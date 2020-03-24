Павлова В.-Алгоритм для пирога с померанцем – 56

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Аристарх Иванович скучал. Он проводил эти совещания каждый день уже целый месяц, и каждое из них было затянутым и предсказуемым. И заканчивались эти научные посиделки практически ничем – повторяющимися из раза в раз прениями его помощников. Непримиримые оппоненты приводили новые и старые аргументы, в сотый раз озвучивали веские доводы, подкрепляющие их позиции, и консенсус никак не получался. Между тем час Х приближался с космической скоростью, и пора было утверждать окончательный план действий.
На совещании помимо самого Аристарха Ивановича присутствовали Миша, Гриша и Маша. Конечно, со стороны могло показаться, что председатель в зале заседаний вообще один. Да и зала-то никакого нет, просто комната, в которой за большим столом, перед большим экраном сидит человек, в компании трёх чёрных коробочек, расставленных по периметру столешницы. Коробочки периодически начинают издавать какие-то звуки и перемигиваться лампочками. Самая обычная, слегка идиллическая картинка из жизни одинокого изобретателя или программиста.
Впрочем, никому и не следовало знать, что коробочки и были теми самыми помощниками-оппонентами. Три суперкомпьютера с человеческими именами, искусственным интеллектом и абсолютной неспособностью к компромиссу. Которые на этом секретном совещании решали ни много ни мало дальнейшую судьбу мирового сообщества.
Появление в обозримом будущем формулы бессмертия, незапланированное и несвоевременное или, наоборот, потеря исходных данных для расчёта этой формулы грозили смещением линии вероятности и, как следствие, катастрофическими событиями для человечества. Поэтому группа из одного живого и трёх электронных учёных и проводила ежедневный мозговой штурм с целью предотвращения возможных катаклизмов. Проще говоря, делала всё, чтобы изменить будущее. В лучшую сторону и, желательно, с минимальными потерями.
Ещё на стадии разработки, когда программы искусственного разума только тестировались, Аристарх Иванович постарался очеловечить своих будущих помощников, хотя бы в общении. И достиг в этом определённых успехов. Поэтому и разговаривать предпочитал с ними совершенно привычно, по-людски, несмотря на их коробочный внешний вид.
— Господи, кто же вас сделал такими занудами? – устало сыронизировал Аристарх Иванович.
— Ха-ха, – отозвалась Маша. Ей единственной из присутствующих роботов удалось привить хоть какое-то чувство юмора. Шутить сама она пока что не умела, но иронию понимала. И в данном случае единственная дотумкала, что учёный пошутил, а не задал вопрос. Миша с Гришей отвечать не стали, но только лишь потому, что единственный возможный ответ был настолько очевиден, что сам вопрос программа отнесла в разряд риторических.
Борис Долинго|Author
Автор применяет красные строки – респект, и в целом текст набран по канонам художественных текстов.
Есть погрешности с запятыми, особенно – при вводных словах. Но самые большие погрешности в применении знаков пунктуации вообще. К сожалению, у многих авторов это – реальная проблема: они не используют там, где нужно, тире и двоеточия, а это очень полезные знаки, позволяющие делать текст намного более эмоционально выразительным и часто просто более внятным и понятным. Пример: «…И тут новый сюрприз. Ещё при входе в троллейбус Антонина Дмитриевна приметила знакомое лицо. И просто глазам не поверила, узнав подругу Верочку, с которой они не виделась лет двадцать, не меньше…» – Ну почему бы не записать это иначе? Скажем, вот так: «…И тут новый сюрприз: ещё при входе в троллейбус Антонина Дмитриевна приметила знакомое лицо – и просто глазам не поверила, узнав подругу Верочку, с которой они не виделась лет двадцать, не меньше…». Да, получилось, вроде бы длинное предложение, но когда я читал авторский вариант, то вынужден был перечитать его повторно, чтобы лучше понять, а вот во втором варианте всё предельно ясно и именно благодаря знакам пунктуации.
