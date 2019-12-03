Лёвин С.- ЮрРуб-64

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Делай деньги, делай деньги,

Позабыв покой и лень,

Делай деньги, делай деньги,

А остальное всё дребебедень!

Песенка пиратов из м/ф «Остров сокровищ»

– Эти раритетные! Времён ещё Николая I. Потому две тысячи за штуку, дешевле не уступлю, можете не уговаривать… Советские юбилейные почти все по шестьсот, за редким исключением. А вот десятки современные стальные, с латунным покрытием, беспонтовенькие эти, вообще за полтинник отдам. Там и Анапа, между прочим, есть! Увезёте на память! – скороговоркой выстреливал худенький мужичок, упакованный в тёмный и плотный утеплённый костюм для подводного плавания.

На мокром песке перед ним на боку лежал чемоданчик. На его поверхности в лучах весеннего солнца посверкивали монеты, цепочки, крестики, брошки и браслетики. Неподалёку валялся металлоискатель, с которого стекали капли воды – «аквамен» только что проворно вышел из моря, завидев потенциального покупателя.

– А как они сохранились в таком хорошем состоянии? Морская вода – она же вроде коррозии, всё разъедает, – усомнился Михаил. – Я пару лет назад у вас в разгар сезона отдыхал, так у меня всего за две недели пряжка на ремне окислилась и потемнела. И это потому что я на влажные плавки брюки в первый день сдуру напялил.

– Не хотите – не верьте, – насупился кладоискатель. – Дело ваше. Только суть вот в чём. Когда люди теряют вещь или выбрасывают – знаете примету о монетке на счастье, чтобы вернуться? – так вот, её на дне со всех сторон постепенно облепляют песчинки, и образуется нечто вроде защитной оболочки. Причём для морской воды непроницаемой! Так и лежит денежка, словно в коконе, пока я её не найду. Ну, или кто-нибудь ещё. Нас таких тут хватает.

Он провёл рукой в сторону, и Руднев, действительно, заприметил метрах в двухстах ещё одного чудака в гидрокостюме, шарящего в воде металлическим щупом.

– А почему тогда так дорого?

– Дорого?! Да вы что? У меня, между прочим, цены самые демократичные. Вы у любого нумизмата номиналом поинтересоваться можете. Только у меня, в отличие от них, товар-то непростой, с эксклюзивным бонусом, так сказать. Монеты эти, морем заряженные, могут деньги приманивать. Примеров масса!

– А что же вы сами, раз они такие чудодейственные, в ледяной воде часами туда-сюда шарахаетесь? Сидели бы дома, купюры считали, со стола в комод денежные пачки перекладывали.



