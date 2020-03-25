Аксенова Х. – Страж Межмирья – 33

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Мы чересчур много знаем, чтобы верить. И подчас недостаточно верим, чтобы знать.
Михаил Панич.
Основано на реально произошедших событиях.
Солнце перевалило за полдень. Жарко. Вера, одетая в сатиновые шаровары и старую рубашку брата, ушедшего на войну, сидела на загруженном зерном рыдване, который тащили два впряжённых в ярмо быка. Вере исполнилось семнадцать лет, пошёл восемнадцатый. Все трудоспособные мужчины ушли на войну. Старикам и подросткам пришлось заменить братьев и отцов на всех видах работ. Широки казахстанские степи. От комбайна до стана десять километров и всё поле просматривается, как на ладони.
Вот ещё пара быков в поле подошла к комбайну и встала под загрузку, даже с полпути видно, как сыпется зерно в рыдван. А на стане видно, как выгружают уже подошедших под выгрузку быков. Рыдван – это такая большая телега, с поднятыми бортами, куда входит до трёх тонн зерна. Лошадей тоже призвали на войну, и поэтому приходится зерно от комбайнов, вывозить в основном на быках. Есть в хозяйстве три автомобиля, но они заняты, машины вывозят отсортированное зерно на элеватор. Отдыхают все мало, пока погода терпит, надо успеть убрать хлеба. Быки идут ровно, как заведённые, их нельзя подгонять, это не лошади, если они понесутся, то считай пропало, их не остановить, они не подчиняются никаким приказам. А так, они трудятся спокойно, от комбайна - до стана, от стана – до комбайна. Топ – топ, топ – топ, не торопясь переставляют свои крепкие ноги два грузных быка, направляясь к стану. Веру от жары, от монотонного движения быков, укачало, голова моталась, моталась и она, свалившись на зерно, уснула.
Проснулась оттого, что движение прекратилось, ещё не открыв глаза, подумала, что она добралась до стана. Удивляясь тому, что не слышно привычного шума, села и только после этого разлепила ресницы. От увиденного, готова была завизжать, но звук застрял в горле. Она, не вставая с зерна, крутанулась на месте. Быки стояли на небольшой поляне и, опустив головы, спокойно насыщались сочной зелёной травой. Поляна плотно окружена высокими густо росшими соснами. Сзади тянется след, оставленный колёсами от рыдвана, уходящий в просеку между соснами. Между сосен на просеке клубился изумрудно - зелёный туман. На поляне шагах в тридцати от быков, спокойно поедающих траву, горел небольшой костерок. Возле костра стояли три человека.
В таких одеждах Вера никогда никого не видела, да что она могла видеть, деревенская девчонка.
Борис Долинго|Author
Сразу замечание автору: совершенно ни к чему, и даже вредно, писать заголовок и фамилию автора огромными шрифтами, выносить их на отдельную страницу и вообще применять подобные красивости. Вы не книгу издаёте – Вы присылаете текст на рассмотрение в редакцию или в издательство. Там никакие подобные «красивости» не нужны. Они не сделают редактора более благосклонным. Нужно выполнять определённый минимум требований и принятых норм по набору текста – и не более. И не нужно набирать текст слишком крупным шрифтом – №№ 11, 12 или 14 вполне достаточно (лучше всего 12).
Ну и такой момент: в названиях произведений и отдельных слав никогда не ставятся точки.
О наборе текста вообще. К чести автора, она применяет красные строки – это абсолютно правильно и необходимо. Хотя сначала красные строки заданы с помощью функции «Отступ» в редакторе WORD, а затем автор почему-то начинает набирать их пробелами, да и, к тому же, разным числом пробелов! В одном тексте негоже так поступать, поскольку выглядит это либо как высшая форма авторской небрежности, либо как абсолютное неумение пользоваться текстовым редактором!
А вот увеличенные интервалы между отдельными абзацами не нужны (собственно, роль разделения абзацев уже выполняют красные строки).
Сложные слова и составные слова, а также частицы со словами пишутся через дефисы («-»), а не через тире («–»), и без пробелов (например, «из-за», а не из – за»; «подростково-стариковская братия», а не «подростково – стариковская братия», «откуда-то», а не «откуда – то» и т.п.).
Язык у автора неплохой, достаточно лёгкий (хотя чувствуется непрофессионализм: автор большую часть текста ведёт повествование в прошедшем времени (сделал, пошёл, увидел), а к концу почему-то переходит на время настоящее (достаёт, видит, слышит). Это, конечно, легко правится, но странно, что автор сам не чувствует такой несообразности.
Из явных режущих глаз недостатков – слабое использование синонимов, из-за чего нередко возникают повторы одинаковых или однокоренных слов. Например: «…даже с полпути видно, как сыпется зерно в рыдван. А на стане видно, как выгружают уже подошедших под выгрузку быков…» – повторы слов выделены маркером.
