Русалева Е.-В ожидании Мигеля-29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Планетоид мне сразу не понравился. Но Мигель велел ждать здесь. Пропасть со всех радаров, затаиться. Так что выбирать не приходилось.

Прошла неделя, Мигель не проявлялся, и мне пришло в голову, что безопаснее будет спуститься на поверхность, а не отсвечивать на орбите, где корабль могли засечь. К тому же меня раздирало желанием испытать скафандры в полевых условиях. Чтобы убедиться, что я спёр именно рабочие образцы. А то Мигель меня убьёт. Заодно проверю, так ли хорош этот гринго, Эдвард, как мне расписывали. Он хоть и сидел целыми днями в своей каюте тихо, как мышь, но одно лишь присутствие постороннего на корабле действовало мне на нервы.

Выбирать место посадки особенно не приходилось – большую часть планетоида занимал океан. Материк имелся всего один, и тот маленький. Размером примерно с мою Мексику. Скорее остров, не материк.

– Мы сядем тут, – я ткнул пальцем в экран и оглянулся на Эдварда. Не знаю, зачем позвал его на мостик.

– Как долго мы собираемся здесь торчать? – скривил он рожу. – Где твой распрекрасный Мигель?

Развернувшись, я дал ему в зубы. Не сильно, главный инженер всё-таки. В профилактических целях, так сказать. Чтобы понял, что не стоит попусту трепать имя Мигеля.

Эдвард взвыл и отшатнулся. Слабак! Давай заплачь ещё.

– Не хнычь, Эдди, – весело сказал я. – Иди к себе и не мешайся под ногами.

Зыркнул зло из-под руки, но смолчал. Упрямый. Сразу мне не понравился, не люблю я упёртых умников. Запоздало сообразил, что надо было заставить его языком кровь вылизать, а то накапал мне тут.

Искин провёл расчёт и выдал оптимальное для посадки место. Атмосфера не сильно отличалась от земной, растительность своим видом напоминала наши джунгли, крупной живности не водилось, так, мелочь всякая, не больше зайца. Даже удивительно, почему сюда ещё не налетели переселенцы. Они же, как саранча, забивали всё более-менее подходящие уголки разведанной вселенной. Хотя, если немного подумать, то для колонистов здесь мало свободной территории. После того, как природу на Земле окончательно засрали, экологический комитет Сената взялся рьяно контролировать, чтобы на новых планетах к этой самой природе относились бережнее. Разрешение на вырубку леса гипотетическим колонистам никто бы не дал, а иначе на планетоиде делать нечего. Не пройти толком, не проехать. Ну если только сквозь чащу ломиться.



