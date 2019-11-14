Выгон Л.-Молитва-36

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Майкл еле как досиживал последние минуты испанского. «Субхунтив – одна из самых сложных тем. Это не время, а наклонение. В следующий раз мы подробней о нем поговорим…» - бубнил голос мистера Эспиносы. Он обводил аудиторию усталым и потерянным взглядом, словно отыскивая кого-то, кто слушал бы взахлёб. Может, и были такие, например, вечная отличница Меган, но точно не Майкл. Не сегодня.

Майкл повернул голову к окну. Первые краски апельсинового заката уже брызнули на горизонт. Студенты, вертясь во все стороны и громко смеясь, проходили, поочерёдно показываясь во всех четырёх окнах аудитории – их пораньше отпустили. Кто-то был одет в футболки, кто-то в водолазки. Майкл оделся к вечеру, и на нем были джинсы, синяя футболка с надписью: «Look, who comes» и тёплая кофта.

- Что ж, до следующей недели. Задание записал, если что, на сайте тоже есть, - успел сказать Эспиноса прежде, чем его слова потонули в скрипении отодвигаемых стульев.

- Все в силе, едем? – вокруг Майкла в ожидании ответа полукругом встали Даниэль, Лиза, Боб и Хелен. Они загораживали проход, и Майкл сказал уже на ходу, закидывая за спину рюкзак и вместе с потоком людей двигаясь к выходу:

- Да, конечно.

На время они потеряли друг друга, но потом все собрались у машины Даниэля. Красный отцовский пикап, как в каком-нибудь глупом кино. Девчонки тут же запрыгнули в кузов, Боб последовал за ними. Майкл сел на пассажирское место.

- Мы все взяли, Дан? – тонким голоском пропела Лиза. Пока Даниэль говорил, она вдруг захихикала и стала шикать: наверное, Боб приставал.

- Да, все взял, все проверил. Полный порядок. Плюс, если что, кучу бухла и еды привезёт Фрэнк. А если не хватит, тебя отправим до города. Как в страшилках!

Шутке улыбнулся только Майкл: Лиза и Хелен были заняты препирательством с Бобом.

- В путь тогда, - сказал Майкл. Произнесённая, фраза показалась до ужаса старомодной, и он, чтобы почувствовать себя уверенней, выставил локоть в окно, откинулся на спинку сиденья. Даниэль пристегнулся и тронул машину. Очень скоро университет остался позади, а еще через полчаса они проехали город, и потянулась длинная, ровная дорога, защищённая с обеих сторон высокими секвойями. Мельтешение бурых стволов слегка усыпляло, и Майкл прикрыл глаза. Девушки и Боб продолжали бузить.

Когда Даниэль позвал на эту «пещерную вечеринку» с компанией Фрэнка, Майкл подумал, что идея так себе. Ну, какой смысл ехать час или два до груды камней, чтобы попить пива? От затеи веяло дешёвым мистицизмом. Но за прошедшую неделю Майкл все больше полнился ожиданием. В конце концов, тусовки в дешёвом баре или в общаге набили оскомину. Майкл представлял себе пахнущий дымком костёр, влажный, прохладный свод пещеры, лёгкий алкогольный туман, сквозь который вдруг выхватываешь яркие пятна, слова, лица… Лицо. Его фантазия о нынешнем вечере всегда приводила к овальному, обрамлённому рыжими кудрями лицу Лауры. Природа, пещера, Лаура. Почему он вообще не хотел ехать?



