Соколов И.- Курганская ночь-8

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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В Кургане было за полночь. Темно и прохладно. Лето почти закончилось…

Парень лет 25-ти пробирался из Северного в Центральный район города после весьма неплохой пьянки у друга. Посидели знатно, повеселились, повспоминали. Нормально получилось.

А почему пробирался?

Чтобы полиции на глаза не попасть. Совсем не хотелось с ними объясняться в такой час да ещё и в таком подпитии. Впрочем, с другими гражданами, прокладывая путь через заветные дворы мимо Некрасовского рынка, иметь дел парень тоже не хотел. Слишком не то время для случайного общения с кем-то добропорядочным (тем более, таких здесь вряд ли встретишь)…

Парень шел быстрым шагом, посматривая по сторонам: дворы приемлемо пустовали, редкие окна-маяки сигнализировали о том, что кому-то завтра, похоже, не на работу (но для большинства выходные закончились, люди, нехитро проведя день и вечер, легли спать, чтоб встать пораньше).

Но парню это не грозило: он испросил на работе отгул до вторника (специально ради пьянки с другом) и чувствовал себя вполне свободно. Звали его Андрей Смирнов.

Андрюха наконец преодолел дворы и рынок, впереди оставался мост. Тоже Некрасовский. И этим было всё сказано…

Наслаждаться видами города, торжественно бредя под фонарями в ожидании полицейского патруля, Смирнов не решился. Поэтому свернул под мост в надежде не угодить под какой-нибудь необычайно незаметный поезд. Его немножко волновали местные бомжи, вполне способные пристать к запоздалому путнику, но гораздо сильней Андрюхино сердце билось от мыслей про стаю собак, возможно, рыщущих по округе в поисках добычи. Любой добычи (к примеру, человечины).

Сердце билось, алкоголь выветривался, Андрюха трезвел…

Удачно миновав первое препятствие (автомобильную дорогу без всяких светофоров и переходов, пустующую в столь поздний час), парень выбрался на железнодорожное полотно. Ряд рельсовых полос темнел спокойствием. Или опасностью?

Гул ночного поезда застал Смирнова на середине пути по путям. С пригородного или центрального? Электричка или междугородний?

Андрей вгляделся вдаль: ничего. Прислушался – тихо… Сверху по мосту проехала машина.

Парень двинулся дальше, но тут заметил тень. Силуэт, стоявший на путях и смотрящий в его сторону. Лица, конечно же, не разобрать: темно плюс метров 30 расстояние. Мужик ещё и в капюшоне.

Редкие фонари у асфальтовой дороги, до которой Андрюхе и надо было добраться, выхватывали местность частями, но освещения явно не хватало. «Чёрный» мужик в капюшоне оставался под теменью моста.

«Алкаш какой-то…» - подумал Андрюха, решив продолжить путь. Парень отвернулся от силуэта, перешагнул через рельс, снова посмотрел в сторону. И почувствовал серьёзный укол адреналина в кровь…



