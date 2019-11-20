Подзоров П.-КРИОбудущее-8

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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«Чернобы́ль, Чернобыльник –

вид многолетних травянистых растений

рода Полынь семейства Астровые»

(Энциклопедия лекарственных растений)

Стеклянная дверь Криоцентра бесшумно закрылась за спиной, словно разделив два мира: навсегда оставленного прошлого и неведомого будущего…

Отступать поздно. Джек Сэлтон, на ставшими вдруг ватными ногах, направился к стойке администратора, где предъявил личный жетон клиента с выбитым на нём номером и датой, после чего был направлен в кабинет профессора.

***

– Итак, Ваше решение не изменилось, мистер Сэлтон? – Профессор смотрел на клиента, не пытаясь скрыть равнодушия. – Вы хотите подвергнуться консервации в криокамере бессрочно, пока не изобретут лекарство полностью излечивающее лучевую болезнь? Верно?

Сэлтон кивнул, пытаясь унять предательскую дрожь в руках.

Чёртова болезнь! Ведь его уверяли, что специальный костюм компании «Космолимитэд и К» надёжно защитит от радиации. Три миллиона долларов! И всё – коту под хвост. Правда защита всё-таки работала. Иначе бы он свалился с ног через трое суток, как эта краснокожая голытьба, нанимаемая им через специальных агентов в трущобах для тех, кому уже нечего терять.

Самые крепкие из них выхаживали четверо суток. Потом у них носом, ртом и даже из ушей начинала идти кровь, они слабели, и наконец падали, чтобы больше уже не подняться.

Сэлтон усмехнулся. Всё равно единовременное мизерное пособие их семьям выходило в разы дешевле каких-либо защитных костюмов.

Да и навалом этого сброда, как грязи. А их страдания Сэлтона не интересовали. Он бизнесмен. И деньги – превыше всего. А за демонтаж отслуживших реакторов правительство платило очень щедро, закрывая глаза на то, что замечать и не стремилось.

И это не считая того, что часть радиоактивного мусора он сбывал налево. Были ли это террористы, использующие его для «грязных бомб» или кто-то ещё – ему безразлично.

И вот теперь, имея капитал с множеством нулей он, как эти краснокожие оборванцы, подхватил болезнь, которая, как оказалось, неизлечима.

Но Сэлтон был не таков, чтобы безропотно сдаться. Узнав о Криохранилище, он перевёл все свободные деньги в золото и драгоценные камни, разместил их в Швейцарском банке под хороший процент и, оплатив баснословный взнос, удостоился чести быть замороженным на века. Сэлтон не сомневался – рано или поздно эти башковитые парни – учёные – изобретут способ лечить и эту болезнь.

А жить в мире будущего, да ещё с кругленькой суммой, весьма заманчиво.



