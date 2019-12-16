Улыбкин А.-Созерцай-15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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1

Каждый вечер они собирались вместе. Только тогда всё становилось настоящим, а притворству и фальши приходил конец. Съёмная квартира со старой мебелью, затёртый паркет да запахи полчищ прежних владельцев – вот и вся реальность теперь вокруг. Хотя, абсолютно же не важно, как именно коротается жизнь...

В «стандартной» вселенной они выполняли лишь базовые функции. Еда и сон, работа и учёба, а у кого-то даже семья. Они жили и не понимали, зачем же всё это. И каждый день их мучил один и тот же вопрос: как уйти, сбежать от инерции, волны, что захлестнула всех, лишила воли и выбора?

Они находили свободу в общении друг с другом. Такие непохожие, будто пришли из совсем разных миров, они ютились вечерами в старой квартирке и делились тревогами. С жизнью ведь явно что-то было не так. Вездесущая и тошнотворная обыденность... «ингредиент» сей сводил в гроб всё больше и больше народу.

Сегодня собралась необычно маленькая группа. Всего-то шестеро. Они расселись на полу и мирно молчали каждый о своём. Ждали Лиду, она обещала нечто особенное, но сейчас опаздывала. Проклятые заторы… Но вскоре щёлкнул дверной замок, и прекрасное белокурое создание ворвалось и начало обнимать всех, кто смог вырваться к вечеру из трясины.

Лида не стала тратить время, и сразу перешла к делу. Она разложила какие-то травки на полу, нарисовала мелом странные узоры и зажгла целую уйму свечей. И всё в абсолютной тишине. Ещё накануне она предупредила, что звуки голоса обязательно испортят процесс. Так что болтунам здесь не место. В финале приготовлений она раздала всем медные мисочки и налила какой-то зеленоватой жидкости. Воздух вдруг превратился в нечто тягучее и плотное. Запахи леса и трав заполнили всё без остатка, а друзья сгорали от нетерпения – хотелось попробовать, что же это такое.

Лида жестом попросила всех встать. Она шептала странные слова, ритм их завораживал, вытеснял любые мысли и образы, что всегда копошатся в голове. Существовало лишь здесь и сейчас. Пряная густая жидкость, пухлые губы, что выдыхают незнакомые слова, да едва слышное биение сердца.

Девушка вдруг замолчала. Она закрыла глаза и, кажется, прекратила дышать.

Лида подошла к каждому и вручила комочки чего-то сухого.

– Пора, – едва слышно сказала она, проглотила свою порцию и осушила миску. Остальные следовали примеру Лиды. Они смаковали угощение, пытаясь угадать, как же оно подействует и когда.



