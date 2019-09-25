Соколов И.- Курганская ночь-8

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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В Кургане было за полночь. Темно и прохладно. Лето почти закончилось…
Парень лет 25-ти пробирался из Северного в Центральный район города после весьма неплохой пьянки у друга. Посидели знатно, повеселились, повспоминали. Нормально получилось.
А почему пробирался?
Чтобы полиции на глаза не попасть. Совсем не хотелось с ними объясняться в такой час да ещё и в таком подпитии. Впрочем, с другими гражданами, прокладывая путь через заветные дворы мимо Некрасовского рынка, иметь дел парень тоже не хотел. Слишком не то время для случайного общения с кем-то добропорядочным (тем более, таких здесь вряд ли встретишь)…
Парень шел быстрым шагом, посматривая по сторонам: дворы приемлемо пустовали, редкие окна-маяки сигнализировали о том, что кому-то завтра, похоже, не на работу (но для большинства выходные закончились, люди, нехитро проведя день и вечер, легли спать, чтоб встать пораньше).
Но парню это не грозило: он испросил на работе отгул до вторника (специально ради пьянки с другом) и чувствовал себя вполне свободно. Звали его Андрей Смирнов.
Андрюха наконец преодолел дворы и рынок, впереди оставался мост. Тоже Некрасовский. И этим было всё сказано…
Наслаждаться видами города, торжественно бредя под фонарями в ожидании полицейского патруля, Смирнов не решился. Поэтому свернул под мост в надежде не угодить под какой-нибудь необычайно незаметный поезд. Его немножко волновали местные бомжи, вполне способные пристать к запоздалому путнику, но гораздо сильней Андрюхино сердце билось от мыслей про стаю собак, возможно, рыщущих по округе в поисках добычи. Любой добычи (к примеру, человечины).
Сердце билось, алкоголь выветривался, Андрюха трезвел…
Удачно миновав первое препятствие (автомобильную дорогу без всяких светофоров и переходов, пустующую в столь поздний час), парень выбрался на железнодорожное полотно. Ряд рельсовых полос темнел спокойствием. Или опасностью?
Гул ночного поезда застал Смирнова на середине пути по путям. С пригородного или центрального? Электричка или междугородний?
Андрей вгляделся вдаль: ничего. Прислушался – тихо… Сверху по мосту проехала машина.
Парень двинулся дальше, но тут заметил тень. Силуэт, стоявший на путях и смотрящий в его сторону. Лица, конечно же, не разобрать: темно плюс метров 30 расстояние. Мужик ещё и в капюшоне.
Редкие фонари у асфальтовой дороги, до которой Андрюхе и надо было добраться, выхватывали местность частями, но освещения явно не хватало. «Чёрный» мужик в капюшоне оставался под теменью моста.
«Алкаш какой-то…» - подумал Андрюха, решив продолжить путь. Парень отвернулся от силуэта, перешагнул через рельс, снова посмотрел в сторону. И почувствовал серьёзный укол адреналина в кровь…
Борис Долинго|Author
Автор пользуется красными строками – молодец, и в целом написано грамотно. Но в замечания по набору текста традиционные: использование дефисов вместо тире, неверно оформленные сочетания прямой и косвенной речи.
Встречаются стилистически не слишком хорошие фразы. Например: «Дорога, пустующая в поздний час». Прилагательное «пустующий» в смысловом отношении применимо к некоторому ограниченному объёму скажем, «комната», «склад», «сцена» и т.д., и т.п.), который может быть заполнен отдельными статичными предметами (например, мебелью, контейнерами и т.п.). К «дороге» слово «пустующий» не очень хорошо применимо – по дороге обычно предметы (автомобили, например) двигаются. Поэтому правильнее сказать – «пустынная дорога», а «пустующая – режет слух.
Или, например, фраза «фары локомотива… горели, как лунные лакуны». А что такое «лунные лакуны»?! Да при этом – «горящие»? Фраза интригующая, но бессмысленная, если обратиться к значениям слова «лакуна». Автор, видимо, вылепил её «для красоты».
Если говорить о смысле, то в целом, увы, рассказ ни о чём. Мистическая зарисовка, ужастик для рассказа вечером у костра, не более. Подвыпивший парень идёт ночью через ж/д пути. Видит призрак – некого «Мёртвого машиниста» с таким же мёртвым псом. Пёс кидается на парня, тот бежит, пёс хватает его за ногу – парень падает. Слышен годок подходящего поезда. Пёс далее стоит, смотрит, не кусает. Локомотив приближается. Парень переваливается через рельс, поезд проносится мимо. Парень бежит в магазин, покупает выпивку и снова едет к другу бухать. Когда они бухают, на джинсах парня виден след собачьих клыков. Конец.
Для журнала «Уральский Следопыт», рассказ, увы, интереса не представляет