В тексте можно найти ещё немало подобных мест, а, кроме того, автор часто создаёт просто неоправданно короткие предложения, когда намного точнее было бы соединить их даже не через тире и т.п. знаки, а через банальную запятую. Например: «…Бабушка предпочитала отправлять сообщения строгие, скупые, как советские телеграммы. Но содержали они всегда максимум информации…» – почему бы после слова №телеграммы» не поставить запятую? Намного более гладко читалось бы. Можно было бы, конечно, относить такие несколько обрубленные предложения за «авторский стиль», но тогда стоило следовать такому «стилю» более скрупулёзно, однако автор часто конструирует достаточно пространные предложения – и вдруг вот такие «обрубки» возникают. Добро бы это было, допустим, в речи некого персонажа как стиль разговора, но ведь нет. В общем, в этом смысле тексту не повредил бы редактор-корректор.
Но в целом написано ровно и гладко, больше претензий к «сюжетно-логической» части. Прежде всего, к слову «померанец», точнее, к поведению Антонины Дмитриевны – к тому, как она выискивает значение этого слова. Женщина вроде бы является уверенным пользователем смартфона – рецепты принимает на телефон и читает их там. А первое, что сделает такой пользователь, то станет не у продавщицы в зоомагазине спрашивать значение слова, а зайдёт в Интернет и введёт слово «померанец – это…», и через 10 секунд будет знать, что оно значит. Ясное дело, в таком случае пропадут довольно яркие описания лингвистических поисков героини, но поскольку поиски эти явно надуманные, то и выглядят они не ярко, а лишь вызывают восклицание по Станиславскому: «Не верю!» А это очень плохо, когда читатель может так воскликнуть.
Есть «недоверие» и по мелочам. Например, не верится, что таксист Лёха мог за два дня вызубрить карту Москвы – даже карту куда более мелкого города-миллионника никто за два дня не вызубрит. И ещё плохо верится, что таксистом Лёхой управляют какие-то диспетчеры, поскольку даже уже в куда более мелких городишках такси вызывают через системы типа «Яндекс-Такси» и т.п. интернет-сервисы, но не через телефонных диспетчеров. В общем, мелочи, но отравляющие доверие к тексту.
Больше всего, конечно, разочаровал сюжет в целом (хотя, надо сказать, опять же в целом написано и неплохо). Не будем обсуждать сложные описываемые комбинации причинно-следственных связей – за ними следить очень сложно и поверим, что всё рассчитано верно, но реально разочаровало надуманное описание сути сюжета, приводимое в концовке. Давайте вдумаемся в общий смысл описанных действий: люди из 23 века засылают некого агента (профессора Аристарха), чтобы провести изменения в прошлом. Не буду сейчас заморачиваться разборами «временных парадоксов» (этим вообще время тексты о путешествиях во времени очень сложны для написания), но давайте задумаемся вот о чём: цивилизация освоила путешествия в прошлое – и при этом всё ещё не имеет полноценных ИскИнов, понимающих юмор?! Но снова – не верю! МЫ уже сейчас стоим на пороге подобного ИИ – максимум, лет 30-40, но никак не 200. А вот для освоения перемещения во времени, уверен, потребуется даже не 200 лет. НУ или взять хотя бы посыл, что учёный в 21 веке сделал такое открытие, которое смогли понять и воплотить только лет через 200 – ну, это же явная логическая натяжка!
Можно ещё кое-что сказать, но, думаю, достаточно. Мне в общем виде понравилось, как автор излагает свои мысли, понравилось владение словом (несмотря на некоторые замечания в плане изложения), но рассказ не принимается. Не сомневаюсь, что какое-то издание и приняло бы текст в данном своём виде, но для «Уральского Следопыта» сюжет слабоват именно «логической реализацией» сюжетной идеи.