Филичкин А.- ИскИн-19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Джон Фримен очень любил свой умный дом. Коттедж оказался таким замечательным, что о нём можно было говорить бесконечно. Каждое утро, ровно в назначенный срок, он будил человека приятным бархатным голосом.
Так же, как мама в далёкие детские годы, он говорил, что пора подниматься с постели и идти на работу. Включал тихую приятную музыку и пока заспанный Джон умывался и брился, на кухне готовился вкусный питательный завтрак.
Хозяин съедал большое яйцо, сваренное «всмятку», закусывал хрустящими тостами с абрикосовым джемом и выпивал чашку горячего кофе эспрессо. Грязные тарелки, чашки и ложки он оставлял на столе и направлялся в прихожую. Кухонный робот сам всё уберёт, вымоет, высушит и расставит на полках. Искусственный Интеллект умного дома за всем проследит.
Джон брал в руки портфель и подходил к наружной двери. Едва он приближался к порогу, как деревянная створка с огромным стеклом тотчас открывалась. Человек говорил на прощанье: – До вечера, дорогой мой ИскИн.
Спускался с крыльца и двигался вправо, к просторной бетонной площадке, устроенной перед его гаражом. К тому времени, электромобиль уже выезжал из широких ворот. Предупредительно распахивал дверцу и здоровался с молодым господином.
Хозяин отвечал ему коротким словом: – Привет.
Садился на место водителя и по старой привычке клал руки на руль. Потом вспоминал, что баранка здесь находится лишь, как дань старой нелепой традиции. Мол, вдруг ИскИн автомобиля выйдет из строя? Тогда, человек сможет взять на себя управление и довести машину до ближайшего ремонтного центра.
Как только мужчина устраивался на мягком сидении, он говорил: – Едем в офис.
– Слушаюсь. – откликался компьютер. Дверца тотчас закрывалась. Эластичные ремни безопасности нежно обнимали крепкий торс человека. Мотор начинал тихо урчать, и электромобиль плавно трогался с места.
Он не спеша выезжал из квартала умных домов, где жили менеджеры среднего уровня очень крупной компании. Выкатывался к большому шоссе и удивительно ловко вливался в быстронесущийся автомобильный поток.
По утрам почти все люди посёлка ехали в город, на службу, а вечером возвращались обратно. Поэтому, три полосы, ведущие в центр мегаполиса, были забиты до предельного уровня. Автомобили шли бампер в бампер, а расстояние между не ними не превышало нескольких метров.
Хорошо, что в каждой машине стояли ИскИны. Они подключались к видеокамерам, установленным вдоль всей дороги. Следили за ситуацией на чрезвычайно загруженной трассе и вовремя замечали возникновение пробок или каких-либо других неприятностей.
Борис Долинго|Author
Попадаются отдельные грамматические ошибки, но, возможно, это простые описки. Набрано с красными строками, что правильно. Автор прмиеняет тире там, где нужно, а не дефисы. Недоумение вызывает то, что прямую речь героя автор пишет в одну строку сразу после косвенной собственно речи – подобные случаи либо пишутся с красной строки, либо берут в кавычки. Но тогда почему автор прямую речь других персонажей (даже ИскИнов!) оформляет постоянно с красных строк? Думаю, автору будет полезна наша методичка по этим вопросам (если он мне напомнит, я вышлю).
По задумке рассказ весьма актуален – проблема, которая может возникнуть из-за излишней цифровизации всех сфер жизни. Герой живёт в суперумном доме, который контролирует всё – готовит завтраки, подаёт стакан виски, отпирает и запирает двери, и т.д., и т.п. Но ГГ попадает в автоаварию – у него множественные ушибы, гематомы и т.д., и ИскИн дома не узнаёт его отпечатки пальцев, радужку глаза и прочие «пароли» – и не впускает в дом. После этого ГГ ставит сканер ДНК и ещё и простой сувальный замок, чтобы всегда иметь возможность открыть дверь дома. Конец рассказа.
Увы, это не рассказ, а какой-то очерк получился – фактически, у нас не развивающийся сюжет, а набор информационных фактов. Кроме того (и самое главное), что описанная ситуация подана не слишком убедительно: ведь всё описано так, что вся эта система умных домов и автоматических водителей функционирует давным-давно, а не вчера впервые внедрена. Поэтому крайне сложно поверить, что подобный прецедент возник впервые именно с нашим ГГ, и подобные проблемы не решены задолго до описанного случая.
Повторяю: задумка неплохая, тут возможно сделать очень даже симпатичный рассказик. Но необходимо какой-то более художественный (не столь «очерковый») сюжет создать и более убедительно обосновать ситуацию с тем, что дом не опознал своего хозяина. Ну и по уровню сюжетной идеи рассказ в любом случае на НФ не тянет – только на «юмористическую» НФ