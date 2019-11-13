Григорьева Е. – Нарушители – 19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Яростные лучи солнца разбивались о хромовые отражатели, разгоняя тень между «атмосферными башнями». Вершины зданий терялись в невесомых облаках. Было одиннадцать кварков седьмого чедвика — первого из пяти тёплых месяцев. Уже не рань, но ещё не время обеда.
Для Сола это не имело значения. Сегодня он сильно припозднился и только-только шагнул на аэроперрон, чтобы подняться на крышу социального тауэра и проглотить там в кафе свой первый в этот день кусок пищи. Возможно, он станет единственным на сегодня. Затем Сол отправится на поиски ежедневной халтуры (с его четырьмя с половиной классами квантового программирования на постоянное место надеяться не приходилось).
За секунду оказавшись на месте, Сол спрыгнул на зашарканный перрон, легко справившись с динамическим ударом при резкой остановке, и направился в пункт питания, попутно уже представляя, какая сейчас толчея в «Общетруде».
В прошлый раз он работал помощником фельдшера. Нет, по идее, его должны были взять корректором курса аэроамбуланции. Управлял такой машиной автопилот, но даже самый современный компьютер, оснащённый мощнейшим модулем связи с городской навигационной системой, мог ошибаться в плотном потоке. Нужна была живая реакция и креативная корректировка однонаправленной бинарной логики, принимавшей решения методом скоростного перебора вариантов.
Начальное техническое образование Сола отлично подошло бы для такой задачи — оно подразумевало лёгкое обращение с автоматикой. Однако не вышло. В назначенное время Сол явился на распределительную станцию, но там выяснилось, что место уже занято. Откуда-то возник вчерашний кандидат, пропустивший своё собеседование, а теперь вот наверставший упущенное. Видимо, не чужой он был начальнику Трудового распределителя.
Сол уже развернулся к выходу, пнув невзначай диспетчерскую стойку, но тут к нему подбежал мужчина в форменной красно-синей шапочке. То ли ситуация на рынке кадров и правда была фатальной, то ли пожалел парня старший дежурный, взглянув сквозь камеры видеонаблюдения в его узкое, иссушенное лицо.
Оказалось, один фельдшер не вышел на смену — может, заболел, а скорее всего, пропал без вести, как многие другие горожане (Бюро охраны уже не объявляло их в розыск: ясно было, что вряд ли удастся найти в целости природный источник дефицитных внутренних органов). В общем, на распределительной станции в срочном порядке составили акт о подмене профкадра неспециализированным работником, а потом завели Сола в тесную раздевалочку, выдав ему одноразовую униформу, и отправили на амбуланционную станцию, где тут же и выгнали в рейс по анонимному гражданскому донесению.
Борис Долинго|Author
Каких-то замечаний по набору текста и т.п. техническо-грамматически моментам нет.
К сожалению, замечание есть более серьёзного порядка. Написано хорошо – этакий «айтишный киберпанк» (хотя тема IT звучит лишь в самом начале (герой вроде как программист), но затем отъезжает куда-то в сторону и вообще исчезает из сюжета). Весьма реалистично даётся картина мира некого будущего – мира весьма жестокого (что по всему существующим ныне тенденциям похоже на правду). Правда большое сомнение вызывают странные единицы летоисчисления, вводимые автором – какие-то «одиннадцать кварков седьмого чедвика». С чего бы слали месяцы календаря называть именем –учёного-физика, пусть и выдающегося, а дни (или часы?) – кварками?!?! Прошу прощение, но совершенно необоснованное допущение – все подобные моменты в любом сюжете всегда должны быть хоть как-то мало-мальски обоснованы, а тут это выглядит как чистой воды «логический волюнтаризм» автора, решившего лишний продемонстрировать эрудицию.
Есть завязка, есть какое-то развитие сюжета, которое… заканчивается ничем, обрубленной концовкой. Нет какого-то итога, логично вытекающего из того, что было написано. Прежде всего – а каким образом девушка из накоманки превратилась в нормального члена общества? Даже намёка на это нет – подано как свершившийся (почему-то!) факт. Да и везение главного героя, который долго время не мог найти работу – а потом вдруг, ни с того, ни с сего ему привалило счастье.
В общем концовки как таковой просто нет, а все итоги сюжета выглядят взятыми с потолка. Вообще сам текст выгляди не законченным произведением, рассказом, а началом какого-то более крупного, недописанного пока произведения.
Увы, никак не могу принять (хотя написано очень даже неплохо в целом, и потенциал у текста есть, но его необходимо элементарно дописать).