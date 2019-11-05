Зимин И.-Бесок-2

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Бесок скрёбся в туеске, осенние листья шуршали под ногами охотника. Шесть уток и никакой собаки не надобно. И без промахов, а порох нынче дорог. Но душить его скоро всё равно придётся, как бы полезен ни был. С беском правила нарушать себе дороже.

А правил всего несколько. Во-первых, больше одного не держи. Во-вторых, коли держишь, корми кровью. В обычные дни сойдёт любая - хоть коровья, хоть кобылья, хоть куриная, а раз в три дня изволь своей ему накапать, чтобы слушал.

В третьих, для всякого дела его используй, но к людям из лесу не проси вывести, в глушь заведёт. И не разговаривай с ним, вообще, имя тем более не давай, отверзнет уста - опасным станет. Это было в четвертых. Ну а в пятых две зимы беска пользуй, а перед третьей удуши. Иначе беда, вырастет большой бес и растерзает. Да, и еще в церковь ходить особо было не принято пока у тебя в хозяйстве бесок, но это не строго. Если похороны там или венчание у кого можно сходить, не прогонят, чай.

Добывали их, бесков, если удавалось убить в лесу беса. Ну как убить... На памяти Егора все хвалились, что убили, а сами находили уже мёртвого. Ну, мертвую, бесовку-то. А с ней бесок, редко два. На мать особо не смотришь, жутко станет, а его в мешок и домой. Продать другому нельзя, после того как один раз покормил слушать только тебя будет. А кормить сразу надо, иначе не даст себя от мамки унести. Так-то.

Егор вышел к небольшому обрыву и увидел вдали за рекой соседское село, в некоторых домах уже зажгли на окнах свечи. Вечереет, знать. Бесок заскрёбся в своем коробе сильнее, настырнее. - Да заткнись ты, чёрт! Охотник поставил туесок между корней, прислонил ружьё к старому пню с неровным гнилым верхом. Отошел немного от берега реки, развязал пояс на штанах. Потом сполоснул руки и умылся холодной, уже осенней водой.

Вот надо сегодня и прикончить, чего уж там. А делают это так - короб в воду опускают, хорошо, если текущую, там открывают и руками душат беска прямо под водой. Он не сопротивляется тогда, не его стихия. Потом вместе с коробом туда же и все, концы в воду - река унесёт.

Отряхнув руки и вытерев их от капель полой шинели, Егор протиснулся сквозь кусты к своим пожиткам. Туесок был открыт. На неровном пне, обняв его одной когтистой лапой и обвив отвратительным, толщиной с жирного червя длинным хвостом, сидел страшный клыкастый бес. Ружьё охотника лежало около пня.



