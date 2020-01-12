Воронина.В.-Подменыш и Дети Зимы – 8

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Жила была одна молодая вдова. Муж у неё недавно погиб в лесу на охоте. А потом и ребёнок - радость, которую она ждала,- родился мёртвым. Груди полны молока, которое так и не пригодилось. Очень тосковала вдова и поддержать её было некому, родичей не осталось. Односельчане, соседи и мужнина родня помогали, конечно, но у каждого и своих забот полно.

Однажды ночью кто-то постучал в дверь. Открыла, и дом тут же наполнил свежий можжевеловый запах. Вошёл путник запоздалый, мужчина с младенцем. Поделился провизией, попросился на постой. Гость приветливый, с уважением и благодарностью к хозяйке. Вдова пожалела, пустила, чтобы ребёнку не ночевать под открытым небом. Гость рассказал, что мать младенца погибла, и остались они вдвоём. Мается отец - нечем заменить молоко материнское.

А вдова о своих горестях рассказала. Взяла ребёнка, приложила к груди покормить - её-то молоко пропадало без надобности, пусть хоть этому чужому сгодится. Слово за слово, сговорились они, вдова и гость. Условились так: она становится ребёнку кормилицей и приёмной матерью. А отец его будет присматривать за ними обоими, помогать чем может одинокой женщине: по хозяйству, с нуждами её, с припасами и в чем ещё надобность будет. На том и порешили. Уходя, отец положил ребёнку в изголовье можжевеловую веточку.

Гость исправно слово своё держал, ребёнка навещал и по хозяйству усердно помогал во всем, в чем нужда была. Хотя приходил только ночами. Когда захаживал в дом, когда нет, но вдова часто слышала его во дворе, а каждое утро замечала то пополнение припасов в амбаре, то забор починенный, то инструменты выправленные, то лошадь подкованную, скотину ухоженную, то дрова в поленнице, то на пороге дичь, грибы да ягоды, да мёд лесной. Начал с того, что посадил у ворот два саженца можжевеловых.

И вдова с приёмным ребёнком и таким добытчиком-заботником ночным потихоньку выправляться стала. Долго ли, коротко ли, жизнь начала налаживаться. Женщина сердцем чуяла, что и отец и мальчик не простые оба, не такие, как соседи и все, кого она знала. Но приняла это - от добра добра не ищут - и помалкивала, лишних вопросов не задавала. У неё снова было о ком заботиться и был тот, кто заботился о ней. Мальчик рос внимательный, понимающий. Глаза живые, иссиня-чёрные, как ягоды можжевельника. С ранних лет и по хозяйству приёмной матери помогал, и интерес имел к животным, да растениям. Что птица на дереве, что кустик какой или травинка, что скотина в хлеву - бывало, подойдёт поближе и словно слушает. А иногда кажется, что и отвечает. Словно понимал их язык. Сам был смышлёный, да и отец его учил всякому.



