Стрежный М. – Инструкция – 20

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Но теперь никого нет рядом,

я один — что можно сделать

хорошего, когда ты совсем один.

Рэй Брэдбери. «Калейдоскоп»

1

Пит падал.

Всюду была черная пустота, прорванная остриями разноцветных игл, и он падал в эту пустоту, пытаясь схватиться за нее руками, задыхаясь. В скафандре не было ни грамма кислорода. Пит ловил воздух открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, но его не было, не было... А пустота кружилась, царапая ледяными огнями звезд, высасывала жизнь.

Стоп.

Компьютер показывает, что кислород есть! Это просто паника. Но ведь он не кадровый, а всего лишь техник, ему можно паниковать в такой переделке.

Мысль помогла, и дыхание понемногу стало приходить в норму.

Еще через несколько минут он прекратил судорожно взмахивать конечностями в поисках опоры. Чувство падения всё еще не уходило, но парализующий ужас отступил, Пит вновь мог управлять своим телом и думать.

Как же глупо вышло. Война наконец закончилась, и Питу не хотелось возвращаться к Ольге в красивой флотской форме, ни разу не побывав в настоящем деле. Он напросился к Алексу в пустяковый плановый рейд — всe знали, что в этом секторе ничего нет. Алекс... Когда в борт ударила первая торпеда, он решил, что они напоролись на астероид. Он передал об этом на базу и еще с полминуты боролся за живучесть уже почти разваливающегося катера. Этого времени могло хватить на то, чтобы Пит и ребята успели влезть в скафандры. Они должны были надеть скафандры еще перед вылетом, но теперь, после победы, даже на флоте мало кто выполнял абсолютно все инструкции.

Времени хватило только Питу. Они увидели вторую торпеду — прямо на встречном курсе — и пять крейсеров Союза на локаторе. Алекс кричал в уже не работавшую связь о кораблях в облаке, а ребята — всё еще без костюмов — затягивали на Пите последние молнии, потому что сам он от растерянности никак не мог справиться. Завыла сирена, еще раз крикнул что-то Алекс, Пита обхватили поперек туловища и вышвырнули в шлюз...

Пит включил стабилизатор, и звезды вокруг перестали вращаться. Он посмотрел туда, где должны были находиться обломки катера, но увидел только тусклые тени астероидов. Где-то среди них остались тела Алекса и парней, чьих имен Пит сейчас не мог вспомнить. А еще там притаились пять крейсеров Союза, о которых никто не знал и которые теперь шли на прорыв, прикрывшись от локаторов массой космических камней.



