Филичкин А.- Новый правопорядок – 10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Кеннет Джаред Стоун родился в самом бедном районе Нью-Йорка, в Северном Бронксе. Это место всегда заселяли те люди, которые принадлежали к низшей части современного американского общества: нищие переселенцы, прибывшие из слаборазвитых стран, безработные, алкоголики, наркоманы и разного рода преступники. Так было все прошлые годы, так осталось и в настоящее время, в середине двадцать первого века.

К удивлению всех окружающих, Кеннет с самого раннего детства отличался от прочих детей. В три года ребёнок, без чьей-либо помощи, самостоятельно научился читать и писать.

В четыре, уговорил своих престарелых родителей и отправился с ними в начальную школу, расположенную неподалеку от дома. Поражённые его малым ростом, преподаватели быстро проверили знания бойкого мальчика и записали его в группу ребят, которые оказались значительно старше него.

В семь, он с блеском окончил подготовительный курс, и перешёл на другую ступень обучения. Через год паренёк сдал экзамены за девятый класс. Ещё через два, за двенадцатый, а в десять лет, получил аттестат о среднем образовании.

Он вундеркинде много писала местная пресса. Поэтому, к окончанию школы, Кеннет стал настолько известен в Америке, что ему предложили учиться в Гарвардском университете. Причём, учиться совершенно бесплатно, за счёт грантов и спонсорских средств.

В шестнадцать, юный студент стал магистром по генной инженерии и поступил в аспирантуру. В двадцать один, он защитил диссертацию и был приглашён на работу в чрезвычайно известную научно-исследовательскую лабораторию.

Благодаря идеям юного гения, его сослуживцам удалось создать новый вирус, который имел необычные свойства. Стоило ввести этот штамм лабораторным мышам, как их маленький мозг начинал принимать электросигналы, исходящие от простого мобильника.

Правда, как показал электромагнитный томограф, животные воспринимали такие сигналы не совсем адекватно. Они слышали их, но не могли толком понять, что это значит и что им делать с такой информацией?

Очень кстати, другие учёные разработали ещё одну чрезвычайно полезную вещь. Они изобрели микророботов размером с пылинку. После введения в кровь, наноботы скапливались в черепе мышки. Сцеплялись между собой и создавали искусственную нейронную сеть, снабжённую блоком памяти и мощным процессором.

Эта структура отлично ловила сигналы, посылаемые извне, и переводила их на понятный мозгу язык. Теперь, любые животные беспрекословно подчинялись командам учёных, и ими можно было легко управлять. Так же просто, как квадрокоптером с пульта.

Однако испытанья на людях не дали того результата, который был нужен заказчикам. Добровольцы принимали и понимали передаваемые начальством приказы. Однако, они сами решали, стоит их выполнять или нет?



