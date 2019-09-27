Сухоруков С.-Отдых на износ-6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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– Я хочу поработать! ­– сказал Шульц, войдя в отделанный красным бархатом кабинет начальника Службы кадров.

– Простите? – дремавший в широком мягком кресле молодой чиновник разлепил сонные глаза и вопросительно уставился на разбудившего его посетителя.

– Мне бы работу...

С минуту чиновник изумлённо разглядывал просителя, а потом тихо, почти шёпотом, спросил:

– А зачем?

– Скучно. Скучно же ничего не делать, – пояснил Шульц.

– Вы правы, – согласился чиновник. – Ну, так займитесь чем-нибудь. Почитайте книгу, посмотрите фильм, влюбитесь, наконец!

– Надоело.

– Тогда отправьтесь в путешествие. Поплавайте в море, погуляйте по горам. Или слетайте на Марс.

– Тоже надоело. Вы же слышали? Я хочу работать!

– Что ж, – сдался чиновник, – давайте вашу рабочую карту.

Шульц робко её протянул. С картой не всё было в порядке, и начальник Службы это сразу обнаружил.

– Позвольте! – возмутился он. – Но ваш лимит исчерпан! Свои необязательные допустимые пять лет вы уже отработали!

– Да, это так, – признал Шульц. – Но тех пять лет оказалось мало, – он замялся, – я хочу ещё. Трудиться – это так прекрасно!

– Я не могу нарушить закон! – веско заявил чиновник.

– Что же мне делать? – в отчаянии спросил Шульц, но ответа не дождался: начальник Службы кадров вновь задремал.

Решение, как ему поступить, оформилось у Шульца по дороге домой. Существующий закон вынуждал людей вести бессмысленную праздную жизнь. Пусть так. Но он обманет глупый закон – он лишит себя этой бессмысленной жизни!

Шульц рассмеялся и презрительно посмотрел на унылых прохожих, бесцельно бродивших по городу. Он оказался умнее их. Он-то нашёл выход! И, радостно пропев строчки из рождественской рекламы "Кока-колы", Шульц зажмурился и шагнул на трассу летомобилей.

Он ожидал мгновенного удара машиной – но ничего не происходило.

– Ты что ослеп? – рыкнул сверху грубый мужской голос. Шульц приоткрыл левый глаз и украдкой осмотрелся. Он стоял в окружении неподвижно висящих в воздухе летомобилей. Фара самого ближнего из них почти касалась его лица. Кричал один из водителей: здоровенный детина с крашеными зелеными волосами.

Шульц смущённо извинился и вернулся на тротуар. Летомобили с прежней скоростью помчались дальше.

"Глупо было кидаться под летомобиль, – корил себя Шульц, подходя к дому. – Все они оснащены датчиками движения, а сверхскоростной компьютер способен остановить машину в любой момент".



