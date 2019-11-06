Сотников А. -Стража Свидерборга-23

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Силы правопорядка Свидерборга который день стирали ноги в форменных сапогах, носясь по городу. Впрочем, их метания не приносили никакой пользы, кроме морального удовлетворения жителей, за оными наблюдавшими. Как и везде в обозримой Вечности и Пространстве – в Свидерборге тоже не любят стражу. Ее нигде не любят. Вообще, это самые несчастные существа во Вселенных. Хотите познать бездну отчаянья, презрительные взгляды в спину, плевки и нехороший шёпот – вам прямая дорога к ним. О, служба в страже – это замечательное лекарство от депрессии. Всего через неделю от нее не останется и следа – пфф, какая малость, у вас не ладилось в любви? О, вы прочно сидели в долговой яме? Или просто настроение было ни к чёрту? Любой страж вам скажет троекратное «ХА!». Да и вы его скажете, погрузившись в стражницкую депрессию. Истинную, а не то жалкое подобие, что вы испытывали до неё.

- Мечутся. – Задумчиво пробормотал старик.

- Ага, что-то случилось. – Кивнул ему в ответ молодой парнишка. Они сидели на шатких ступенях в одном из самых грязных районов города – Мыловарне. Ступени вели в не менее грязный магазинчик, где старик уже 30 лет торговал самодельным мылом и свечами. Сам магазинчик для Мыловарни был зажиточным – дом, в котором он располагался, сложен был целиком из камня, и возвышался в округе своими аж тремя этажами. Старику принадлежал только первый - на верхних - разместился трактир-ночлежка «Тёмная ночь». Правда, вход в него был с другой стороны здания, с соседней улицы. Стариков же магазинчик выходил на небольшую площадь, центр района. Её центр украшал фонтан, не работавший уже тогда, когда старик учился ходить. Они сидели так довольно давно: клиентов не было, а если бы и кто-то пришел – старик тотчас же прогнал посетителя взашей. Просто они охотились. Охотились на стражников, ведя счет и пестуя свою антистражницкую ненависть.

- Адриан! Какие новости? – Таци шагал по площади Мыловарни. За ним поспевал его помощник.

- Господин Таци, никаких новостей нет. Ещё трое пострадавших непосредственно, и восемь – косвенно. Никаких новостей так же нет о продавце.

- Боже, Адриан, почему в нашей страже работают одни идиоты? – Вздохнул он. Сегодня предстояло отчитываться перед сенатором: хозяева Свидерборга взяли дело под личный контроль. А это значило, что всё остается как прежде, но ему, Таци, влетит по первое число при любом раскладе. За спиной раздался торжествующий вопль:

- Дааа! Шесть – четыре!

Глава стражников резво обернулся, и увидел хохочущих на ступенях захудалой лавчонки неопрятного деда и чумазого паренька. Адриан с обидой и осуждением смотрел то на них, то на смачный плевок на своем сапоге.

- Давно в кутузке не был? – Рявкнул Глава.

- Подойди поближе, шпик, твои сапоги далеко. – Проскрипел в ответ дед, и они с пацаном снова загоготали. Таци на каблуках развернулся, и поспешил прочь, стискивая эфес клинка. Адриан бросился за ним.

- Господин Таци, все наши люди в патрулях. Мы прочесываем каждую подворотню, каждый дом в этом проклятом городе!

- Ага, поэтому уже трое стражников убиты, а в Порту четверо просто пропали…

- Ну, господин, вы же знаете, Порт весьма неблагонадёжен… А погибшие не вовремя вошли в таверну «Вепрь». Там как раз пировал Лысый Риччи со своей бандой…

- Адриан, потому я и говорю, что в страже одни идиоты. Никто в здравом уме не заходит в «Вепрь». Кто последний купил эту дрянь?

- Вроде бы Макит Лудильщик из района Заводов. – Адриан задумчиво почесал нос.

- Вроде бы?.. – Таци недовольно глянул на помощника. – Кто таков?

- По нашим сведениям – он последний. Просто работяга. Трудится у Магната Майка. Трудился.

Таци грязно выругался. Уже неделю в городе разрасталось безумие. А чем больше безумия и проблем – тем сильнее горят у самого Таци пятки. Неделю назад кто-то первый раз продал магическую дрянь. И завертелось…



