Иливицкий Г. – Дети Космоса.-56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Пролог

– Я слушаю вас, Энлиль.

Повелитель Земли Ану остановился перед вошедшим к нему и стоящим навытяжку посетителем.

– Эксперимент проходит успешно, Повелитель. Низшие показали полную покорность и внушаемость.

– В этом я и не сомневался. А высшие?

– С высшими пришлось повозиться. Большинство показали покорность и внушаемость, но не все.

– Это понятно. На то они и высшие. Но сломать их надо обязательно! Пути назад нет! От успеха эксперимента зависит не только наша власть, но и ваша жизнь, Энлиль.

– Приложу все усилия, Повелитель. А если сломать не удастся, то…

– То вы знаете, что делать, – перебил его Ану. – Лучше скажите вот что… Они все, даже низшие, всё-таки знакомы с биосвязью. Ей ведь уже давно пользуются, чтобы подчинять. Для чистоты эксперимента нужны люди, которые про биосвязь не знают.

– Я думал над этим, Повелитель. Предлагаю доставить такой материал из прошлого.

– Хорошо. Какой?

– Это должны быть дети, но не маленькие. Подростки – идеальный вариант. Двое, чтобы они общались друг с другом. И желательно разнополых – мальчика и девочку.

– Но не каких попало! Они должны быть разумными людьми – Детьми Космоса!

– Именно так, Повелитель. Я уже передал просьбу Мозгу Вселенной – найти подходящие кандидатуры. Сейчас Мозг Вселенной представит свой выбор.

На стене кабинета вспыхнул экран. Ану и Энлиль повернулись к нему.

– Отлично! – просмотрев информацию, сказал Ану.

– Одобряю выбор. Начинайте операцию!

– Слушаюсь, Повелитель! – Энлиль щёлкнул каблуками и вышел из кабинета.

1 мая 197… года в Свердловске выдалось ветреным и пасмурным. Но Антона Смирнова, ученика 8 В, это не огорчало. Ведь рядом с ним его «зимняя вишня» – Света Иливицкая. С тех пор, как они подружились, прошло уже два месяца. Света оказалась замечательной художницей и вышивальщицей. А какие красивые цветы растут во дворе её дома на улице Солнечной!

Увы, Света была немой. Болезнь со смешным (если бы ей не страдала Света) названием «алалия» лишила её возможности говорить. Слышала Света нормально, понимала речь тоже. Антон упорно учил язык жестов, которым объяснялась Света. Трудное дело! Приходилось таскать с собой бумажку-шпаргалку, но Антон обращался к ней всё реже и реже. Да и Светины глаза восполняли отсутствие слов. Антону даже казалось, что он умеет читать Светины мысли…



