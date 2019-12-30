Филичкин А.- ИскИн-19

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Джон Фримен очень любил свой умный дом. Коттедж оказался таким замечательным, что о нём можно было говорить бесконечно. Каждое утро, ровно в назначенный срок, он будил человека приятным бархатным голосом.

Так же, как мама в далёкие детские годы, он говорил, что пора подниматься с постели и идти на работу. Включал тихую приятную музыку и пока заспанный Джон умывался и брился, на кухне готовился вкусный питательный завтрак.

Хозяин съедал большое яйцо, сваренное «всмятку», закусывал хрустящими тостами с абрикосовым джемом и выпивал чашку горячего кофе эспрессо. Грязные тарелки, чашки и ложки он оставлял на столе и направлялся в прихожую. Кухонный робот сам всё уберёт, вымоет, высушит и расставит на полках. Искусственный Интеллект умного дома за всем проследит.

Джон брал в руки портфель и подходил к наружной двери. Едва он приближался к порогу, как деревянная створка с огромным стеклом тотчас открывалась. Человек говорил на прощанье: – До вечера, дорогой мой ИскИн.

Спускался с крыльца и двигался вправо, к просторной бетонной площадке, устроенной перед его гаражом. К тому времени, электромобиль уже выезжал из широких ворот. Предупредительно распахивал дверцу и здоровался с молодым господином.

Хозяин отвечал ему коротким словом: – Привет.

Садился на место водителя и по старой привычке клал руки на руль. Потом вспоминал, что баранка здесь находится лишь, как дань старой нелепой традиции. Мол, вдруг ИскИн автомобиля выйдет из строя? Тогда, человек сможет взять на себя управление и довести машину до ближайшего ремонтного центра.

Как только мужчина устраивался на мягком сидении, он говорил: – Едем в офис.

– Слушаюсь. – откликался компьютер. Дверца тотчас закрывалась. Эластичные ремни безопасности нежно обнимали крепкий торс человека. Мотор начинал тихо урчать, и электромобиль плавно трогался с места.

Он не спеша выезжал из квартала умных домов, где жили менеджеры среднего уровня очень крупной компании. Выкатывался к большому шоссе и удивительно ловко вливался в быстронесущийся автомобильный поток.

По утрам почти все люди посёлка ехали в город, на службу, а вечером возвращались обратно. Поэтому, три полосы, ведущие в центр мегаполиса, были забиты до предельного уровня. Автомобили шли бампер в бампер, а расстояние между не ними не превышало нескольких метров.

Хорошо, что в каждой машине стояли ИскИны. Они подключались к видеокамерам, установленным вдоль всей дороги. Следили за ситуацией на чрезвычайно загруженной трассе и вовремя замечали возникновение пробок или каких-либо других неприятностей.



