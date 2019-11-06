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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 06.11.2019
аэлита кубок 3
1 комментарии

Сотников А. -Стража Свидерборга-23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Силы правопорядка Свидерборга который день стирали ноги в форменных сапогах, носясь по городу. Впрочем, их метания не приносили никакой пользы, кроме морального удовлетворения жителей, за оными наблюдавшими. Как и везде в обозримой Вечности и Пространстве – в Свидерборге тоже не любят стражу. Ее нигде не любят. Вообще, это самые несчастные существа во Вселенных. Хотите познать бездну отчаянья, презрительные взгляды в спину, плевки и нехороший шёпот – вам прямая дорога к ним. О, служба в страже – это замечательное лекарство от депрессии. Всего через неделю от нее не останется и следа – пфф, какая малость, у вас не ладилось в любви? О, вы прочно сидели в долговой яме? Или просто настроение было ни к чёрту? Любой страж вам скажет троекратное «ХА!». Да и вы его скажете, погрузившись в стражницкую депрессию. Истинную, а не то жалкое подобие, что вы испытывали до неё.
- Мечутся. – Задумчиво пробормотал старик.
- Ага, что-то случилось. – Кивнул ему в ответ молодой парнишка. Они сидели на шатких ступенях в одном из самых грязных районов города – Мыловарне. Ступени вели в не менее грязный магазинчик, где старик уже 30 лет торговал самодельным мылом и свечами. Сам магазинчик для Мыловарни был зажиточным – дом, в котором он располагался, сложен был целиком из камня, и возвышался в округе своими аж тремя этажами. Старику принадлежал только первый - на верхних - разместился трактир-ночлежка «Тёмная ночь». Правда, вход в него был с другой стороны здания, с соседней улицы. Стариков же магазинчик выходил на небольшую площадь, центр района. Её центр украшал фонтан, не работавший уже тогда, когда старик учился ходить. Они сидели так довольно давно: клиентов не было, а если бы и кто-то пришел – старик тотчас же прогнал посетителя взашей. Просто они охотились. Охотились на стражников, ведя счет и пестуя свою антистражницкую ненависть.

- Адриан! Какие новости? – Таци шагал по площади Мыловарни. За ним поспевал его помощник.
- Господин Таци, никаких новостей нет. Ещё трое пострадавших непосредственно, и восемь – косвенно. Никаких новостей так же нет о продавце.
- Боже, Адриан, почему в нашей страже работают одни идиоты? – Вздохнул он. Сегодня предстояло отчитываться перед сенатором: хозяева Свидерборга взяли дело под личный контроль. А это значило, что всё остается как прежде, но ему, Таци, влетит по первое число при любом раскладе. За спиной раздался торжествующий вопль:
- Дааа! Шесть – четыре!
Глава стражников резво обернулся, и увидел хохочущих на ступенях захудалой лавчонки неопрятного деда и чумазого паренька. Адриан с обидой и осуждением смотрел то на них, то на смачный плевок на своем сапоге.
- Давно в кутузке не был? – Рявкнул Глава.
- Подойди поближе, шпик, твои сапоги далеко. – Проскрипел в ответ дед, и они с пацаном снова загоготали. Таци на каблуках развернулся, и поспешил прочь, стискивая эфес клинка. Адриан бросился за ним.
- Господин Таци, все наши люди в патрулях. Мы прочесываем каждую подворотню, каждый дом в этом проклятом городе!
- Ага, поэтому уже трое стражников убиты, а в Порту четверо просто пропали…
- Ну, господин, вы же знаете, Порт весьма неблагонадёжен… А погибшие не вовремя вошли в таверну «Вепрь». Там как раз пировал Лысый Риччи со своей бандой…
- Адриан, потому я и говорю, что в страже одни идиоты. Никто в здравом уме не заходит в «Вепрь». Кто последний купил эту дрянь?
- Вроде бы Макит Лудильщик из района Заводов. – Адриан задумчиво почесал нос.
- Вроде бы?.. – Таци недовольно глянул на помощника. – Кто таков?
- По нашим сведениям – он последний. Просто работяга. Трудится у Магната Майка. Трудился.
Таци грязно выругался. Уже неделю в городе разрасталось безумие. А чем больше безумия и проблем – тем сильнее горят у самого Таци пятки. Неделю назад кто-то первый раз продал магическую дрянь. И завертелось…


