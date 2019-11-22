Артюшин М. -Две планеты-12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Старый Нубелунг сидел в кресле-качалке, на большой террасе, глядя в ночное звёздное небо. Силы оставляли его. Небольшой телескоп стоял рядом на треноге Усыпанный мерцающими голубыми звёздами небосвод завис над северным полушарием Земли во всей своей красе, но знакомые созвездия и туманности сливались в его глазах в одно синее полотно, оставляя на тёмном фоне только красную точку, несущую свет от ближайшей планеты. Он плохо видел, но память его прочно хранила все годы прожитой долгой жизни. Сто пятьдесят зим и лет встретил он на Земле, но в его жизни всегда присутствовала главная для него планета, которая тянула его к себе всю жизнь. Она часто приходила к нему во сне, где он летал над её жаркими пустынями, океанами на полюсах. Вот и сейчас, его взгляд был прикован к единственной на фоне тёмного неба звёздочке красного цвета.

Нубелунг уже редко бодрствовал долгими жаркими днями, впадая в старческий сон в день по нескольку раз. Днём, глинобитные стены комнаты хранили прохладу ночи и раннего утра до полудня. Узкие, вытянутые вверх, открытые проёмы под потолком по периметру зала, с приближением солнца к зениту, начинали светиться золотым небесным светом, запуская во внутрь в темноту помещения солнечные лучи, светящиеся в полутьме, как лучи прожекторов. Солнечные пятна упавшие на пол, зацепившись за прохладные грани камней нагревали серую массу гранита, двигаясь по часовой стрелке, ощупывая тонкие швы на стыках серых плит, прогревали камень за камнем в течение дня, не оставляя шансов для прохлады.

Нубелунг просыпался от духоты. Открывая глаза, он видел летящие наискось, сверху вниз жёлтые полосы золотого света, искрящегося фиолетовыми частичками тонкой пыли. Он снова закрывал глаза и его сознание вновь вывешивало перед ним в голове картинку далёкого прошлого.

Яркий свет прожекторов, летящий с высоты оголовка ракеты, врезался в его в детскую память, как самое первое воспоминание из тех далёких дней первых лет его жизни. Он помнил тёплую огромную руку отца, в которой утонула его ладошка. Небо, покрытое тёмными тучами, закрывшими жёлтый диск Луны. Вокруг их лагеря наступала темнота, и казалось, ничто не могло её остановить, как вдруг по велению отца, заострённый верх огромного корпуса корабля вспыхнул множеством ярких огней. Выделяющаяся на фоне тёмного неба громада ракеты приобретала очертания маяка, стоящего посередине песчаной пустыни, яркими огнями по кругу освещавшего тёмные пески, теряющие свой золотой цвет с заходом солнца. Нубелунг, восхищённый, смотрел на жёлтые полосы света, улетающие в таинственную даль, задирал голову вверх, пытаясь вглядеться в середину прожектора. Слепящий свет резал глаза, и он поворачивался к ракете спиной, вытирая руками выступившие слёзы.



