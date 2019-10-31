Выгон Л. – Солдаты судьбы-76

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Пятеро мужчин сидели на перроне, прямо на асфальте возле рельсов, уперев ноги в гравий железнодорожного полотна. Трое курили. Четвертый смотрел на солнце, проглядывающее меж пышных облаков, и щурился, но смотреть не переставал. Пятый опустил голову и поддевал носком ботинка острые камешки.
Мужчины сидели не плечом к плечу, как компания друзей, но и недостаточно далеко для случайных попутчиков. Порой они бросали друг на друга взгляды искоса. Казалось, кто-то один вот-вот разобьет неловкое молчание ещё более неловкой фразой. В итоге только воробьи клевали своей трескотней густую, пыльную летнюю тишину.
Без всякого объявления раздался протяжный гудок приближающегося поезда, ещё приглушенный, плывущий сквозь взвесь тёплого воздуха. Пятеро мужчин с явным облечением подскочили и отошли от рельсов.
Спустя минуту или две поезд цвета обожжённой глины вынырнул на горизонте. Теперь он гудел чисто, медно. С таким смелым звуком надо бы разгоняться, нестись мимо зевак, тех, кто струсил путешествовать. Но состав глухо зашипел - пёс, чей хозяин не даёт резвиться и натянул поводок - и начал свой тормозной путь. Брошенные между шпалами, ещё тлевшие сигареты затухли от стремительного бега вагонов. Пока точные очертания окон и вагонов было не разглядеть, мужчины напряжённо вглядывались в бликующее терракотовое месиво. Поезд наконец остановился, и они внезапно потеряли к нему интерес, или сделали вид.
С шипением разъехались все двери. Со ступенек одного из вагонов соскочил поджарый мужчина в чёрной майке и джинсах.
- Салют, дамы, - сказал он и снял воображаемую шляпу. Мужчины переминались с ноги на ногу. – Ладно, это правильно, сразу к делу. Клэй Нойер?
Тот, что минутами ранее смотрел на солнце, кивнул.
- Марк Уоллес?
- Я, – отозвался низкорослый крепыш.
- Джон Смит?
- Присутствую, - сказал татуированный бородач и хохотнул. Никто его не поддержал.
- Гэри Тойберг.
- Тоже, - худой жилистый парень, похожий на вопрошающего их пассажира поезда, поднял вверх указательный палец. Он поджал губы и смотрел в другую сторону, куда-то в конец состава.
- И Ларри Монтойа.
- Я, - последний в списке, блондин с пухлыми губами и широким точёным подбородком, приподнялся на носках и качнулся вперёд.
- Отлично. Все в сборе. Все уже подписали контракты, но если вы передумали… я их вам выдам, можете собственноручно порвать бумагу. Есть желающие?
Мужчины переглянулись и покачали головами.
- И снова отлично. Проходите в вагон. Да-да, сюда. Я покажу вам, где вы будете жить, есть, спать и тренироваться ближайший год.
Андрей
Однако зачастую командования групп армий использовали бронепоезда тактически неграмотно, что неоднократно приводило к их гибели. Весной 1944 года для гибкости командования были сконструированы два штабных-ремонтных бронепоезда. Командование бронепоездами было разделено на северное и южное. К ноябрю 1944 года почти все бронепоезда были сконцентрированы на Восточном фронте (северное направление) и на Балканах (южное направление). Соответственно, против войск СССР действовали тяжёлые бронепоезда, а на юге против партизан действовали разведывательные и дрезинные составы. Но дальнейшее удержание фронта путём использования бронепоездов как «пожарных команд» не представлялось более возможным. Так же, как и Вермахт, вышеупомянутый департамент не мог более возмещать потери и осуществлять ремонт. В начале февраля 1945 года из оставшихся действующих тяжёлых бронепоездов была сформирована последняя оперативная группа (под командованием полковника фон Тюркхейма), основной задачей которой было удержание Берлинского направления. В состав группы вошли 4 бронепоезда и последний новый образец, модернизированный состав «Берлин», который был вооружён башнями от танков «Пантера». По последним документам из Миловиц несколько бронепоездов были направлены на юго-запад Венгрии. Последний приказ верховного командования, относящийся к бронепоездам, согласно которому формировался экипаж и проводились срочные ремонтные работы, датирован 5 апреля 1945 года. Известно также, что с февраля 1945 года один из тяжёлых бронепоездов использовался командованием Панцерваффе на линии реки Одер как мобильный штаб. Учитывая условия того хаоса, который царил на Восточном фронте в последние месяцы войны, судьба большинства составов теряется. Несколько бронепоездов 9 мая 1945 года застало в Австрии, их экипажи сдались в плен союзникам .
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Борис Долинго|Author
Замечания по набору текста. Во-первых, автор (как и масса его собратьев) не видит разницы между дефисами и тире, а это разные знаки пунктуации. Постоянно об этом пишу. Мелочь, конечно, но это элемент авторской культуры.
Также присутствует вопиюще-неправильное написание сочетаний прямой и косвенной речи. Если автор напомнит – пришлю методичку по данному вопросу.
Также, судя по всему, автор не привык писать букву «ё», а ё-фицировал текст вручную под наши требования (это видно по тому, что много мест, где «ё» пропущена). Буква «ё» является законной буквой русского алфавита, посему её нужно писать. Ведь некоторые слова и фразы без буквы «ё» не сразу понятны при чтении, а писать авторы должны так, чтобы читатель не спотыкался при чтении. Стоит приучиться писать букву «ё» везде, где требуется, на «автомате». Более того, если в каких-то не слишком грамотных редакциях и издательствах (скажу мягко: жалко мне таких редакторов!) требуют тексты без буквы «ё», то удалить эту букву автозаменой очень легко. А вот ё-фицировать для редакций и издательств, где совершенно справедливо требуют наличие «ё» в текстах, куда сложнее (даже с помощью специальной программы ё-фикатора это куда более сложная работа, чем автозамена «ё» на «е»).
