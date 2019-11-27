Улыбкин А.-Игрушки-10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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– Может, не надо?
– Надо.
– Что тебе с этого?
– Они получат по заслугам!
– И кому это нужно?
– Мне!
– Ох, и упёртый…
– Уж не девочка!
– Ты рискуешь.
– Я? Посмотри, они же еле передвигаются, накуренные или обколотые. Я их ща порву просто!
– А вдруг кто-то с оружием?
– Ха! Ты меня на тренировках видел?
– Ага. Машина для убийства. Резкий, как…
– А ты говоришь, рискую. И не пикнут! Обезоружу и вгоню в асфальт.
– В землю, мы в лесу.
– Не умничай! Пошёл вон! Советчик!
– Я не могу уйти, пока ты жив…
– Смертушки, значит, моей хочешь?
– Ни в коем случае, это уж слишком! Сдались они тебе? Пусть сидят себе кумарятся.
– Они оскорбили меня!
– И?
– И? Я же страшный человек, меня здесь каждая собака знает!
– Они никому не расскажут, не вспомнят даже.
– Меня же перестанут уважать, да я сам себя перестану уважать! Они задели мою честь!
– О, Боже, твою мать! О чести он вспомнил… ты хоть знаешь, что это?
– А, знаю!
– И?
– Это... это, мужское достоинство! Да! Да?
– Ладно, не пытайся, я понял, настроен ты серьёзно. Достоинство…
– Они же меня гомесом орехозадым обозвали!
– Устал я от тебя. Просил же, не одевай облегающие шорты – грех не сказать что-нибудь эдакое, смотря на них. Плохого не посоветую.
– Не ной.
– Да надоело, одно и то же всегда.
– Я – борец за справедливость, и несу свет во тьму!
– Это абзац, дружище. Ты шокируешь меня всё больше.
– Не булькай там. Ты помогать должен, а не задирать разговорами!
– А я что делаю? Пытаюсь вот тебя отговорить от драки… пардон, битвы с тьмой. А если менты нагрянут, биографию подпортят, кто там будет разбираться, с чем ты там борешься? Я – против, но решать тебе.
– Всё. Уморил, отпускай время!
– Куда?
– Отпускай, говорю!
– Я его не брал.
– Ну, пожалуйста…
– Слово выучил новое?
– Ну, давай-давай! Терпения нет уже.
– Отпускай… вывести особь из темпоральной изоляции… это почти что стазис.
– Чего?!
– Говорю: “паузу отжать”. Хотя, это тоже неверно, вывести особь из ускоренного восприятия действительности, вот так ближе всего.
Борис Долинго|Author
В целом написано очень грамотно (немного только покоробило просторечие «играться» в смысле «играть» в речи божественных существ).
Идея интересная, актуальная, можно сказать – вечная, и подразумевает хороший юмор: ангелы играю людьми, а бог – всеми ими. И не попробовать ли ангелам поиграть богом? Но вот форма подачи сюжета – почти весь текст состоит из коротких реплик прямой речи без обозначения говорящего – выбрана очень тяжёлая. Постоянно теряешься в понимании, где чьи слова, и читать банально утомительно.
Не убеждает также то, как автор устранил первого героя: чтобы профессионал по единоборствам споткнулся о камень и размазал себя по деревьям?! Ну, ну… Да и какие бы подростки, даже обкуренные, рискнули бы грязно пошутить надо стокилограммовым качком?! Просто тут надо так обкуриться, что шутить вообще уже бы не могли. Станиславский бы сказал: «Не верю!»
Затем, автор рисует вроде бы подростка-обкурыша, но по рассуждениям этот обкурыш выглядит как прирождённый мудрый философ, что просто не вяжется с образом. Снова – не верю.
Думаю, идею рассказа можно реализовать в хороший сюжет в более лёгкой и приятной форме изложения с более логичными вспомогательными решениями. Но вот сейчас это не лучший вариант.