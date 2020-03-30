Стрежный М. – Инструкция – 20

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Но теперь никого нет рядом,
я один — что можно сделать
хорошего, когда ты совсем один.
Рэй Брэдбери. «Калейдоскоп»
1
Пит падал.
Всюду была черная пустота, прорванная остриями разноцветных игл, и он падал в эту пустоту, пытаясь схватиться за нее руками, задыхаясь. В скафандре не было ни грамма кислорода. Пит ловил воздух открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, но его не было, не было... А пустота кружилась, царапая ледяными огнями звезд, высасывала жизнь.
Стоп.
Компьютер показывает, что кислород есть! Это просто паника. Но ведь он не кадровый, а всего лишь техник, ему можно паниковать в такой переделке.
Мысль помогла, и дыхание понемногу стало приходить в норму.
Еще через несколько минут он прекратил судорожно взмахивать конечностями в поисках опоры. Чувство падения всё еще не уходило, но парализующий ужас отступил, Пит вновь мог управлять своим телом и думать.
Как же глупо вышло. Война наконец закончилась, и Питу не хотелось возвращаться к Ольге в красивой флотской форме, ни разу не побывав в настоящем деле. Он напросился к Алексу в пустяковый плановый рейд — всe знали, что в этом секторе ничего нет. Алекс... Когда в борт ударила первая торпеда, он решил, что они напоролись на астероид. Он передал об этом на базу и еще с полминуты боролся за живучесть уже почти разваливающегося катера. Этого времени могло хватить на то, чтобы Пит и ребята успели влезть в скафандры. Они должны были надеть скафандры еще перед вылетом, но теперь, после победы, даже на флоте мало кто выполнял абсолютно все инструкции.
Времени хватило только Питу. Они увидели вторую торпеду — прямо на встречном курсе — и пять крейсеров Союза на локаторе. Алекс кричал в уже не работавшую связь о кораблях в облаке, а ребята — всё еще без костюмов — затягивали на Пите последние молнии, потому что сам он от растерянности никак не мог справиться. Завыла сирена, еще раз крикнул что-то Алекс, Пита обхватили поперек туловища и вышвырнули в шлюз...
Пит включил стабилизатор, и звезды вокруг перестали вращаться. Он посмотрел туда, где должны были находиться обломки катера, но увидел только тусклые тени астероидов. Где-то среди них остались тела Алекса и парней, чьих имен Пит сейчас не мог вспомнить. А еще там притаились пять крейсеров Союза, о которых никто не знал и которые теперь шли на прорыв, прикрывшись от локаторов массой космических камней.
Борис Долинго|Author
По традиции – о наборе текста. Набрано нормально: есть красные строки, тире, где необходимо. Недостаток – неиспользование буквы «ё». Как всегда говорю: буква «ё» является законной буквой русского алфавита. Рекомендую прочитать про историю возникновения и использования данной буквы, чтобы понимать суть проблемы. Если коротко, то дело обстояло так. Буква появилась, поскольку была нужна для нового утверждающегося светского русского языка. Когда начало развиваться массовой издательское дело, из-за некоторых особенностей прежних технологий в большинстве текстов для взрослых стали букву «ё» опускать – это давало существенную экономию по многим параметрам (но, что характерно: на пишущих машинках никто никогда букву «ё» не удалял из системы печати, да и в текстах для детей букву «ё» печатали!) При современных же печатных технологиях соображения прежней «экономии» уже не играю никакой роли, поэтому многие издатели, типографии и сами авторы не применяют букву «ё» исключительно тупо «по привычке».
Пользоваться буквой «ё» следует, прежде всего, повторюсь – по очень простой причине: ведь соответствующий букве звук в нашей речи реально существует! Поэтому разумно отражать на письме этот звук, особенно, если создаётся художественный текст и, если автор хочет «разговаривать» с читателем на нормальном русском языке. Вот попробуйте, коли не пишите букву «ё», также и не произносить её в разговоре. Ну а чего уж там – будьте последовательны: не пишите букву, так и не произносите её, произносите всегда одно только «е». Я посмотрю, как по-идиотски будет слушаться ваша речь, господа и дамы.
Простейший пример, вот фраза: «Все вперед» – и что, как её понимать? Без наличия «ё» смысл здесь не сразу понятен («все» или – «всё»?). Не говоря уже о фразе типа «В конце пути вы передохнете» – о чём здесь речь? То ли о том, что вы «передохнёте» (снимите усталось), то ли – что «передохнете» (богу душу отдадите).
Или вот если человек решил постоянно где-то жить, например, в деревне, то эта фраза в тексте, где в принципе не употребляется буква «ё», может заставить задуматься, что же тут сказано конкретно: «Я осел в деревне». Можно найти ещё массу подобных примеров, так что совет: пишите букву «ё», уважайте сами себя и читателя.