Написано, в чисто «грамматически-стилистическом» отношении», скажем так, средне: видно, что автор имеет некоторый литературный опыт, но навыков пока не слишком много. Например, родительный падеж в множественном числе от слова «партизаны» у автора звучит как «партизанов» («партизан», конечно же!) Или вот такой лишь один пример крайне неудачной стилистики изложения: «…В один миг кто-то из пяти мужчин околачивался в забитом и пропахшем сигаретами баре, другой таскал тяжеленные пыльные мешки, третий сидел за рулём тесного, вечно глохнувшего такси, а в следующий появился Фатис и предложил высокооплачиваемую, но опасную и сложную работу…» – Вот как понимать эту фразу? При первом прочтении (особенно с учётом предыдущих слов в тексте) возникает впечатление, что вся «великолепная пятёрка», войдя в вагон, очутилась в каких-то разных местах – ну вот так написано! Мне, если честно, пришлось перечитать её пару раз, чтобы понять, что автор хотела описать, в каких ситуациях наниматель нашёл пятерых «солдат судьбы». Подобное описание – в чистом виде неумение однозначно точно выразить мысль. Скажу откровенно: если бы я читал данный текст как простой читатель (а не редактор раздела фантастики, который при этом должен написать отзыв о тексте), то тут же и перестал читать дальше, поскольку любой нормальный читатель хочет не догадываться о том, что же автор на самом деле хотел сказать, а просто читать с интересом).
Само начало повествования, к сожалению, нагромождение шаблонов, которые автор, похоже, почерпнула из третьесортных голливудских боевиков. Речь, прежде всего, о диалогах между наёмниками – этакая пацанская бравада и задиристость, выглядящая у взрослых, казалось бы, мужчин, просто э-э… скажем мягко: несуразно (эти взаимные «стычки» и «подколы» не только примитивны и штампованы по своей сути – но их к тому же много по тексту). Вкупе к этому следуют постоянные напряжённые диалоги с нанимателем Фатисом, что заставляет усомниться¸ что Фатис набрал бы столь неуправляемых и откровенно туповатых наёмников. А если уж набрал, то стоит задуматься о квалификации самого Фатиса: если он набирает таких бойцов именно для командной задачи, то на что он рассчитывает?
Правда, далее в этом смысле текст становится получше, но начало сильно удручило.
Все эти унылые клише применяются явно для показа якобы «сложных и непростых» характеров героев (а на деле, уже будем откровенны, демонстрируют их просто туповатыми дурнями). Опять же, встречаются явные «косяки» описательного характера. Например: «…Я с вокзала – в ликёроводочный! – Джон стукнул кулаком по столу…» – Какой «ликёроводочный» в лексиконе англоязычного человека?! (А все герои, судя по именам, англоязычные). Англичанин или американец никогда не пойдёт за бухлом, чтобы быстрее напиться, в магазин (и слова «ликёроводочный вообще откуда-то из времён СССР – сейчас даже в России уже так не говорят!). Эти люди подойдут напиваться в пабы или в бары.
Но ведь и боевик может быть неплохой «литературой» литературой (почему нет?!), а посему, авторам стоит стремиться более глубоко продумывать характеры героев и весь сюжетных антураж, а не применять готовые клише явно не самого высокого сорта. Особенно, если есть желание, чтобы твои тексты читал достаточно образованный читатель. Иначе ведь какая аудитория останется?
Далее. Если говорить о языке повествования в целом, видно, что описывая места действия (в частности, природу и т.п. нюансы) автор явно старается писать как можно более красочно. Но, к сожалению, очень часто такое стремление дать в текст – во что бы то ни стало – побольше аллегорий, эпитетов и метафор создаёт искусственные и не слишком удобочитаемые конструкции предложений. Слишком много диалогов и длинных монологов героев – это всегда не есть «гуд».
Не описана сама «функция» поезда – что и как тут и работает, откуда что берётся, кто такой Фалис. Ясное дело, не нужно читать по данному поводу «лекцию», но как-то более чётко нарисовать предлагаемую «картину мира» всегда необходимо. Опять же все философствования о «судьбе» (поданные через объяснения Фалиса) слишком уж неопределённы, путаны и слишком надуманы – тут есть над чем поработать. На таком уровне проработки «картины мира» произведения научной фантастикой (даже в смеси с фэнтези, как пишет автор) тут и не пахнет – и даже фэнтези должна быть более «концептуально» обоснованной по таким показателям..
Задумка сюжета сама по себе хорошая, но подана слишком неясно, что показывает, что автор и сам явно не знает этого. А это плохо – у читателя должно всегда присутствовать ощущение, что автор точно всё знает, только, похоже, просто что-то не договорил. (Вспомните многие произведения Стругацких: даже то, что они сами в сюжете не знали, они подавали так, что у читателей не оставалось сомнения: всё АБС знают, просто специально недосказали).
Вообще в целом общая идея тянет на произведение более крупной формы. Возможно, тогда автору удалось бы выписать всё более «гармонично», а то в данном виде возникает сильное подозрение, что автор торопился уложиться в 76 т.зн. и просто во многом скомкал повествование.
Резюме: вещь по задумке неплохая. Но пока она в слишком сумбурном виде существует – требуется очень много работы для доведения «до ума». Ну и «стилистику» чистить необходимо. В общем, в существующем виде это точно пока не для «Следопыта».