, «первобытным». Оно и понятно: в первобытном обществе понятий о «добре и справедливости» как основе миропорядка, в принципе, существовать не может. Т.е., у нас в данном случае имеется не НФ, а просто «розовая утопия» без каких бы то ни было логических обоснований. У того же Томмазо Кампанеллы в его утопии «Город Солнца» науки на порядок больше.
А тут в этом первобытном строе всё так хорошо, что астронавты решают плюнуть на Землю и остаться. Более того, у одного из них на Земле осталась семья, но ни слова не было сказано, что астронавт эту семью, скажем, ненавидит (тогда бы хотя бы некая «обоснованность» этому поступку была). Нет, он просто бросает семью на Земле. Простите, но в реалистичном художественном тексте для таких поступков героя должна быть показан мало-мальски убедительная мотивация.
С учётом всего вышесказанного подобные сюжетные решения не выдерживают критики, если говорить о научной фантастике.