Лёвин С.- ЮрРуб-64

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Делай деньги, делай деньги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё дребебедень!
Песенка пиратов из м/ф «Остров сокровищ»
– Эти раритетные! Времён ещё Николая I. Потому две тысячи за штуку, дешевле не уступлю, можете не уговаривать… Советские юбилейные почти все по шестьсот, за редким исключением. А вот десятки современные стальные, с латунным покрытием, беспонтовенькие эти, вообще за полтинник отдам. Там и Анапа, между прочим, есть! Увезёте на память! – скороговоркой выстреливал худенький мужичок, упакованный в тёмный и плотный утеплённый костюм для подводного плавания.
На мокром песке перед ним на боку лежал чемоданчик. На его поверхности в лучах весеннего солнца посверкивали монеты, цепочки, крестики, брошки и браслетики. Неподалёку валялся металлоискатель, с которого стекали капли воды – «аквамен» только что проворно вышел из моря, завидев потенциального покупателя.
– А как они сохранились в таком хорошем состоянии? Морская вода – она же вроде коррозии, всё разъедает, – усомнился Михаил. – Я пару лет назад у вас в разгар сезона отдыхал, так у меня всего за две недели пряжка на ремне окислилась и потемнела. И это потому что я на влажные плавки брюки в первый день сдуру напялил.
– Не хотите – не верьте, – насупился кладоискатель. – Дело ваше. Только суть вот в чём. Когда люди теряют вещь или выбрасывают – знаете примету о монетке на счастье, чтобы вернуться? – так вот, её на дне со всех сторон постепенно облепляют песчинки, и образуется нечто вроде защитной оболочки. Причём для морской воды непроницаемой! Так и лежит денежка, словно в коконе, пока я её не найду. Ну, или кто-нибудь ещё. Нас таких тут хватает.
Он провёл рукой в сторону, и Руднев, действительно, заприметил метрах в двухстах ещё одного чудака в гидрокостюме, шарящего в воде металлическим щупом.
– А почему тогда так дорого?
– Дорого?! Да вы что? У меня, между прочим, цены самые демократичные. Вы у любого нумизмата номиналом поинтересоваться можете. Только у меня, в отличие от них, товар-то непростой, с эксклюзивным бонусом, так сказать. Монеты эти, морем заряженные, могут деньги приманивать. Примеров масса!
– А что же вы сами, раз они такие чудодейственные, в ледяной воде часами туда-сюда шарахаетесь? Сидели бы дома, купюры считали, со стола в комод денежные пачки перекладывали.
Борис Долинго|Author
Не вполне понял, для чего автор набирал текст 18-м кегелем? Очень неудобно читать такие тексты (если, конечно, зрение не посажено окончательно).
Автор верно использует тире, а не дефисы, но не признаёт красные строки Ведь нельзя же считать «красной строкой» один проблем, который автор ставит в начале каждого абзаца (и вообще красные строки набирать пробелами – ужасный моветон). Кстати, выбирать фамилию одной из героинь такую же, как псевдоним автора – моветон ещё больший.
Что меня удивило – правильное написание сочетаний прямой и косвенной речи, т.к. 99,9% всех авторов пишут их неправильно. Но автор использует очень скудный набор вариантов таких сочетаний (практически, один вариант), так что вполне возможно, об остальных он не знает.
Язык изложения весьма средний и скудный (это, кстати, подтверждает и скудный набор вариантов сочетаний, о которых я сказал чуть выше). Чего стоят повторы слова «засигналила» в смысле, что героиня «обращала внимание героя»! Я даже перечитал первый абзац, где слово появилось, не сразу поняв, что хочет сказать автор (а если читателю – а, тем более, рецензенту-редактору пришлось перечитывать хоть что-то в тексте, чтобы понять, что же имел в виду автор, то это сразу огромный жирный «минус» за авторский язык).
Сразу бросился в глаза и серьёзный «фактологический» ляп: По действию идёт 197… какой-то год. И герой называет девушку своей «зимней вишней». Автор явно увязывает эту «метафору» с одноимённым фильмом (хотя для героя-восьмиклассника сама по себе метафора смешная, поскольку подразумевает позднюю любовь). Но дело не в этом, а в том, что первый фильм «Зимняя вишня» был снят в 1985 году. Т.е., метафора явно неуместна в 1970-е годы.
Язык повествования в целом какой-то «детский» – если мягко сказать, то «простенький». Сюжет – незамысловатый (у меня сложилось впечатление, что автор писал текст по шуточному пособию Никиты Богословского «Для вас, фантасты – о том, как надо писать научную фантастику (точнее, как не надо её писать – очень советуо прочитать, полезно; например, здесь: https://bookshake.net/b/dlya-vas-fantasty-nikita-vladimirovich-bogoslovskiy). Чего стоят имена инопланетян – Эа и Эон (Богословский и об этом пишет в своём «пособии»).
Попадаются явные стилистические ляпы, например: «…гравилёт рванулся вперёд, как бы паря над землёй…» –Слово «парить» в смысле «летать» означает неспешный, плавный полёт, и потому никак не сочетается с глаголом «рванулся».
В общем, у меня сложилось впечатление, что текст написан школьником – я много лет входил в жюри конкурса «Волшебная строка», и вижу такие моменты (а если не школьником, то плохо дело). Для автора, скажем, восьмиклассника текст неплох, и на детском конкурсе он бы получил у меня высокую оценку, но отбор в журнал «Уральский Следопыт» – это не конкурс детских литературных работ.
Если автор юн – желают ему успехов и умения учиться, если он хочет писать дальше. Если автор не юн, то наверное, стоит подумать об ином творческом направлении.