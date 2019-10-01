Романов А. – Почётная профессия_12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Дверь кабинета резко открылась, Виктор от неожиданности подпрыгнул в кресле.

- Прием по записи... - начал было он и осекся.

Внутрь вошли трое.

Крупная дородная женщина с бюстом, как у стоявших у входа в здание администрации кариатид - ее звали, кажется, Мария Ивановна, и была она вахтершей. Следом за ней - высокий худой мужчина в спецовке и покрытой желтыми разводами кепке - его Виктор знал лично, это был электрик из АХО, Степаныч. И последней, мелко переступая ножками, зашла маленького роста женщина со смешливым подвижным лицом, её Виктор каждый день наблюдал в столовой, на раздаче. Звали её Василина, отчество её он не помнил, да её никто никогда не называл по отчеству — в очереди на раздаче про нее всегда шутили добродушно – маленькая собачка, мол, до старости щенок.

Они закрыли дверь, выстроились в шеренгу.

- Что вам, уважаемые? - спросил Виктор.

«Маленькая собачка» подошла к его полированному директорскому столу.

- Проверять вас пришли, господин начальник, - сказала она.

Голос её, в шумной столовой казавшийся Виктору резким и крикливым, здесь в тишине кабинета оказался мягким и каким-то даже мурлыкающим.

«Не собачка, - подумал Виктор, глядя на ее постоянно двигающиеся губы и разной формы глаза. - Кошка. Самая настоящая кошка»

- Ну и что ты тут у нас понапридумывал, господин начальник? - деловито спросил Степаныч. Голос у него, несмотря на его худобу, был глубоким и сильным. - Как там наш план? На следующий месяц? Готов?

Он медленно обошел стол, потирая руки и нехорошо улыбаясь.

Виктор почувствовал вдруг, как ослабли колени.

Мария Ивановна подошла к столу, взяла с него папку и начала её пролистывать.

Дверь кабинета приоткрылась, внутрь просунулась голова секретарши Людочки.

«Ваша работа!» - хотел было крикнуть Виктор, но вовремя сдержался. Конечно, её. Чья же еще? Знает ведь, что все должно быть по правилам, она сама же часть этих правил и придумывала (например, график этих проверок), и теперь до плановой проверки ещё неделя, а они уже притащились.

Людочка что-то пискнула, голова ее исчезла, дверь закрылась.

«Выгнать их к чертовой матери, - подумал Виктор. - Нельзя. Профсоюз. Чертова вертикаль, они ж меня сожрут. Будут меня трепать на всех своих бесконечных собраниях»

Он через силу улыбнулся.

Развел руками.

Встал, уступая Степанычу место.

Тот сел в кресло. Положил одну руку на стол, другой принялся теребить бляху своего ремня.