Плюс – слабое использование знаков пунктуации таких как тире и двоеточие, и часто неправильно расставлены запятые, отчего глаз спотыкается при чтении, и приходится перечитывать написанное, чтобы точнее понять смысл фраз.
Есть ошибки в виде неверного использования слов, например: «…командир палочкой чертил прямо на Земле…» –в данном случае слово «земля» пишется со строчной буквы, но никак не с заглавной (ведь чертить на целой планете герой вряд ли мог бы). Есть и откровенные грубые ошибки, например, написание сочетания «то ли… то ли» слитно («толи»!). Вообще в тексте немало если не «ошибок», то описок.
Есть неточности в использовании терминов. Например, сначала предмет называется «витой цепью», а строчкой спустя – «тросом». «Трос» и «цепь» – совсем не синонимы, нужно быть точным в терминологии. Также нельзя сказать «дом, выложенный из белого камня» – дом может быть только «сложенным из камня», поскольку дома (каменные, кирпичные) не «выкладывают», а стены таких домов «кладут» из соответствующего материала.
В текст есть некоторые «разрывы» повествования»: например, только что описано, как Вера переправляется по цепям-тросам через реку, а следующий абзац начинается словами: «На другое утро незнакомцев уже не было» – хотя бы пару слов необходимо сказать о том, что герои устроились на ночлег!
Из той же «оперы» момент, где автор забывает представить одного из героев – только что он был просто «мужчиной», а потом вдруг, походя, ни с того, ни с сего, уже зовётся «Владимиром» в авторской речи. Ляп мелкий, но очень досадный, показывающий непрофессионализм того, кто помогал автору вычитывать текст, если кто-то в этом помогал автору.
Естественно, в тексте проблемы с пунктуацией в сочетаниях прямой и косвенной речи (это проблема для 99,9% авторов). В общем, хорошему редактору и корректору в этом тексте осталось много работы.
Если говорить о сюжете, то сюжет слишком сырой и «рваный» в том смысле, что в нём нагорожено много эпизодов, по смыслу слабо ложащихся на единую линию повествования. Девочка Вера, Василий Татищев, Владимир, которого избирают очередным «стражем». Написано, как я уже сказал, достаточно гладко, несмотря на разного рода ошибки, но нет оригинального, увлекательного и – главное! – цельного сюжета. Автор начинает с неожиданного приключения девочки Веры, затем перепрыгивает на историю с Татищевым, который тоже попал в Межмирье, но его Стражем не сделали, поскольку некая «смотрительница» определила, что Татищев «очень нужен России» (ход как бы «красивый», но, если честно, пришитый белыми нитками, поскольку с чего бы существу иного мира печься о судьбе отдельно взятой страны в мире параллельном?) Индикатором назначения «стража» явился нож, подаренный Татищеву. Наконец Татищев находит человека на должность Стража (это Владимир, который увидел письмена на ноже). Конец повести.
Конец оборванный, текст, получается, ни о чём. Автор словно забыл про девочку Веру – и перекинулся на Татищева. Ладно, допустим – но ну и что? В чём оригинальность сюжета, в чём его идея? Автор придумал некое «Межмирье»? Ну, это клише с параллельными мирами придумано давно – его мало просто упоминать в тексте, тут необходимо хотя увлекательный, если уж не оригинальный сюжет выстроить. А в нашем случае такого сюжета нет.
Насколько я помню, автор сначала прислала текст такого объёма, который не укладывался в рамки раздела фантастики нашего журнала (мы можем максимум напечатать произведение объёмом 100-100 тысяч знаков с пробелами, если ставить его одно в раздел). Автор сокращала текст – видимо, не получилось сократить так, чтобы текст сохранил цельность, если таковая в нём изначально имелась. Но, к сожалению, мне кажется, что и в тексте без сокращения этой цельности не было.
Резюме: текст принять в журнал никак не могу. Автор более или менее умеет складывать слова в достаточно гладкие фразы (хотя без хорошего редактора-корректора ему жить нельзя), но автор однозначно необходимо учиться конструировать интересные и оригинальные сюжеты. Может быть, автор и умеет это делать, но есть судить по данному тексту, то есть сомнения.
И ещё – вопрос к автору. Как вводная информация, перед текстом написано: «Основано: на реально произошедших событиях» (кстати, а зачем двоеточие после слова «основано»?!) Любопытно, где тут реальные события? Некая девочка Вера во время ВОВ попала в Межмирье, вернулась оттуда и рассказала о странном тумане, дедушке Владимире и т.д.?! Или Василий Никитович Татищев что-то такое писал в своих воспоминаниях и мемуарах? Нет, конечно. Поэтому я всегда предостерегаю авторов от каких-либо утверждений, что вымышленные сюжетные построения основаны на якобы реальных событиях. Ну ни к чему такое писать, честное слово!