Иливицкий Г. – Дети Космоса.-56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Пролог
– Я слушаю вас, Энлиль.
Повелитель Земли Ану остановился перед вошедшим к нему и стоящим навытяжку посетителем.
– Эксперимент проходит успешно, Повелитель. Низшие показали полную покорность и внушаемость.
– В этом я и не сомневался. А высшие?
– С высшими пришлось повозиться. Большинство показали покорность и внушаемость, но не все.
– Это понятно. На то они и высшие. Но сломать их надо обязательно! Пути назад нет! От успеха эксперимента зависит не только наша власть, но и ваша жизнь, Энлиль.
– Приложу все усилия, Повелитель. А если сломать не удастся, то…
– То вы знаете, что делать, – перебил его Ану. – Лучше скажите вот что… Они все, даже низшие, всё-таки знакомы с биосвязью. Ей ведь уже давно пользуются, чтобы подчинять. Для чистоты эксперимента нужны люди, которые про биосвязь не знают.
– Я думал над этим, Повелитель. Предлагаю доставить такой материал из прошлого.
– Хорошо. Какой?
– Это должны быть дети, но не маленькие. Подростки – идеальный вариант. Двое, чтобы они общались друг с другом. И желательно разнополых – мальчика и девочку.
– Но не каких попало! Они должны быть разумными людьми – Детьми Космоса!
– Именно так, Повелитель. Я уже передал просьбу Мозгу Вселенной – найти подходящие кандидатуры. Сейчас Мозг Вселенной представит свой выбор.
На стене кабинета вспыхнул экран. Ану и Энлиль повернулись к нему.
– Отлично! – просмотрев информацию, сказал Ану.
– Одобряю выбор. Начинайте операцию!
– Слушаюсь, Повелитель! – Энлиль щёлкнул каблуками и вышел из кабинета.
1 мая 197… года в Свердловске выдалось ветреным и пасмурным. Но Антона Смирнова, ученика 8 В, это не огорчало. Ведь рядом с ним его «зимняя вишня» – Света Иливицкая. С тех пор, как они подружились, прошло уже два месяца. Света оказалась замечательной художницей и вышивальщицей. А какие красивые цветы растут во дворе её дома на улице Солнечной!
Увы, Света была немой. Болезнь со смешным (если бы ей не страдала Света) названием «алалия» лишила её возможности говорить. Слышала Света нормально, понимала речь тоже. Антон упорно учил язык жестов, которым объяснялась Света. Трудное дело! Приходилось таскать с собой бумажку-шпаргалку, но Антон обращался к ней всё реже и реже. Да и Светины глаза восполняли отсутствие слов. Антону даже казалось, что он умеет читать Светины мысли…
Борис Долинго|Author
Не вполне понял, для чего автор набирал текст 18-м кегелем? Очень неудобно читать такие тексты (если, конечно, зрение не посажено окончательно).
Автор верно использует тире, а не дефисы, но не признаёт красные строки Ведь нельзя же считать «красной строкой» один проблем, который автор ставит в начале каждого абзаца (и вообще красные строки набирать пробелами – ужасный моветон). Кстати, выбирать фамилию одной из героинь такую же, как псевдоним автора – моветон ещё больший.
Что меня удивило – правильное написание сочетаний прямой и косвенной речи, т.к. 99,9% всех авторов пишут их неправильно. Но автор использует очень скудный набор вариантов таких сочетаний (практически, один вариант), так что вполне возможно, об остальных он не знает.
Язык изложения весьма средний и скудный (это, кстати, подтверждает и скудный набор вариантов сочетаний, о которых я сказал чуть выше). Чего стоят повторы слова «засигналила» в смысле, что героиня «обращала внимание героя»! Я даже перечитал первый абзац, где слово появилось, не сразу поняв, что хочет сказать автор (а если читателю – а, тем более, рецензенту-редактору пришлось перечитывать хоть что-то в тексте, чтобы понять, что же имел в виду автор, то это сразу огромный жирный «минус» за авторский язык).
Сразу бросился в глаза и серьёзный «фактологический» ляп: По действию идёт 197… какой-то год. И герой называет девушку своей «зимней вишней». Автор явно увязывает эту «метафору» с одноимённым фильмом (хотя для героя-восьмиклассника сама по себе метафора смешная, поскольку подразумевает позднюю любовь). Но дело не в этом, а в том, что первый фильм «Зимняя вишня» был снят в 1985 году. Т.е., метафора явно неуместна в 1970-е годы.
Язык повествования в целом какой-то «детский» – если мягко сказать, то «простенький». Сюжет – незамысловатый (у меня сложилось впечатление, что автор писал текст по шуточному пособию Никиты Богословского «Для вас, фантасты – о том, как надо писать научную фантастику (точнее, как не надо её писать – очень советуо прочитать, полезно; например, здесь: https://bookshake.net/b/dlya-vas-fantasty-nikita-vladimirovich-bogoslovskiy). Чего стоят имена инопланетян – Эа и Эон (Богословский и об этом пишет в своём «пособии»).
Попадаются явные стилистические ляпы, например: «…гравилёт рванулся вперёд, как бы паря над землёй…» –Слово «парить» в смысле «летать» означает неспешный, плавный полёт, и потому никак не сочетается с глаголом «рванулся».
В общем, у меня сложилось впечатление, что текст написан школьником – я много лет входил в жюри конкурса «Волшебная строка», и вижу такие моменты (а если не школьником, то плохо дело). Для автора, скажем, восьмиклассника текст неплох, и на детском конкурсе он бы получил у меня высокую оценку, но отбор в журнал «Уральский Следопыт» – это не конкурс детских литературных работ.
Если автор юн – желают ему успехов и умения учиться, если он хочет писать дальше. Если автор не юн, то наверное, стоит подумать об ином творческом направлении.