Соколов И. – Ночной кошмар – 44

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Моментальный «наплыв», быстрый, как пуля в полёте…
In this hole
That is me
Это ночной кошмар, а не девушка…
The dead are rolling over
Залитый сном угол хижины снаружи. Рассвет прячется где-то в страхе востока. Эмма любуется представлением звёзд, летним театром небесной ночи…
The sun has set; all darkens
Зловещая хижина как будто дышит. «Мы созданы, чтобы всё завершить…»
Прощальные порывы ветра скользят по головам деревьев…
Tear me from myself
- Пап, можно мы с Эмкой пойдём играть в лес? Ну туда, за Чёрную Черту?
- Нет, сынок! Нечего вам там делать… Это Чёртова Черта… Это место _ проклято…
- Эмка, пошли спросим у твоих родителей…
What's my release?
What sets me free?
И вот она всё-таки здесь. Она пришла забрать его…
- Кого? У кого? – Режиссёр непонимающе пялится на сценариста, который спит в кресле. Дверь в помещение тускло открывается, на пороге стоит Туманная Тьма. Она невидимо оглядывает комнату и разочарованно говорит «Никого».
И с силой закрывает дверь…
Do you pull me up just to push me down again?
Сегодня ночью в нашем лесу никакого света. А хижина, говорят, живая… только «слеплена» из мёртвых людей…
- От этого могут возникнуть плохие страшные проблемы!
Как в центре «глаза бури», Хижина Дьявола обнесена частоколом чёрной чащи.
Идти туда одной, а хоть всем миром (сказал ей Старейший), что выстрелить собой в объятья мертвеца на дне его могилы.
«Эмма, ты не доберёшься даже до конца опушки, Эмма, ты не поступишь так с собою, Эмма, оттуда не возвращаются, Эмма…»
Dig bury me underneath
Everything that I was you ain't fuckin' changing me
Gums bleeding
Твои пальцы похолодели, красавица… Забытая в детстве боязнь темноты ядовито обнимает за плечи… Твоё девичье сердце бьётся осколками стёкол в такую Чёрную Полночь, когда твоя рука хватает ампутированную руку двери…
Хищная Хижина Смерти (но в восхищеньи перед Эммой).
Let me help you tie the rope around your neck
Дверь нараспашку, как чёрная луна…
Let me help to chain the weights onto your legs
Первый шаг в пустоту…
Let me help you hold the glock against your head
Темнота манит… Молчаливо-мёртвый магнит…
Dead man dangling from a tight rope
Если бы страх можно было вкалывать, точно наркотик, Эмма непременно умерла б от передозировки.
Борис Долинго|Author
Из замечаний по набору текста – использование дефисов вместо тире. Мелочь, но – элемент «культуры». Ну и написания сочетаний прямой и косвенной речи, хотя автор пишет в большинстве мест эти сочетания так (практически «сочетаний» почти и нет – есть только одна прямая речь), что особых ошибок не допускает).
Автор назвал своё произведение «мистическая фантастика», но я бы сказал, что это, скорее, некая фантасмагория. Причём, весьма вычурная и сумбурная (вычурность видна уже в абсолютно бессмысленном использовании скобок в названии рассказа). Сюжет вроде бы есть, но следить за ним крайне сложно из-за постоянных перескоков «кадра». Плюс из-за того, что местами текст подан как некий «сценарий» (смысла в подобной эклектике тоже как-то не просматривается).
Кроме того, чтению очень мешают вставки цитат текстов песен группы Mudvayne – автор уже не впервой раз замечен в любви к вставкам в текст фраз на английском. Не понятно, для чего. В данном случае вроде бы есть какая-то связь с контекстом: эти фразы из песен ан английском по замыслу автора явно должны работать как некие «локальные эпиграфы». Но понять это моментально по ходу чтения может только читатель, прилично владеющий английским. Или же требуются «сноски-глоссарии», что всегда тормозит чтение, если таких сносок требуется много (а тут именно потребуется много переводов). Да и большого смысла в подобных «локальных эпиграфах» по сюжету не особо требуется – разве что для демонстрации познаний автора в иностранных языках.
Одним словом, очень сумбурный текст с нагромождением мистических и псевдомистических сценок. Любители подобных текстов, наверное, есть в каком-то количестве, но явно небольшом. Конечно, это будет моим частным мнением, но – если честно – я не понимаю, для чего подобное пишется? Какой-то увлекательной сюжетной линии не видно, а это, как-никак, должно быть основой любого произведения. В противном случае получается не текст, а жонглирование словами.