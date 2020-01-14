Аброк М.-В петле-15

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Светлый-светлый район, лоск молодых высоток, ещё не затронутых временем, с прямой осанкой. Основные цвета от цветочно-белого до льняного с яркими, несуразными вставками. Заселять его принялись давно, даже не в прошлом квартале, гораздо раньше, но желающих перебраться подальше от города нашлось немного. Оттого работает на районе единственное кафе, где изо дня в день Мирра, тридцать один год от роду, обслуживает одних и тех же завсегдатаев.

Мирре кажется, что заехавшие в квартиры первой очереди так и останутся единственными жителями новостроек, но это в ней говорит неодолимая тяга к постоянству. Впрочем, новые посетители и впрямь заглядывают в кафе всё реже, словно что-то их в нём отталкивает (Мирра: «Обслуживание у нас что надо, просто некоторые сами не знают, чего хотят»). Зато работы не так, чтобы очень много.

Мирру не тревожит, что она уже давно забыла лицо своего нанимателя, который только раз или два по самому открытию приходил забрать выручку (Мирра: «В подсобке в коробках лежит сто-олько деньжищ, что лучше бы об этом никому не знать»). Не обращает внимания она и на отсутствие поездов (Поезда: «Ту-дум, ту-дум»), стабильно по расписанию приходивших на станцию, расположенную в двух домах от кафе. Жизнь для Мирры идёт своим чередом, как и всегда, привычно и ровно.

– Мирра, может ещё кофейку? – это Бахт.

(Мирра: «Уж не знаю, кто он таков, похож на армянина, но держится точно аравийский шейх – очень сексуально»).

– Уже иду.

Она не помнит, как ставила кофеварку, она мысленно напевает слова песни из какого-то кинофильма: «Ай гат ю бэйби… ай гат ю бэйби…», пока ароматная горькая жидкость наполняет чашку до краёв. Бахт не сводит с неё глаз. Она смотрит на вышитый на его льняной рубашке золотистый серп.

«Сахар», – думает Мирра.

Бахт переворачивает сахарницу, и из горлышка вылетает тонюсенькая, как в песочных часах, струйка сахара.

– Не трясите…

Белые крупицы, сладкие (коричневые и липкие в разлитом кофе), отскакивают от столешницы, от ламинированных страниц меню, прыгают, как крохотные мячики.

«Жопа криворукая, – думает Мирра. – Каждый раз просыпает, каждый раз».

Она обводит взглядом посетителей: один увлечён чтением, другой кемарит над капучино, третья, Анна – Мирра знает их всех, но лишь её знает по имени – печально водит пальцем по экрану смартфона.

Бахт молчит, на его лице гримаса нетерпения. Мирра торопится, ей кажется, что человек перед ней имеет влияние, и нельзя заставлять его ждать. Она убирает столик, приносит новое меню, новый кофе. Она думает: «Сил моих нет, надо закупить этот прессованный сахар кубиками, бесит».



