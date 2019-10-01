Романов А. – Почётная профессия_12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Дверь кабинета резко открылась, Виктор от неожиданности подпрыгнул в кресле.
- Прием по записи... - начал было он и осекся.
Внутрь вошли трое.
Крупная дородная женщина с бюстом, как у стоявших у входа в здание администрации кариатид - ее звали, кажется, Мария Ивановна, и была она вахтершей. Следом за ней - высокий худой мужчина в спецовке и покрытой желтыми разводами кепке - его Виктор знал лично, это был электрик из АХО, Степаныч. И последней, мелко переступая ножками, зашла маленького роста женщина со смешливым подвижным лицом, её Виктор каждый день наблюдал в столовой, на раздаче. Звали её Василина, отчество её он не помнил, да её никто никогда не называл по отчеству — в очереди на раздаче про нее всегда шутили добродушно – маленькая собачка, мол, до старости щенок.
Они закрыли дверь, выстроились в шеренгу.
- Что вам, уважаемые? - спросил Виктор.
«Маленькая собачка» подошла к его полированному директорскому столу.
- Проверять вас пришли, господин начальник, - сказала она.
Голос её, в шумной столовой казавшийся Виктору резким и крикливым, здесь в тишине кабинета оказался мягким и каким-то даже мурлыкающим.
«Не собачка, - подумал Виктор, глядя на ее постоянно двигающиеся губы и разной формы глаза. - Кошка. Самая настоящая кошка»
- Ну и что ты тут у нас понапридумывал, господин начальник? - деловито спросил Степаныч. Голос у него, несмотря на его худобу, был глубоким и сильным. - Как там наш план? На следующий месяц? Готов?
Он медленно обошел стол, потирая руки и нехорошо улыбаясь.
Виктор почувствовал вдруг, как ослабли колени.
Мария Ивановна подошла к столу, взяла с него папку и начала её пролистывать.
Дверь кабинета приоткрылась, внутрь просунулась голова секретарши Людочки.
«Ваша работа!» - хотел было крикнуть Виктор, но вовремя сдержался. Конечно, её. Чья же еще? Знает ведь, что все должно быть по правилам, она сама же часть этих правил и придумывала (например, график этих проверок), и теперь до плановой проверки ещё неделя, а они уже притащились.
Людочка что-то пискнула, голова ее исчезла, дверь закрылась.
«Выгнать их к чертовой матери, - подумал Виктор. - Нельзя. Профсоюз. Чертова вертикаль, они ж меня сожрут. Будут меня трепать на всех своих бесконечных собраниях»
Он через силу улыбнулся.
Развел руками.
Встал, уступая Степанычу место.
Тот сел в кресло. Положил одну руку на стол, другой принялся теребить бляху своего ремня.
Борис Долинго|Author
Замечания по набору текста. Прежде всего, буква «ё»: местами она есть, местами нет. Это показатель того, что текст ё-фицировался вручную. Коли автор не пишет эту букву сразу, то при ё-фикации лучше использовать специальные программы. Жаль, не видел при приёме, что буква «ё» есть не везде – не принял бы текст (у нас жёсткие условия: ё-фикация текста).
Дефисы вместо тире там, где должны быть тире.
Буквально в одном из первых абзацев переизбыток личных местоимений – читается довольно криво. Устойчивое выражение «ни при чём» пишется через «ни», а не через «не».
Я бы не назвал это «фантастикой» – фант.элемент тут вроде бы есть, но нет ни на грамм объяснения, как этот фант.эемент работает (каким образом исполняется то, что описано с профсоюзным контролем?) А при этом фант.элемент не из разряда каких-то «научных» нюансов, а из разряда «человеческих отношений». Поэтому это не столько «юмористическая фантастика», а «нереалистическая сатира». Всё-таки это не совсем то, что нам надо.