В целом рассказ написано очень неплохим литературным языком. Правда, не вполне понятна, скажем вот такая метафора: «Он говорил это, улыбаясь своей петушиной улыбкой». Что означает в данном случае «петушиная улыбка»? Я пытаюсь себе это представить, но не могу. Может иметь место некая «петушиная поза» (при ссоре, допустим), «петушиная походка», но – «улыбка»? Не ясно. Метафоры вообще штука непростая, с ними следует обращаться весьма осмотрительно, чтобы не навредить тексту, пытаясь сделать «красиво», но так, чтобы при этом не получилось и «бессмысленно».
Теперь о самой сути.
Конечно, в рассказе имеется явная аллюзия с рассказом «Калейдоскоп» Рея Брэдбери, но автор совершенно правильно и не скрывает этого, использовав соответствующий эпиграф. Возможно, из-за обилия описания чисто технических и технологических вариантов, которые перебирает ГГ, чтобы добиться поставленной цели, рассказ может кому-то показаться несколько занудным. Но это добротный НФ-рассказ, весьма драматичный и «психологичный».
Немного о логике «картины мира», т.е., места действия. Серьёзным элементом построения логики сюжета является некое «облако астероидов» (да ещё и не одно!). Которое движется не по какой-то орбите, а, судя по описаниям, совершает некое перемещение в пространстве однозначно отличное от, скажем, движения Пояса астероидов, имеющегося в Солнечной системе. Естественно, кто его знает, как там всё происходит в иных мирах? Но, тем не менее, описанное движение «облака» астероидов представляется весьма невероятным построением. Если даже предполагать, что это облако движется по «длинной орбите» типа орбит комет, то оно никак не может быть столь плотным, чтобы там могли укрыться крейсеры (более правильнее писать по-русски «крейсеры», а не «крейсера», если только автор не хотел показать причастность ГГ к флоту, а на «флотского» Пит по описанию не похож). Это элементарные астрономические данные: плотное облако астероидов может существовать только на гелиоцентрической орбите в плоскости эклиптики. Двигаться по «кометным» орбитам такой пояс (или «облако») не сможет, поскольку в процессе эволюции некой солнечной системы (где такое облако даже и могло бы возникнуть) крупные его составляющие за миллионы и миллиарды лет неизбежно будут растащены планетами, и от облака останется лишь то, что называют «метеоритным потоком». А если такие облака в некой солнечной системе ещё существуют (т.е., система ещё очень молодая), то база землян на некой планете Волга должна была бы подвергаться постоянной метеоритно-астероидной бомбардировке.
Да, для построения сюжета по авторскому варианту тут однозначно требуется некое межпланетное образование (в данном случае – «облако астероидов»), за которым могут укрываться корабли противника, которое ещё движется мимо обитаемых планет (Пояс астероидов нашего типа тут не подойдёт однозначно), и которое при этом ещё и радиосвязь экранирует, т.е., очень плотное само по себе. Но представить себе подобное образование, исходя даже из элементарных знаний астрономии и космогонии, никак не получается.
Я понимаю, что кому-то может показаться, что я сейчас впадаю в некое «научное занудство», но в произведении, претендующем на звание «космической фантастики» (а, значит, фантастики научной, как ни крути!) следует соблюдать то, что называется «научным правдоподобием», чтобы не превращать его, мягко говоря, в сказку. Т.е., плотное облако крупных астероидов, да ещё и движущееся по орбите типа орбиты кометы – это некое совершенное нереальное космогоническое образование, как, например, «облако планет».
Возможно, для указанной цели более подошло бы такое космическое тело, как крупная комета: и какое-то количество кораблей там может укрыться, и ионизированный газовый хвост имеется, который мог бы как раз экранировать радиосвязь. Периодичность выхода на связь, нужную по сюжету, можно обеспечить за счёт периодического вращения человека в скафандре вокруг самой кометы.
Рассказ очень неплох по своему внутреннему драматизму, но есть ещё кое-какие моменты, которые, на мой взгляд, требуют доработки. Во-первых, не совсем понятно, передал ли ГГ сигнал на базу? (Или я что-то пропустил в тексте?) Вроде как ГГ что-то передал, поскольку, судя по концовке, за ним прилетел катер – то, что ГГ кажется голубым астероидом. Но куда тогда делись вражеские крейсеры? Почему они не расстреляли катер (а ГГ именно этого всю дорогу опасается и много на эту тему рассуждает).
Ну и самая концовка (где про голубой астероид) в представленном виде очень уж какая-то невнятная и немного скомканная: как мне кажется, тут требовалась бы ещё буквально несколько дополнительных слов (не то, чтобы открытым текстом писать, что случилось, но чтобы – пусть и по-прежнему достаточно аллегорично – было ясно, что ГГ видит перед собой именно катер или же наплывающий на него астероид, который его раздавит. И, конечно же, последнее предложение должно быть при этом каким-то иным.
Резюме: рассказ может быть весьма интересным, он и сейчас, даже при всех высказанных мной замечаниях, совсем неплох, но с текстом требуется ещё немало поработать для достижения реально «высокого» качества. В общем, если автор захочет переработать рассказ, исправив некоторые «неточности» (прежде всего, сделав более достоверной картину места действия – это про «облако астероидов»), то я буду готов рассмотреть его повторно.