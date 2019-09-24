Улыбкин А.-Исповедь-9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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– Что тревожит тебя?

– О, святой отец, я грешен.

– И ты явился исповедаться?

– Да, время пришло. Но я не знаю, с чего начать...

– Не торопись, о грехах своих ты успеешь поведать.

– Спасибо.

– Ты в святой обители, и я не могу тебя принуждать.

– Спасибо. Спасибо, отец, Вы очень добры.

– Откуда ты родом?

– Я… не хочу этим делиться.

– Говоря со мной, ты общаешься с Богом! Не криви душой!

– Ну Боженька и так всё знает, так ведь?

– Ладно, грешник, имя своё ты назовёшь?

– Зовите меня сыном.

– Ты не веруешь в Бога, ведь так?

– Я не знаю, может так оно и есть.

– Но ты здесь, и в голосе твоём я чувствую тревогу и усталость.

– Да, отец.

– Вижу, пока не всё потеряно. Ты пришёл, но случилось это скорее по внутреннему наитию, чем по воле разума.

– Да, меня давно влекло сюда.

– Ум твой противится, но сердце не проведёшь! Как, по-твоему, кого видит Бог перед собой?

– Заблудившегося грешника?

– И это тоже. Боишься ли ты признаться в том, кто ты есть?

– Нет, отец. Я давно научился принимать это.

– И «это» причастно к твоим грехам?

– Да, отец... да.

– Расскажи, позволь сердцу излить яд и тебе станет легче.

– Хорошо. С чего же начать?

– Воля твоя, говори лишь то, что считаешь нужным.

– Хорошо, постараюсь.

– Говори мне – и Бог услышит тебя, покайся – и получишь прощение!

– Я был ребёнком, когда всё началось. У папы была ферма, и мы жили вдали от города. Детство помнится скучным. Лишь изредка удавалось общаться со сверстниками, когда мы выезжали в дни торгов на ярмарки. В школу я не ходил, сестра и двое братьев вместе со мной учились дома, мама заменяла нам всех учителей разом. Целыми днями мы что-то зубрили либо помогали в работе.

– Родители любили тебя?

– Да... Даже, когда узнали, что со мной... я в этом уверен. Однажды ночью я ощутил в себе странное желание. Всеми силами я хотел подавить его, и не смог... Утром дом проснулся от криков сестрёнки, она так расстроилась.

– И что же её огорчило?

– Отец, я убил... Я убил нашего пса... Я так... любил его.



