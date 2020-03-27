Белокрыльцев С. – Горы, горы – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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По неприхотливости и самодостаточности горы занимают второе место среди сущего, кроме того они страшные тугодумы. Неприхотливее и самодостаточнее был только индазаский отшельник-философ Чукучу Хи-ша, простоявший 85 лет без еды, питья, дыхания и свежих новостей по горло в навозе, а после умерший от старости на исходе 237 года жизни. Впрочем, не исключено, что он был ещё большим тугодумом, чем горы.
Самодостаточность и неприхотливость вызывают уважение и симпатию. По крайне мере, такой человек никогда не оседлает первую подвернувшуюся шею. Обычно (но не всегда, и это печально!) у таких людей хорошо развито абстрактное мышление и внутренний мир, но вместе с тем бывает они напрочь лишены амбиций. Им вполне достаточно собственной души и минимального благополучия.
В самом деле, захоти чего горы, они бы усиленно задумались об этом и ради своей цели свернули бы другие горы, ведь нематериальная мысль имеет удивительное свойство влиять на материальное тело, подстраивая его под свои нужды. А эволюционировав силой мысли, горы обрели бы новые возможности. Основали, допустим, горную цивилизацию и, быть может, подмяли под себя всё живое и неживое... Жили бы мы сейчас в мире гор и были бы союзниками гор… или их рабами. Но, к нашему счастью, у гор нет нужды что-либо менять, тем более создавать всякие цивилизации. Где нужда, там и прогресс, а горам, в общем-то, ничего не хочется.
Вот уж кто часто ищет смысл жизни, так это они, горы. В чём их предназначение? Сдерживать атмосферные потоки? Служить непреодолимым препятствием? Границей? Или они всего лишь побочный эффект движений литосферных плит? Решили, что всё это маргариновая чепуха? Тогда представьте, о чём бы вы думали, имей вы прорву свободного времени, но при этом не могли бы и пальцем пошевелить.
Однажды, на одной равнине, в результате брожений земной коры (есть любопытная версия, что возвышенности - это бородавки и морщины стареющей Земли), появились две горы. Произошедшее землетрясение было здесь единственным сносным развлечением за последний миллион лет. В этих краях особо-то ничего и не происходило: то снег выпадет, то дождь, изредка гром с молнией нагрянут, древние гуси пролетят. Но горы не жаловались, деваться им было некуда. Однако на этой стабильной до унылости равнине даже горы утопали в тоске.
И они, естественно, общались между собой, а так как спешить причин не находилось, думали они неторопливо, и паузы между фразами иногда растягивались до десятков лет, если горе требовалось обмозговать… обкаменить слова. Коли говорить, то так, чтоб не в бровь, а в глаз! Впрочем, ни того, ни другого у гор не имелось.
Борис Долинго|Author
Жанр произведения: юмористическое фэнтези, сатира.
Вначале небольшие замечания по набору текста. Неоднократно говорю авторам, что использовать дефисы вместо тире, конечно, можно, но ставить дефис там, где должно стоять тире, – это отсутствие культуры набора текста. Хорошо хоть автор использует красные строки, правда (вероятно из соображений экономии места на странице?), делает их таким короткими (всего 1 пробел), что красных строк почти не видно. Не надо уж так на красных строках экономить.
В целом о рассказе: попытка сделать что-то вроде сказки-притчи, в которой показывается участие гор в процессе эволюции через придание им некой «разумности». Рассказ заявлен как «юмористическое фэнтези, сатира». Честно скажу: юмор откровенно слабый, а сатиру разглядеть можно только при очень большом желании. Особой оригинальности в наделении гор определёнными анторопоморфными чертами тоже не просматривается. Идея про появление пирамиды (чёрной и блестящей) из горы вообще не ясна – что этим хотел сказать автор остаётся тайной, скорее всего, и для него самого.
И почему автор меняет форму именительного падежа у таких слов как пирамида («пирамиду» в авторской редакции), потаскуха («потаскуху») или мартышка («мартышку»). Причём слова в кавычках – это именно слова, поставленный в тексте именительной, а не в винительном падеже. Если «потаскухУ» – это гипотеза о переводе слова «потаскуха» на «язык гор», то оригинальности в этом не видно никакой.
Далее, автор пишет: «…Равнина им понравилась. На ней зеленели плодородные рощи…» – Фраза сильно удивила: что такое «плодородные рощи»?! «Плодородными» могут быть поля, равнины, но никак не рощи, если только это не «сады», да и то о садах не говорят «плодородный сад», поскольку слово «плодородный» по смыслу завязано на почву, но не на сами растения. Автор явно не очень хорошо владеет семантикой.
Ну и в самой концовке написано: «…засандалила здоровенным валуном прямохонько промеж гипотических глазищ…» – В русском языке есть слова «прямёхонько» и «гипотетический», но нет таких слов, которых здесь использует автор.
Увы, текст слаб во всех отношениях.