Улыбкин А.-Игрушки-10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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– Может, не надо?

– Надо.

– Что тебе с этого?

– Они получат по заслугам!

– И кому это нужно?

– Мне!

– Ох, и упёртый…

– Уж не девочка!

– Ты рискуешь.

– Я? Посмотри, они же еле передвигаются, накуренные или обколотые. Я их ща порву просто!

– А вдруг кто-то с оружием?

– Ха! Ты меня на тренировках видел?

– Ага. Машина для убийства. Резкий, как…

– А ты говоришь, рискую. И не пикнут! Обезоружу и вгоню в асфальт.

– В землю, мы в лесу.

– Не умничай! Пошёл вон! Советчик!

– Я не могу уйти, пока ты жив…

– Смертушки, значит, моей хочешь?

– Ни в коем случае, это уж слишком! Сдались они тебе? Пусть сидят себе кумарятся.

– Они оскорбили меня!

– И?

– И? Я же страшный человек, меня здесь каждая собака знает!

– Они никому не расскажут, не вспомнят даже.

– Меня же перестанут уважать, да я сам себя перестану уважать! Они задели мою честь!

– О, Боже, твою мать! О чести он вспомнил… ты хоть знаешь, что это?

– А, знаю!

– И?

– Это... это, мужское достоинство! Да! Да?

– Ладно, не пытайся, я понял, настроен ты серьёзно. Достоинство…

– Они же меня гомесом орехозадым обозвали!

– Устал я от тебя. Просил же, не одевай облегающие шорты – грех не сказать что-нибудь эдакое, смотря на них. Плохого не посоветую.

– Не ной.

– Да надоело, одно и то же всегда.

– Я – борец за справедливость, и несу свет во тьму!

– Это абзац, дружище. Ты шокируешь меня всё больше.

– Не булькай там. Ты помогать должен, а не задирать разговорами!

– А я что делаю? Пытаюсь вот тебя отговорить от драки… пардон, битвы с тьмой. А если менты нагрянут, биографию подпортят, кто там будет разбираться, с чем ты там борешься? Я – против, но решать тебе.

– Всё. Уморил, отпускай время!

– Куда?

– Отпускай, говорю!

– Я его не брал.

– Ну, пожалуйста…

– Слово выучил новое?

– Ну, давай-давай! Терпения нет уже.

– Отпускай… вывести особь из темпоральной изоляции… это почти что стазис.

– Чего?!

– Говорю: “паузу отжать”. Хотя, это тоже неверно, вывести особь из ускоренного восприятия действительности, вот так ближе всего.



