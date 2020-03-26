Шидловская И.- Дарий Донцов-25

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Первая глава
В кабинете у главного редактора издательства "Время покажет" Казимира Акакиевича Буздяка одновременно пахло дурно - недорогими сигарами, и недурно - свежезаваренным кофе. Хозяин кабинета, уже далеко не молодой лысоватый мужчина с обвислыми щеками и усами, попивая из огромной чашки с надписью "Любимому шефу" дымящийся напиток, листал рукопись, лежащую перед ним на столе. Посетитель, сидевший напротив, нервно теребил в руках спортивную шапочку, ожидая приговора.
- Ну-с, молодой человек, - редактор строго посмотрел поверх очков в неожиданно дорогой роговой оправе и, опустив глаза, прочитал на титульном листе: - Дормидонт Глупцов.
Названный заёрзал на стуле, хотел было что-то сказать, но только вздохнул.
- Эко вас угораздило, батенька, - покачал редактор головой и, видя непонимание, пояснил: - Я про имечко ваше. И фамилию, - и, противно хихикнув, прибавил: - Ссс. Что имя-с у вас, что фамилия-с, не для печати-с.
Собственные ФИО его явно не смущали, более того, из-за многонациональности их обладатель чувствовал себя причастным не только к славному польскому народу благодаря имени и немного усам; к не менее славному украинскому благодаря фамилии, хоть туда и закралась за века буковка "з", но и ко всей мировой литературе благодаря великому Гоголю, а вернее, его творению, а если быть уж совсем точным, то - отчеству его героя.
Молодой человек заметно оживился.
- А, - облегчённо выдохнул он, - это маменька очень любила старинные имена, вот и назвала. А фамилия наша известная, ещё со времён Петра Первого.
И виновато пожав широкими плечами, довольно симпатичный, но худоватый автор пухлого фолианта, добавил:
- Говорят.
- Ага, ага, - кивнул Буздяк, - этих-то, ваших однофамильцев, всегда хватало на Руси, - Рука потянулась за сигарой. - Но давайте ближе к телу…
Посетитель испуганно вскинул брови.
- … Вашего романа, - как ни в чём не бывало продолжил усач. - Должен отдать должное вашему таланту, а он, замечу, у вас есть, роман получился довольно интересным. Сюжет увлекательный, много новых фишек, приёмов. В общем, мы вас будем печатать, - вынес он вердикт.
У Дормидонта перехватило дыхание. От услышанной новости, сказанной обыкновенным редактором, он словно окаменел, как от взгляда необыкновенной Горгоны. Но Казимир Акакиевич был больше страшен своими ФИО, а так выглядел довольно симпатично, несмотря на крючковатый нос, немного выпученные глаза и широкие брови. К тому же перед глазами у обозванного талантом писателя сразу замелькали перспективы в виде миллионных тиражей, Букеровской премии и всемирной славы, и он ожил.
Борис Долинго|Author
Как всегда, вначале замечания по набору текста. Уже писал в этом цикле, что изначальное применение автором красных строк – очень правильное действие. Но и здесь автор – вероятно из соображений экономии места на странице? – делает их очень короткими (всего 1 пробел), так что красных строк почти не видно. Не надо уж так на красных строках экономить!
Также постоянно говорю авторам, что использовать дефисы вместо тире, конечно, можно, но ставить дефис там, где должно стоять тире, – это отсутствие культуры набора текста.
Также нет никакого смысла в делении текста на главы именно с заголовками «Глава…» – всё-таки, текст для такого деления слишком мал (25 т.зн.). Имело бы смысл отделить некоторые части текста отбивками типа «ххх», а часть про вымышленных персонажей вообще не делить никак.
Тем не менее, в целом по многим параметрам текст достаточно грамотно написано, но что не совсем в порядке – так это использование знаков пунктуации в тексте вообще и написание сочетаний прямой и косвенной речи, в частности (местами встречаются совершенно верно написанные участки, но местами – не верно в точно такой же ситуации!) Правда, последний недостаток, увы, свойственен 99,9% авторов (если автор мне напомнит – пришлю методичку по этому вопросу).
Есть несколько небольших, скажем так, локальных смысловых замечаний. Во-первых, почему логотип компании «Apple» называется «надкусанным американским фруктом»?! Разве яблоко – американский фрукт?! Никак нельзя принять такую метафору – я бы словао «американским» заменил или вообще опустил.
Написание марки оружия: автор пишет «…где лежал, конечно же, Магнум…». В данном случае, когда упоминается марка вообще как тип оружия (просто револьвер «магнум», а не как название конкретной модели) следует писать это слово со строчной буквы. Можно в кавычках, можно без таковых, но однозначно – не с заглавной буквы!)
Немножко в одно враже подгуляла стилистика: «…комбинезон едкого фиолетового цвета из латекса…» – Тут нарушение смыслового порядка слов: коневно же вернее во всех отношениях написать так: «…комбинезон из латекса едкого фиолетового цвета…»
Немного напрягла фраза в тексте: «…Вся его жизнь проходила в написании книг, очень востребованных и продающихся…». Дело вот в чём: тут у нас речь о молодом авторе ширпотребной литературы. Сатиричность сюжета понятна, но данная фраза, увы, устарела, она ещё могла иметь место лет минимум 6-7 назад, но не ныне. Просто сегодня начинающий автор именно ширпотреба (да и другой литературы тоже) уже лишился возможности, чтобы его книги, именно бумажные книги, были «востребоваными и продающимися». (Кстати, и «Букера» за ширпотребовскую вещь о пришелице из будущего никто не даст – тут тоже перебор даже для сатиры). Сегодня начинающих автор просто не имеет такой возможности – его никто ТАК издавать уже не станет. Какое-то время тому назад это ещё могло иметь место, но не сейчас, увы. (Почему ситуация такова – долго объяснять, но она именно такова). Так что про «востребованность и продаваемость» книг я бы опустил – и без этого сюжет вполне себе имеет неплохие задатки именно сатирического сюжета.
К сожалению, сюжет во многом какой-то… сыроватый, недоделанный, хотя сама придумка о материализации персонажей неплоха (она, конечно, не на 100% оригинальная, но неплохо подана в общем виде). Однако, не вполне ясно, почему «девушка мечты» материализовалась в русоволосуя Машу, а не первоначальную брюнетку? К чему приплетён йог? Ну и много ещё чего – и, прежде всего, сама часть сюжета с введением гуру-редактора известногго издательства явно излишня и несколько анахронистична (как раз в том смысле, о каком я сказал чуть выше). Ядро сюжета с материализуемыми персонажами и самой идеей о том, КАК и ПОЧЕМУ эти персонажи материализовались, на мой взгляд обладает хорошим потенциалом, но она (как и сюжет в целом) требует, на мой взгляд, ещё очень большой доработки.