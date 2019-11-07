Девятьярова И.– Иерусалимский синдром–17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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На десерт подали халву. Приторно-сладкая, она растворялась во рту, смягчая неуместность вопросов. Откинувшись в кресле, Майкл промокнул щёки линялым платком.

– Как ты сейчас себя чувствуешь?

Стандартная вежливость, и ничего более. Что может быть естественнее, чем беспокоиться о здоровье переболевшего?

Глаза собеседника налились мутью скрываемой тщетно тоски, лицо враз посуровело.

– И ты туда же… Какого чёрта?.. – голос его надорвался. – Какого чёрта вы все ко мне лезете с этим? Других развлечений тут не хватает? – он обвёл рукою окрест, размашистым, нервным движением. – Сходи к Стене Плача, записку куда-нибудь всунь. В монастырь там какой-нибудь… На Елеонскую гору… – он замолчал, яростно вперившись в Майкла.

Майкл оставался невозмутим.

– Я всего лишь спросил о твоём самочувствии, Роберт. Ты знаешь, мы все беспокоились о тебе, как ты пропал. Мать плакала, Энн места себе найти не могла… Мы просто хотим понять, что с тобой приключилось. Что привело тебя…

Он деликатно прокашлялся.

– Валяй, продолжай! Что молчишь-то? – втянув в себя с хлюпаньем чай, Роб впился зубами в изысканный ромбик халвы. – Спроси – а что привело тебя, братец любезный, в психушку Кфар-Шауль?.. – зло пробубнил он с набитым доверху ртом. – Что заставило тебя отлежать там недельку-другую, вместо того, чтобы наслаждаться долбанными красотами этого долбанного места?.. Знал бы, что всё так обернётся – ноги бы моей здесь не было!.. Майк, я не псих! – жалостно просипел он, искривляя лицо. – Ты мне не веришь? Чёрт бы тебя побрал, ты мне тоже не веришь!

Казалось, он вот-вот разрыдается.

Майкл утешительно хлопнул его по плечу.

– Отчего ж? Верю. Нервный срыв из-за…э-э… резкой смены обстановки… с кем не случается? – он деланно хохотнул. – Не бери в голову, Роб! Не хочешь – не вспоминай, если так тяжко. «Всё пройдет», как говаривал старина Соломон…

Роб вдруг побелел, сравнявшись цветом с ресторанною скатертью. Схватившись рукою за грудь, будто что-то душило его, он рванул воротник. Пуговицы брызнули с треском. Майкл изумлённо привстал.

– Я видел его… – еле слышно шепнул ему Роб, заговорщицки наклонившись к тарелке. – И Давида, пляшущего перед ковчегом, и царя Соломона… и Иисуса Христа верхом на осле… Так же явственно, как я вижу тебя. Мне плевать, что ты обо мне сейчас думаешь. Я не псих! Это правда! – он скрипнул зубами, не в силах сдержаться. – Но будь я проклят, если я понимаю, как, как оно, чёрт побери, приключилось! Всему должно быть какое-то логичное объяснение, но здесь я его не вижу в упор, хоть ты тресни!



