Странник Д.-Лужицы-9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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— Вы ещё не определились с выбором клуба, хозяин, — напомнил Ардва, убирая со стола остатки завтрака.

— Возьму перерыв, — буркнул Стас и забрался в модуль симуляции виртуальной реальности.

— Все доступные вам в этом месяце перерывы использованы: второго, третьего, пятого и седьмого июня, — с равнодушной дотошностью робота перечислил Ардва.

Стас выругался, комментируя так то ли ответ робота, то ли симулятор, который никак не получалось запустить.

— В соответствии с параграфом об ограничении медийного... — затянул Ардва, и Стас скрипнул зубами от досады — ясно, робот опять заблокировал прибор.

— Давай сюда список, всё равно ведь не отстанешь, — сдался Стас.

Тут же в воздухе засветилось голубое меню.

— Советую обратить внимание на новые клубы: "Гладящие короткошёрстных собак" и "Разбивающие хрустальные вазы".

— Разве новые? — не смотря на плохое настроение удивился Стас. — Ведь что-то такое уже было, кажется.

— В клубе гладящих собак образовались партии, что и привело к созданию нового. А клуб коллекционеров хрустальных ваз решил кардинально изменить программу. Желаете поучаствовать?

Стас отрицательно покачал головой.

— Давай что-нибудь потише. И без животных.

Ардва потребовалась пара секунд на поиск.

— Что насчёт клуба трёх слов?

Стас презрительно фыркнул:

— Почему бы им не переименоваться в клуб "Привет — спасибо — пока"?

— Предложения по перемене названий могут делать только постоянные посетители клуба. Кроме того выбор трёх слов совершенно свободен и не ограничен названными вами.

— А что насчёт клуба "Голосующих за улучшение чувства юмора у роботов"?

Лампочки на груди Ардва пару раз мигнули, последовал предсказуемый ответ:

— Такого клуба в моей базе данных не существует. Желаете стать основателем?

Стас заскучал.

— Нет.

— Что насчёт клуба "Ледовые скульптуры"?

— Чёрт с тобой, записывай. Только зрителем, слышишь?

— Творческая деятельность наверняка доставила бы вам удовольствие.

Стас не ответил. Подобные разговоры случались почти каждый день и невозможно было объяснить машине, что принудительные развлечения не имеют ничего общего с удовольствием. Ардва неизменно возражал, что здоровые индивидуумы ценят такое времяпрепровождение больше всего. На этой аксиоме базировалась его программа, которую в свою очередь написали люди.

В конце концов Стас всегда соглашался, потому что был наслышан о клиниках, в которых лечили не способных радоваться жизни бедолаг. Одну выписанную он даже лично повстречал в клубе "Сто рецептов "Оливье" ". С лица молодой женщины не сходила широкая улыбка, которая совсем не гармонировала с затравленным взглядом светлых глаз. В ответ на любое замечание несчастная громко и долго смеялась, пока из глаз не начинали течь слёзы. По сравнению с этим скучная вечеринка в очередном клубе казалась вполне приятной альтернативой.

Стас одел приготовленные роботом вещи — костюм двойку платинового цвета с модным пиджаком без воротника и пару тяжёлых ботинок с хромированными каблуками. В вопросах гардероба на Ардва можно было положиться — он наверняка знал, что уместно в каждой конкретной ситуации. Увы, личные вкусы и предпочтения хозяина во внимание не принимались.

Беспилотный автомобиль доставил Стаса к входу в клуб. В воздухе парила молочно-белая голограмма неестестественно большой снежинки. Створки двери разъехались, и робот-распорядитель, представившийся как Оспятнадцать, провёл гостя во внутренний двор клуба.