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Сотников А. -Стража Свидерборга-23 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    |Author
    06.11.2019 at 18:14 - Ответить

    В принципе, данный рассказ я мог и не принять – автор не использует букву «ё» (а в условиях приёма текстов на рассмотрение для нашего журнала указано, что текст должен быть ё-фицирован). Но – я просмотрел это на стадии приёма, поэтому текст прочитал и рецензию выдаю.
    Замечаний грамматического толка – написание сочетаний прямой и косвенной речи. Увы, болезнь у 99,9% авторов (если автору хочется научиться писать это правильно, то пусть напишет мне – пришлю методичку).
    Далее – дефисы вместо тире (кое-где верно – стоят тире, но часто и дефисы вместо них). Мелочь, но, как всегда пишу, это элемент авторской культуры. Из этой же серии отсутствие красных строк (русские литературные произведения пишут с красными строками).
    Есть небольшие «помарки» в виде пропущенных запятых, использования тире вместо двоеточия (между этими двумя знаками пунктуации есть весьма существенная смысловая разница), но можно сказать, что в целом написано вполне грамотно.
    Хуже с другим – с сюжетом. Во многом этот рассказ напоминает два рассказа автора Лии-Розы Выгон, которые рассматривались в этом же августовском блоке: есть неплохое «зерно» некой сюжетной идеи, а самого сюжета, увы нет! Сюжетное зерно данного рассказа таково: в неком вымышленном городе Свиндерборге появляется некто, торгующий интересным наркотиком, ну или, если угодно, зельем. Зелье переносит души между параллельными реальностями. Мага вычисляет стража, а он убегает в иную реальность, выпив своё зелье. Финита.
    Нет, написано неплохо, даже где-то хорошо я бы сказал. Но после прочтения последней строки сразу же возникает вопрос: «Ну и что?» Для чего текст писался? Где тут какой-то неожиданный поворот сюжета, крайне необходимый в малой форме? Получается, перед нами снова некое не проросшее «зерно» сюжетной идеи, зарисовка, не более. Нет, есть издания, которые вполне довольствуются зарисовками – видимо, там так плохо с хорошо простроенными «сюжетными» рассказами. Но «Уральский Следопыт» может себе позволить выбирать.
    Ещё небольшие замечания относительно «картины мира» в рассказе. Весьма неубедительно прописана правовая система города. С одной стороны, стражники вроде бы могу хватать кого угодно с применением силы, а с другой – стражников народ чуть ли на фиг не посылает. Ну не вяжется одно с другим как-то. Местами просто чуть ли не «демократические» законы упоминаются. Однако в социально-экономических формациях типа описываемой такое в принципе нереально (вспомним законы нашего мира века до 20-го – ох как там всё жёстко было).
    Также вызывает сильное сомнение, что в старинном городе (по описанию Свидерборг тянет где-то век на 16-17 нашей земной реальности) кто-то мог бы додуматься до определения «параллельной реальности» – это просто невероятно, но оставим этот (весьма серьёзный на мой взгляд) логический прокол на совести автора. На этой совести в данном случае куда большие огрехи.
    Вот что интересно: сегодня такая ситуация (любопытная сюжетная задумка при сравнительно грамотном литературном языке авторов – и при этом очень слабое развитие этой задумки в законченное произведение) встречается всё чаще. В 2003-2004 годах, когда я начинал в первый раз собирать произведения для отбора в сборник «Аэлита», картина была иной: очень часто имел место крайне малограмотных литературный язык – но при этом произведение было вполне выстроенным именно по показателю целостности и законченности сюжета. Ломаю голову, почему так? Что, за 15 лет авторы стали писать грамотнее, но при этом утратили способность чётко строить сюжет? Первое не может не радовать. Второе – крайне удручает. В чём же дело? Выросло поколение «клипового» мышления, воспитанное на компьютерных играх и рекламных роликах? (Ну так в хороших рекламных роликах и сюжет ведь есть вполне выстроенный!)
    Ладно, эту проблемы тут мы не решим.Посему от всей души желаю автору научиться более глубокой проработке сюжетных идей, чтобы из «зёрен» вырастали законченные сюжетные построения.

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