Странник Д.-Признание-9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Доктор психологических наук Григорий Разумов строго осмотрел собравшихся поверх круглых очков. Последние он носил исключительно на встречах групп традиционалистов, ненавязчиво демонстрируя свою солидарность с убеждениями клиентов. На самом деле, как и все нормальные люди, доктор уже много лет назад прибег к лазерной коррекции зрения в одной из роботизированных клиник.

Большинство присутствующих Григорий знал в лицо. На сегодняшнюю встречу пришли только два новичка, которые смущённо ёрзали на неудобных стульях.

Начальство не раз предлагало доктору обновить инвентарь терапевтического центра, на что Разумов неизменно отвечал отказом. По его убеждению иногда именно эти стулья являлись единственной причиной, не позволяющей участникам встреч уснуть. Все они приходили, чтобы выговориться. Слушать не любил никто. Что же, доктор их отлично понимал. Он бы тоже не позволил сваливать на себя душевный мусор чужих людей задаром. Но платили весьма неплохо.

— Приветствую вас и объявляю сегодняшнюю встречу открытой. Как вы видите, у нас гость — Антон Новиков, один из моих студентов. В этом полугодии он проходит у меня практику. Естественно, молодой человек знаком с принципом конфиденциальности. Итак, кто желает начать?

Сразу несколько рук метнулись вверх, и последовал традиционный обмен любезностями:

— Пожалуйста, вы!

— Только после вас.

— Я спас дюжину человек! — не сдержавшись выпалил один из поднявших руку. Все голоса затихли, взгляды остановились на полном мужчине неопределённого возраста. Он, слегка покраснев, встал и представился:

— Лев.

— Лев, расскажите пожалуйста для новых участников группы и для нашего гостя, кем вы работали до роботизации.

— Я — пожарник. Был и умру им. Мой дед и отец работали пожарниками. Мне вот не дали даже дотянуть до пенсии. Сказали, отдыхай, наслаждайся жизнью.

Хор сочувствующих вздохов поддержал рассказчика. Каждый из присутствующих столкнулся с подобным.

Ободрённый Лев продолжил:

— Везде датчики, контрольные системы разные — пожаров, мол, почти не бывает. А если что случится, так на то и роботы, незачем, говорят, рисковать жизнью... Да что они понимают?

Волна согласного ворчания прошла по кругу.

— А вчера на заправке воспламенилась лужица горючего. Роботу секунда нужна на распознание, от трёх до пяти — на приближение к источнику опасности и выбор метода гашения. А ведь речь о заправке — лишняя секунда — и всё взлетит к чертям! А там люди. — Лев выдержал выразительную паузу. — Ну вот. А я стоял совсем рядом, в руках держал противопожарное одеяло — вот не знаю, зачем достал, наверное, чутьё многолетнее сработало. Моментально задушил огонь. Робот-пожарник только подъехал, лампочками поморгал и убрался.

Группа разразилась вялыми аплодисментами.

— Так ведь... — начал было Новиков, но доктор непринуждённо прервал его:

— Я понимаю, мой юный друг. Такое не каждый день услышишь, но настоятельно попрошу приберечь все вопросы на потом.

Лев продолжал:

— Я ведь рассказываю, не чтобы похвастаться... Просто надо понимать, что железкам человека никогда не заменить. Особенно в моём деле, где иногда всё решает интуиция.

Несколько человек заговорило одновременно, и Разумову пришлось повысить голос, чтобы навести порядок.



