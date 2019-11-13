Григорьева Е. – Нарушители – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

-----------------------------------------------------------------------------------------

Яростные лучи солнца разбивались о хромовые отражатели, разгоняя тень между «атмосферными башнями». Вершины зданий терялись в невесомых облаках. Было одиннадцать кварков седьмого чедвика — первого из пяти тёплых месяцев. Уже не рань, но ещё не время обеда.

Для Сола это не имело значения. Сегодня он сильно припозднился и только-только шагнул на аэроперрон, чтобы подняться на крышу социального тауэра и проглотить там в кафе свой первый в этот день кусок пищи. Возможно, он станет единственным на сегодня. Затем Сол отправится на поиски ежедневной халтуры (с его четырьмя с половиной классами квантового программирования на постоянное место надеяться не приходилось).

За секунду оказавшись на месте, Сол спрыгнул на зашарканный перрон, легко справившись с динамическим ударом при резкой остановке, и направился в пункт питания, попутно уже представляя, какая сейчас толчея в «Общетруде».

В прошлый раз он работал помощником фельдшера. Нет, по идее, его должны были взять корректором курса аэроамбуланции. Управлял такой машиной автопилот, но даже самый современный компьютер, оснащённый мощнейшим модулем связи с городской навигационной системой, мог ошибаться в плотном потоке. Нужна была живая реакция и креативная корректировка однонаправленной бинарной логики, принимавшей решения методом скоростного перебора вариантов.

Начальное техническое образование Сола отлично подошло бы для такой задачи — оно подразумевало лёгкое обращение с автоматикой. Однако не вышло. В назначенное время Сол явился на распределительную станцию, но там выяснилось, что место уже занято. Откуда-то возник вчерашний кандидат, пропустивший своё собеседование, а теперь вот наверставший упущенное. Видимо, не чужой он был начальнику Трудового распределителя.

Сол уже развернулся к выходу, пнув невзначай диспетчерскую стойку, но тут к нему подбежал мужчина в форменной красно-синей шапочке. То ли ситуация на рынке кадров и правда была фатальной, то ли пожалел парня старший дежурный, взглянув сквозь камеры видеонаблюдения в его узкое, иссушенное лицо.

Оказалось, один фельдшер не вышел на смену — может, заболел, а скорее всего, пропал без вести, как многие другие горожане (Бюро охраны уже не объявляло их в розыск: ясно было, что вряд ли удастся найти в целости природный источник дефицитных внутренних органов). В общем, на распределительной станции в срочном порядке составили акт о подмене профкадра неспециализированным работником, а потом завели Сола в тесную раздевалочку, выдав ему одноразовую униформу, и отправили на амбуланционную станцию, где тут же и выгнали в рейс по анонимному гражданскому донесению.



