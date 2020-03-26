Шидловская И.- Дарий Донцов-25

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Первая глава

В кабинете у главного редактора издательства "Время покажет" Казимира Акакиевича Буздяка одновременно пахло дурно - недорогими сигарами, и недурно - свежезаваренным кофе. Хозяин кабинета, уже далеко не молодой лысоватый мужчина с обвислыми щеками и усами, попивая из огромной чашки с надписью "Любимому шефу" дымящийся напиток, листал рукопись, лежащую перед ним на столе. Посетитель, сидевший напротив, нервно теребил в руках спортивную шапочку, ожидая приговора.

- Ну-с, молодой человек, - редактор строго посмотрел поверх очков в неожиданно дорогой роговой оправе и, опустив глаза, прочитал на титульном листе: - Дормидонт Глупцов.

Названный заёрзал на стуле, хотел было что-то сказать, но только вздохнул.

- Эко вас угораздило, батенька, - покачал редактор головой и, видя непонимание, пояснил: - Я про имечко ваше. И фамилию, - и, противно хихикнув, прибавил: - Ссс. Что имя-с у вас, что фамилия-с, не для печати-с.

Собственные ФИО его явно не смущали, более того, из-за многонациональности их обладатель чувствовал себя причастным не только к славному польскому народу благодаря имени и немного усам; к не менее славному украинскому благодаря фамилии, хоть туда и закралась за века буковка "з", но и ко всей мировой литературе благодаря великому Гоголю, а вернее, его творению, а если быть уж совсем точным, то - отчеству его героя.

Молодой человек заметно оживился.

- А, - облегчённо выдохнул он, - это маменька очень любила старинные имена, вот и назвала. А фамилия наша известная, ещё со времён Петра Первого.

И виновато пожав широкими плечами, довольно симпатичный, но худоватый автор пухлого фолианта, добавил:

- Говорят.

- Ага, ага, - кивнул Буздяк, - этих-то, ваших однофамильцев, всегда хватало на Руси, - Рука потянулась за сигарой. - Но давайте ближе к телу…

Посетитель испуганно вскинул брови.

- … Вашего романа, - как ни в чём не бывало продолжил усач. - Должен отдать должное вашему таланту, а он, замечу, у вас есть, роман получился довольно интересным. Сюжет увлекательный, много новых фишек, приёмов. В общем, мы вас будем печатать, - вынес он вердикт.

У Дормидонта перехватило дыхание. От услышанной новости, сказанной обыкновенным редактором, он словно окаменел, как от взгляда необыкновенной Горгоны. Но Казимир Акакиевич был больше страшен своими ФИО, а так выглядел довольно симпатично, несмотря на крючковатый нос, немного выпученные глаза и широкие брови. К тому же перед глазами у обозванного талантом писателя сразу замелькали перспективы в виде миллионных тиражей, Букеровской премии и всемирной славы, и он ожил.



