Павлова В.-Алгоритм для пирога с померанцем – 56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Аристарх Иванович скучал. Он проводил эти совещания каждый день уже целый месяц, и каждое из них было затянутым и предсказуемым. И заканчивались эти научные посиделки практически ничем – повторяющимися из раза в раз прениями его помощников. Непримиримые оппоненты приводили новые и старые аргументы, в сотый раз озвучивали веские доводы, подкрепляющие их позиции, и консенсус никак не получался. Между тем час Х приближался с космической скоростью, и пора было утверждать окончательный план действий.

На совещании помимо самого Аристарха Ивановича присутствовали Миша, Гриша и Маша. Конечно, со стороны могло показаться, что председатель в зале заседаний вообще один. Да и зала-то никакого нет, просто комната, в которой за большим столом, перед большим экраном сидит человек, в компании трёх чёрных коробочек, расставленных по периметру столешницы. Коробочки периодически начинают издавать какие-то звуки и перемигиваться лампочками. Самая обычная, слегка идиллическая картинка из жизни одинокого изобретателя или программиста.

Впрочем, никому и не следовало знать, что коробочки и были теми самыми помощниками-оппонентами. Три суперкомпьютера с человеческими именами, искусственным интеллектом и абсолютной неспособностью к компромиссу. Которые на этом секретном совещании решали ни много ни мало дальнейшую судьбу мирового сообщества.

Появление в обозримом будущем формулы бессмертия, незапланированное и несвоевременное или, наоборот, потеря исходных данных для расчёта этой формулы грозили смещением линии вероятности и, как следствие, катастрофическими событиями для человечества. Поэтому группа из одного живого и трёх электронных учёных и проводила ежедневный мозговой штурм с целью предотвращения возможных катаклизмов. Проще говоря, делала всё, чтобы изменить будущее. В лучшую сторону и, желательно, с минимальными потерями.

Ещё на стадии разработки, когда программы искусственного разума только тестировались, Аристарх Иванович постарался очеловечить своих будущих помощников, хотя бы в общении. И достиг в этом определённых успехов. Поэтому и разговаривать предпочитал с ними совершенно привычно, по-людски, несмотря на их коробочный внешний вид.

— Господи, кто же вас сделал такими занудами? – устало сыронизировал Аристарх Иванович.

— Ха-ха, – отозвалась Маша. Ей единственной из присутствующих роботов удалось привить хоть какое-то чувство юмора. Шутить сама она пока что не умела, но иронию понимала. И в данном случае единственная дотумкала, что учёный пошутил, а не задал вопрос. Миша с Гришей отвечать не стали, но только лишь потому, что единственный возможный ответ был настолько очевиден, что сам вопрос программа отнесла в разряд риторических.



