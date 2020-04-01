Русалева Е.-В ожидании Мигеля-29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Планетоид мне сразу не понравился. Но Мигель велел ждать здесь. Пропасть со всех радаров, затаиться. Так что выбирать не приходилось.
Прошла неделя, Мигель не проявлялся, и мне пришло в голову, что безопаснее будет спуститься на поверхность, а не отсвечивать на орбите, где корабль могли засечь. К тому же меня раздирало желанием испытать скафандры в полевых условиях. Чтобы убедиться, что я спёр именно рабочие образцы. А то Мигель меня убьёт. Заодно проверю, так ли хорош этот гринго, Эдвард, как мне расписывали. Он хоть и сидел целыми днями в своей каюте тихо, как мышь, но одно лишь присутствие постороннего на корабле действовало мне на нервы.
Выбирать место посадки особенно не приходилось – большую часть планетоида занимал океан. Материк имелся всего один, и тот маленький. Размером примерно с мою Мексику. Скорее остров, не материк.
– Мы сядем тут, – я ткнул пальцем в экран и оглянулся на Эдварда. Не знаю, зачем позвал его на мостик.
– Как долго мы собираемся здесь торчать? – скривил он рожу. – Где твой распрекрасный Мигель?
Развернувшись, я дал ему в зубы. Не сильно, главный инженер всё-таки. В профилактических целях, так сказать. Чтобы понял, что не стоит попусту трепать имя Мигеля.
Эдвард взвыл и отшатнулся. Слабак! Давай заплачь ещё.
– Не хнычь, Эдди, – весело сказал я. – Иди к себе и не мешайся под ногами.
Зыркнул зло из-под руки, но смолчал. Упрямый. Сразу мне не понравился, не люблю я упёртых умников. Запоздало сообразил, что надо было заставить его языком кровь вылизать, а то накапал мне тут.
Искин провёл расчёт и выдал оптимальное для посадки место. Атмосфера не сильно отличалась от земной, растительность своим видом напоминала наши джунгли, крупной живности не водилось, так, мелочь всякая, не больше зайца. Даже удивительно, почему сюда ещё не налетели переселенцы. Они же, как саранча, забивали всё более-менее подходящие уголки разведанной вселенной. Хотя, если немного подумать, то для колонистов здесь мало свободной территории. После того, как природу на Земле окончательно засрали, экологический комитет Сената взялся рьяно контролировать, чтобы на новых планетах к этой самой природе относились бережнее. Разрешение на вырубку леса гипотетическим колонистам никто бы не дал, а иначе на планетоиде делать нечего. Не пройти толком, не проехать. Ну если только сквозь чащу ломиться.
Борис Долинго|Author
Много раз уже приходилось делать подобные замечания авторам по набору текста, но, увы, эта ситуация повторяется снова и снова. В художественных текстах на русском языке принято использовать красные строки, т.е., отступ слева в первой строке каждого абзаца. В данном тексте автор красные строки игнорирует, и этой небольшой, но уже «минус», если представить себе, что текст попадает в издательство на рассмотрение. Фатальным это не станет, если на редактора произведёт впечатление сюжет, а если сюжет не покажется однозначно «прекрасным»? Плохой вид текста станет ещё одним баллом против приёма.
Между абзацами в художественных текстах не нужно делать увеличенные интервалы – это не статья для какого-то сайта в Интернете. Да, при отсутствии красных строк такие увеличенные интервалы помогаю лучше воспринимать каждый новый абзац текста – именно для удобства чтения с экрана часто и делают увеличенные интервалы между абзацами. В таком случае увеличенные интервалы заменяют красные строки. Но зачем заменять красные строки такой интернетовской «фичей»?! Есть каноны набора художественных текстов – давайте их придерживаться.
В целом по языку рассказ хорош – написан гладко, весьма грамотно (есть отдельные пропущенные запятые, но это естественные погрешности, т.к. ни один самый грамотный автор не избежит описок и т.п. мелких ляпов). Правда, автор не умеет верно писать многие случаи сочетаний прямой и косвенной речи, но в этом она солидарна с 99,9% её коллег (если автор мне напомнит – вышлю методичку по данному вопросу).
Гораздо хуже в плане того, что можно назвать «сюжетной логикой». Вообще удивительно, что случилось с нашей фантастикой за неполные 20 лет. Я вот о чём. В 2003 году, когда я начинал первые отборы в сборник «Аэлита», обычным явление у авторов была ужасающе низкая общая грамотность – масса корявых выражений, грамматических и простых орфографических ошибок, и т.д., и т.п. Но при этом сюжеты были в массе своей весьма логичны. Такое впечатление, что за последние 20 лет, авторы стали писать грамотнее – что отрадно, но сделались куда более невежественными в плане естественнонаучных знаний и разучились выстраивать логичные сюжеты.
Рассмотрим в этом отношении данный рассказ. Прежде всего, почему автор переносит действие на некий «планетоид»? Почему было не написать просто – не «планетоид», а «планета»?! Удивительно! Похоже, автору понравилось само слово, но его реального значения она не понимает. «Планетоид» означает «подобный планете», это вообще не вполне принятый астрономический термин, но это объект, размером где-то от 500 км и примерно до 3000 км в диаметре. Небесное тело такого размера никак не может иметь атмосферу «идентичную земной», поскольку просто неспособно удержать столь плотную атмосферу. Это о том, что касается логики «естественнонаучной».
