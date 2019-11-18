Странник Д.-Лужицы-9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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— Вы ещё не определились с выбором клуба, хозяин, — напомнил Ардва, убирая со стола остатки завтрака.
— Возьму перерыв, — буркнул Стас и забрался в модуль симуляции виртуальной реальности.
— Все доступные вам в этом месяце перерывы использованы: второго, третьего, пятого и седьмого июня, — с равнодушной дотошностью робота перечислил Ардва.
Стас выругался, комментируя так то ли ответ робота, то ли симулятор, который никак не получалось запустить.
— В соответствии с параграфом об ограничении медийного... — затянул Ардва, и Стас скрипнул зубами от досады — ясно, робот опять заблокировал прибор.
— Давай сюда список, всё равно ведь не отстанешь, — сдался Стас.
Тут же в воздухе засветилось голубое меню.
— Советую обратить внимание на новые клубы: "Гладящие короткошёрстных собак" и "Разбивающие хрустальные вазы".
— Разве новые? — не смотря на плохое настроение удивился Стас. — Ведь что-то такое уже было, кажется.
— В клубе гладящих собак образовались партии, что и привело к созданию нового. А клуб коллекционеров хрустальных ваз решил кардинально изменить программу. Желаете поучаствовать?
Стас отрицательно покачал головой.
— Давай что-нибудь потише. И без животных.
Ардва потребовалась пара секунд на поиск.
— Что насчёт клуба трёх слов?
Стас презрительно фыркнул:
— Почему бы им не переименоваться в клуб "Привет — спасибо — пока"?
— Предложения по перемене названий могут делать только постоянные посетители клуба. Кроме того выбор трёх слов совершенно свободен и не ограничен названными вами.
— А что насчёт клуба "Голосующих за улучшение чувства юмора у роботов"?
Лампочки на груди Ардва пару раз мигнули, последовал предсказуемый ответ:
— Такого клуба в моей базе данных не существует. Желаете стать основателем?
Стас заскучал.
— Нет.
— Что насчёт клуба "Ледовые скульптуры"?
— Чёрт с тобой, записывай. Только зрителем, слышишь?
— Творческая деятельность наверняка доставила бы вам удовольствие.
Стас не ответил. Подобные разговоры случались почти каждый день и невозможно было объяснить машине, что принудительные развлечения не имеют ничего общего с удовольствием. Ардва неизменно возражал, что здоровые индивидуумы ценят такое времяпрепровождение больше всего. На этой аксиоме базировалась его программа, которую в свою очередь написали люди.
В конце концов Стас всегда соглашался, потому что был наслышан о клиниках, в которых лечили не способных радоваться жизни бедолаг. Одну выписанную он даже лично повстречал в клубе "Сто рецептов "Оливье" ". С лица молодой женщины не сходила широкая улыбка, которая совсем не гармонировала с затравленным взглядом светлых глаз. В ответ на любое замечание несчастная громко и долго смеялась, пока из глаз не начинали течь слёзы. По сравнению с этим скучная вечеринка в очередном клубе казалась вполне приятной альтернативой.
Стас одел приготовленные роботом вещи — костюм двойку платинового цвета с модным пиджаком без воротника и пару тяжёлых ботинок с хромированными каблуками. В вопросах гардероба на Ардва можно было положиться — он наверняка знал, что уместно в каждой конкретной ситуации. Увы, личные вкусы и предпочтения хозяина во внимание не принимались.
Беспилотный автомобиль доставил Стаса к входу в клуб. В воздухе парила молочно-белая голограмма неестестественно большой снежинки. Створки двери разъехались, и робот-распорядитель, представившийся как Оспятнадцать, провёл гостя во внутренний двор клуба.
Борис Долинго|Author
Набрано вполне нормально…
Сразу встретилась тавтология: «модуль симуляции виртуальной реальности». Это же «масляное масло» – правильно сказать «модуль симуляции реальности» (т.к., если «симуляция», то уже «виртуальность» подразумевается). А достаточно было написать просто: «модуль симуляции» – и в контексте всё ясно, симуляции чего.
Есть ошибки – например, «несмотря не пишется слитно с «не»; «по старинке» пишется без дефиса, отсутствуют некоторые запятые и т.д. и т.п.. Ну и, например, костюм, если на себя, то «надевают», а не «одевают». В общем, корректору есть некоторый объём работы.
Мигающие лампочки на груди робота, работающего на уровне ИскИна – это архаика какая-то, честное слово, Словно робот сошёл со стенда на какой-то современной нам выставке, где роботы пока ещё скорее какие-то карикатурные чучела с «мигающими лампочками», чем действительно серьёзные «слуги человека». Понятно, для чего автору нужны были «мигнувшие лампочки» – для придания антуража замешательство у робота, но не стоит действовать так уже шаблонно; нужно быть изобретательнее. Извиняет лишь то, что рассказ – явный «юмор».
Но, надо отдать должное – рассказ, неплохая сатирическая зарисовка, гротеск на возможное будущее. Хороший юмор в явном дефиците, особенно, тексты небольшого размера. Принимается.