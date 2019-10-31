Выгон Л. – Солдаты судьбы-76

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Пятеро мужчин сидели на перроне, прямо на асфальте возле рельсов, уперев ноги в гравий железнодорожного полотна. Трое курили. Четвертый смотрел на солнце, проглядывающее меж пышных облаков, и щурился, но смотреть не переставал. Пятый опустил голову и поддевал носком ботинка острые камешки.

Мужчины сидели не плечом к плечу, как компания друзей, но и недостаточно далеко для случайных попутчиков. Порой они бросали друг на друга взгляды искоса. Казалось, кто-то один вот-вот разобьет неловкое молчание ещё более неловкой фразой. В итоге только воробьи клевали своей трескотней густую, пыльную летнюю тишину.

Без всякого объявления раздался протяжный гудок приближающегося поезда, ещё приглушенный, плывущий сквозь взвесь тёплого воздуха. Пятеро мужчин с явным облечением подскочили и отошли от рельсов.

Спустя минуту или две поезд цвета обожжённой глины вынырнул на горизонте. Теперь он гудел чисто, медно. С таким смелым звуком надо бы разгоняться, нестись мимо зевак, тех, кто струсил путешествовать. Но состав глухо зашипел - пёс, чей хозяин не даёт резвиться и натянул поводок - и начал свой тормозной путь. Брошенные между шпалами, ещё тлевшие сигареты затухли от стремительного бега вагонов. Пока точные очертания окон и вагонов было не разглядеть, мужчины напряжённо вглядывались в бликующее терракотовое месиво. Поезд наконец остановился, и они внезапно потеряли к нему интерес, или сделали вид.

С шипением разъехались все двери. Со ступенек одного из вагонов соскочил поджарый мужчина в чёрной майке и джинсах.

- Салют, дамы, - сказал он и снял воображаемую шляпу. Мужчины переминались с ноги на ногу. – Ладно, это правильно, сразу к делу. Клэй Нойер?

Тот, что минутами ранее смотрел на солнце, кивнул.

- Марк Уоллес?

- Я, – отозвался низкорослый крепыш.

- Джон Смит?

- Присутствую, - сказал татуированный бородач и хохотнул. Никто его не поддержал.

- Гэри Тойберг.

- Тоже, - худой жилистый парень, похожий на вопрошающего их пассажира поезда, поднял вверх указательный палец. Он поджал губы и смотрел в другую сторону, куда-то в конец состава.

- И Ларри Монтойа.

- Я, - последний в списке, блондин с пухлыми губами и широким точёным подбородком, приподнялся на носках и качнулся вперёд.

- Отлично. Все в сборе. Все уже подписали контракты, но если вы передумали… я их вам выдам, можете собственноручно порвать бумагу. Есть желающие?

Мужчины переглянулись и покачали головами.

- И снова отлично. Проходите в вагон. Да-да, сюда. Я покажу вам, где вы будете жить, есть, спать и тренироваться ближайший год.