Из чисто сюжетной, так сказать, «житейской логики», и вообще нюансов сюжетного правдоподобия.
Начнём с происхождения племени. Автор заявляет, в частности, что «…на материке живёт тридцать восемь гуманоидов. Всего тридцать восемь особей, Карлос! Ты понимаешь, что для поддержания популяции этого совершенно недостаточно… В племени нет стариков и маленьких детей. Даже ни одной беременной женщины. Я не понимаю, как они размножаются. Такое впечатление, что однажды они просто вышли из леса в полном составе…» – то есть, вроде бы, на планете (у автора – на планетоиде) существует некая тайна, связанная с аборигенами. И тайна эта выглядит очень важной, буквально – сюжетообразующей. Но далее автор словно забывает об этом, вроде как ляпнул – и забыл! А так нельзя по законам жанра, иначе сюжет выглядит если не бессмысленным, то каким-то недоделанным.
Серьёзный чисто «житейский» логический ляп вот в чём. Абоиргены видели героев только в скафандрах – это не раз подчёркивалось в тексте. Но как же они могли узнать в связанном герое своего «бога»?! Они же никогда не видели его без скафандра!!! Это, конечно, необходимо для нужного развития сюжета, но такое решение – в общем, совершенный прокол.
Ещё очень плохо, что в рассказе фигурирует некий Мигель, которого герои ждут, и при этом имя героя, от лица которого ведётся повествование, оказывается «Карлос Мигель Мендес» – понимаете, о чём я? О том, что тут тоже присутствует «Мигель» – и это совершенно сбивает с толку. Вот если бы выяснялось, что Мигель, которого ждут, и главный герой – одно и то же лицо, тогда было бы красиво. Но ведь это явно не так. Одним словом, нельзя в одном тексте использовать схожие имена героев – или надо это каким-то образом пояснять, а иначе читатель остаётся в полном недоумении. Вообще про этого мифического Мигеля автор как-то тоже забывает по ходу повествования. Очень желателен хоть какой-то намёк, почему Мигель не появился, а то возникает подозрение, что автор как-то не понимает сам, для чего он нужен, этот Мигель. ))))
Вот что мне понравилось, так это слова о том, что человечество наконец-то одумалось, и стало карать за гомосексуальные связи: «…Это в давние времена, я слышал, к нетрадиционной ориентации относились лояльно. Даже слово такое существовало – толерантность…» (правда, слово «толерантность» для выделения тут стоило взять в кавычки). Автору за это – однозначный респект! Может, человечество ещё и, действительно, одумается?)))) Но этого мало, чтобы рассказ был принят.
Присутствует и чисто описательный косяк, по-моему: «…Искин, ювелирно лавируя в густых зарослях, покрывавших буквально всю сушу, опустил корабль на небольшую ровную поляну…» – Не вполне понятно, к чему такая фраза? Для какой-то «красивости»?! К чему космическому кораблю лавировать в зарослях?! Выбирается с орбиты место посадки и туда сажается корабль. Корабль летал на высоте деревьев?! Ну-у, теоретически можно себе нарисовать такой звездолёт, но зачем?! Просто несколько нелепо смотрится это описание. Намного точнее было бы написать как-то так: «…Искин ювелирно опустил корабль на небольшую ровную поляну, замеченную в густых джунглях…» – и все дела. Просто, точно, и никто при всём желании не придерётся никак. А так, видите – я придрался. ))))
Вообще, как мне кажется, рассказ можно «реанимировать». Что касается, прошу прощения, глупости с «атмосферой планетоида» и т.п. нюансов, то тут вообще всё просто: меняем это слово на слово «планета» – и всё ОК.
Насчёт странного происхождения племени (которое одно на планете и взялось, словно ниоткуда) – ну так надо просто эту ерунду вычеркнуть. Типа. на планете герои наткнулись на некое племя – ну и хорошо. Допустим, герои на неком острове опустились (если у нас не мелкий планетоид, что невозможно, а нормальная планета земного типа, то там куча материков и архипелагов). Кто его знает, сколько ещё живёт таких племён на разных материках и островах планеты?! Да и экзотику в виде жёлтых волос и синей кожи (прямо «жовтно-блакитность» какая-то, а автор ведь не с Украины!) я бы вообще убрал, поскольку в рассказе, который пытаются объявить принадлежащим к классу НФ, следует хотя бы в паре слов какую-то гипотезу давать, почему цвет кожи у аборигенов синий, тем более, при том, что даже внутренние органы у аборигенов идентичны органам землян! А цвет кожи – параметр, имеющий очень конкретный и легко вычисляемый смысл.
Как выкрутить с тем, каким же образом аборигены узнали, что их «бога» хотят наказать – тут автору придётся думать. Но то, как это сейчас описано, не проходит проверку элементарной логикой – или они своего бога должны были видеть и без скафандра!
Ну да – и надо подправить имена героев – чтобы не было путаницы, кто там из них настоящий Мигель.
Сможет автор устранить все указанные недостатки (а значительную часть я подсказок я уже сделал) – рассказ будет рассмотрен повторно.
И огромная просьба к автору: если она будет что-то править и повторно присылать – выделять места правки цветом текста или маркером).