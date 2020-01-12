Воронина.В.-Подменыш и Дети Зимы – 8

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Жила была одна молодая вдова. Муж у неё недавно погиб в лесу на охоте. А потом и ребёнок - радость, которую она ждала,- родился мёртвым. Груди полны молока, которое так и не пригодилось. Очень тосковала вдова и поддержать её было некому, родичей не осталось. Односельчане, соседи и мужнина родня помогали, конечно, но у каждого и своих забот полно.
Однажды ночью кто-то постучал в дверь. Открыла, и дом тут же наполнил свежий можжевеловый запах. Вошёл путник запоздалый, мужчина с младенцем. Поделился провизией, попросился на постой. Гость приветливый, с уважением и благодарностью к хозяйке. Вдова пожалела, пустила, чтобы ребёнку не ночевать под открытым небом. Гость рассказал, что мать младенца погибла, и остались они вдвоём. Мается отец - нечем заменить молоко материнское.
А вдова о своих горестях рассказала. Взяла ребёнка, приложила к груди покормить - её-то молоко пропадало без надобности, пусть хоть этому чужому сгодится. Слово за слово, сговорились они, вдова и гость. Условились так: она становится ребёнку кормилицей и приёмной матерью. А отец его будет присматривать за ними обоими, помогать чем может одинокой женщине: по хозяйству, с нуждами её, с припасами и в чем ещё надобность будет. На том и порешили. Уходя, отец положил ребёнку в изголовье можжевеловую веточку.
Гость исправно слово своё держал, ребёнка навещал и по хозяйству усердно помогал во всем, в чем нужда была. Хотя приходил только ночами. Когда захаживал в дом, когда нет, но вдова часто слышала его во дворе, а каждое утро замечала то пополнение припасов в амбаре, то забор починенный, то инструменты выправленные, то лошадь подкованную, скотину ухоженную, то дрова в поленнице, то на пороге дичь, грибы да ягоды, да мёд лесной. Начал с того, что посадил у ворот два саженца можжевеловых.
И вдова с приёмным ребёнком и таким добытчиком-заботником ночным потихоньку выправляться стала. Долго ли, коротко ли, жизнь начала налаживаться. Женщина сердцем чуяла, что и отец и мальчик не простые оба, не такие, как соседи и все, кого она знала. Но приняла это - от добра добра не ищут - и помалкивала, лишних вопросов не задавала. У неё снова было о ком заботиться и был тот, кто заботился о ней. Мальчик рос внимательный, понимающий. Глаза живые, иссиня-чёрные, как ягоды можжевельника. С ранних лет и по хозяйству приёмной матери помогал, и интерес имел к животным, да растениям. Что птица на дереве, что кустик какой или травинка, что скотина в хлеву - бывало, подойдёт поближе и словно слушает. А иногда кажется, что и отвечает. Словно понимал их язык. Сам был смышлёный, да и отец его учил всякому.
Борис Долинго|Author
Респект автору за то, что она пишет красные строки. А вот явный недостаток набора текста – увы, часто встречающееся у большинства авторов использование дефисов вместо тире (а это разные знаки пунктуации!). Кроме того, ни к чему в художественном тексте делать увеличенные интервалы между абзацами – это, всё-таки, художественный текст, а не новостная статья в Интернете.
В чисто литературном отношении текст написан весьма гладко – чувствуется, что автор читала немало подобных текстов и уловила определённую «ритмику» написания, но по сюжету, прошу прощения, это лишь слабая попытка написать подобную сказку-притчу: текст получился «ни о чём», поскольку ничего не ясно, и ничего не объясняется. Имеется набор фактов, не вполне соответствующих друг другу и при этом ещё и непоследовательно развивающихся по ходу повествования. Из-за этого и сюжет путаный и непоследовательный – и, по большому счёту, внятного сюжета в рассказе просто нет.
С чего мужчина приходил только ночью? Такому важному вроде бы посылу далее по тексту должно иметься хоть какое-то обоснование. Но никакого обоснования нет – автор будто бы и забыла про столь странное свойство отца Подменыша. Ведь если отец ходит только ночью, это должно было бы как-то сказаться на поведении Подменыша, верно? Но снова – нет: мальчик обычный ребёнок, ему нет разницы, день или ночь.
А при чём тут кусты и ветки можжевельника, кроме как для сравнения глаз мальчика с соответствующими ягодами? О можжевельнике говорится не раз, то есть, вроде бы это должно вылиться в какое-то внятное сюжетное развитие. Но снова – нет: никакого смыслового вывода из неоднократных упоминаний можжевельника не возникает. Ну, появился у вдовы Подменыш. Ну, вывезли Подменыша злые люди в снега – но почему мальчик не замёрз, хотя, вроде бы, «ноги-руки окоченели»?! Что ему помогло? Веточка можжевельника? Так тогда стоило это сказать! (Хотя, опять же, что-то я не слышал легенд о том, что можжевельник делает людей неуязвимыми для холода).
Что дальше – где смысл и «сюжетная логика», которая даже в притчах-сказках должна прослеживаться (если это, разумеется, качественные притчи-сказки)? Мальчик замерзал, но шёл, куда глаза глядят. И нашёл гнездо волшебной птицы, и заполучил «вечных хлеб» и «вечный огонь». И принёс это всё назад в село – и его все полюбили, поскольку спас он людей от голода-холода.
Ну и что же? Это – сюжет?! Нет, это лишь набор малосвязанных логически межу собой отдельных сюжетных элементов. Впечатление такое, что автор насобирал какие-то ранее читанные-слышанные кусочки подобных сказок и легенд и механически слепил их друг с другом. Но стержня-сюжета из такого механического склеивания не возникнет само собой никогда.
Достоинство у текста одно: вполне гладкий язык автора, а вот сюжетной гладкости и связности, увы, не наблюдается. Да, автор явно хотел написать что-то «доброе и светлое», но не знал, как это сделать качественно. А одного желания написать «что-то хорошее», как правило, не достаточно – требуется ещё и понимание «технологии» процесса.