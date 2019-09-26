Романов А. – Таксидермист-11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Данка была хороша.

Длинные, плавных линий, розоватые к пальцам, синеватые к основанию, руки (что говорило о её готовности отложить яйца), совсем розовые запасные руки, ноги — Дан его раздери, какие у неё были ноги! — плотные, почти квадратные, уверенные, многообещающие, судя по форме пальцев и тому, как они двигались; и ещё этот замечательный, обрамляющий оба плечевых нароста, пояс чудных, прозрачных, остро пахнущих чешуек!..

Ванг дождался, когда данка отвернётся и втянул воздух. Подвернул хвост, чтобы она раньше времени не увидела, что тот сменил цвет с зелёного на почти красный. Оглядел зал с чучелами добытых им инопланетных животных.

Данке должно было понравиться.

Всем данкам это нравилось.

Смотреть на чучела инопланетных животных и слушать связанные с ними истории.

Это был отличный способ завести данку в спальню. Многократно проверенный, он срабатывал почти всегда. Тем более с данкой, у которой ещё не было имени — таких достаточно было иногда провести по главному проходу музея (так скромно про себя называл зал Ванг), после чего они сами устремлялись в спальню — из зала в неё вёл особой формы и расцветки пандус.

Он, хромая на обе ноги (они у него в отличие от ног данки были длинные и худые, и, не синие, как у неё, а почти зелёные, и были изуродованы каждая тремя страшного вида шрамами), прошёл чуть вперёд, указал ей на крайний экспонат - огромный, весь покрытый шипами — шипы на морде, на животе, и на шее, даже в пасти у него были шипы - и принялся про него рассказывать.

Прыгают на высоту трёх своих ростов, да.

Бегают — в два раза быстрее, чем даны.

Реакция — знает ли она, какая у них реакция?

А знает ли она, что нужно сделать, чтобы такого убить?

А что нужно сделать, чтобы потом его довезти — в целости и сохранности?

А как правильно такого выпотрошить?

Данка ничего этого, конечно, не знала, и Ванг принялся с удовольствием рассказывать.

Как он его выслеживал, убивал, как паковал, и как потом потрошил. Под конец рассказа данка заметно взволновалась — то ли от устрашающего вида экспоната, то ли от рассказа, то ли от близости Ванга (ему хотелось думать, что от последнего). У неё порозовели чешуйки, покраснели кончики пальцев, стал подрагивать кончик хвоста.

Следующий экземпляр, который стоял напротив первого, через проход, размером был меньше, и вид у него был не такой страшный, как у первого; можно даже сказать, совсем не страшный.



