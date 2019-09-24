Улыбкин А.-Исповедь-9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
-----------------------------------------------------------------------------------------
– Что тревожит тебя?
– О, святой отец, я грешен.
– И ты явился исповедаться?
– Да, время пришло. Но я не знаю, с чего начать...
– Не торопись, о грехах своих ты успеешь поведать.
– Спасибо.
– Ты в святой обители, и я не могу тебя принуждать.
– Спасибо. Спасибо, отец, Вы очень добры.
– Откуда ты родом?
– Я… не хочу этим делиться.
– Говоря со мной, ты общаешься с Богом! Не криви душой!
– Ну Боженька и так всё знает, так ведь?
– Ладно, грешник, имя своё ты назовёшь?
– Зовите меня сыном.
– Ты не веруешь в Бога, ведь так?
– Я не знаю, может так оно и есть.
– Но ты здесь, и в голосе твоём я чувствую тревогу и усталость.
– Да, отец.
– Вижу, пока не всё потеряно. Ты пришёл, но случилось это скорее по внутреннему наитию, чем по воле разума.
– Да, меня давно влекло сюда.
– Ум твой противится, но сердце не проведёшь! Как, по-твоему, кого видит Бог перед собой?
– Заблудившегося грешника?
– И это тоже. Боишься ли ты признаться в том, кто ты есть?
– Нет, отец. Я давно научился принимать это.
– И «это» причастно к твоим грехам?
– Да, отец... да.
– Расскажи, позволь сердцу излить яд и тебе станет легче.
– Хорошо. С чего же начать?
– Воля твоя, говори лишь то, что считаешь нужным.
– Хорошо, постараюсь.
– Говори мне – и Бог услышит тебя, покайся – и получишь прощение!
– Я был ребёнком, когда всё началось. У папы была ферма, и мы жили вдали от города. Детство помнится скучным. Лишь изредка удавалось общаться со сверстниками, когда мы выезжали в дни торгов на ярмарки. В школу я не ходил, сестра и двое братьев вместе со мной учились дома, мама заменяла нам всех учителей разом. Целыми днями мы что-то зубрили либо помогали в работе.
– Родители любили тебя?
– Да... Даже, когда узнали, что со мной... я в этом уверен. Однажды ночью я ощутил в себе странное желание. Всеми силами я хотел подавить его, и не смог... Утром дом проснулся от криков сестрёнки, она так расстроилась.
– И что же её огорчило?
– Отец, я убил... Я убил нашего пса... Я так... любил его.
Борис Долинго|Author
Набрано верно, автор использует и красные строки, и тире там, где необходимо, и даже букву «ё» (собственно, без неё мы тексты не принимаем). На это хорошее заканчивается.
Что-то многовато «странных» рассказов в июльской подборке. Первые два были слабоватыми «ужастиками», а этот оказался явно садистского плана. Ладно имело бы место «осуждение» садизма – так нет, это просто некоторое смакование с налётом «философии». Увы, такое я близко не возьму в журнал.
Хотя, надо сказать, написано в литературном отношении неплохо. Автору бы обратить свой талант на иные сюжеты.