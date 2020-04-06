Трунова Т.- Это то, о чём мы мечтали-11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Первая мировая война – один из самых

широкомасштабных вооруженных конфликтов

в истории человечества

Историческая реальность

- Смелей! — воскликнул он. — Вон там, в туманной дали,

Причалим мы к земле. Чуть пенилась вода.

И в сумерки они к чужой стране пристали,

Где сумеречный час как будто был всегда.

В тревожно-чутких снах дышала гладь морская*, - продекламировал Дэниэл вполголоса.

Никаких сумерек в проливе не наблюдалось, напротив, день только разгорался, он обещал быть жарким и солнечным. Но Дэниэлу это вовсе не мешало. Бликующая вода и топазовые оттенки окружающего мира подходили стихотворению просто удивительно. Бух, бу-бух, бу-бух! – билось сердце войны в унисон со строчками великого Теннисона.

- Турки наши позиции обрабатывают, - прокомментировал сержант. Он был настроен не столь романтично. Наверное, этому способствовал шрам на лице, который начинался от виска и извилисто тянулся к самому подбородку. Насколько Дэниэл знал, под пехотной формой со знаками пятого Норфорлкского полка шрамов было ещё больше. Ещё Дэниэл знал, откуда они: осколки немецкого снаряда. Сражение под Монсом. Как бы он хотел там участвовать! Увы, увы, увы. Для бывшего троечника из Оксфорда высадка в бухте Сувла была первой кампанией. Впрочем, он надеялся, что награды его не минуют. Вот он сходит с поезда. Чемоданчик в руке, вся грудь в медалях. Никто его не встречает, дома ждут только завтра. Ну, так получилось – машина из госпиталя пошла раньше, поэтому и билет на поезд он взял на день раньше. Ранение не серьёзное, так, пробило руку навылет. И идет он по родному городку. Встречные смотрят уважительно, девушки улыбаются. На площади героя встречает сам мэр….

- Не спать, ходить! Рядовой Дэниэл Смит!

Дэниэл попытался по привычке вскочить и едва не вывалился из лодки.

- Доберёмся до места, получишь два наряда вне очереди. Если ещё жив будешь.

Сержант в своем репертуаре.

- Есть сэр!

Дымчатые кубики и горушки впереди превратились в скопище лодок и ящиков, между которыми курсировали человеческие фигурки. Фигурки двигались торопливо, но особо не пригибаясь – пляж бухты походил на дно широченного оврага, края которого для надёжности усилили мешками с песком. Оттуда, сверху, всё громче разносилось это «бух, бу-бух, бух-бух». Теперь оно сопровождалось сухим треском выстрелов. И вдруг всё резко смолкло.

- В атаку наши пошли, - снова прокомментировал сержант.

В последующие дни Дэниэл не раз вспоминал этот день: строчки Теннисона, топазовый мир в золотых бликах и слова сержанта. Сержанта, прошедшего огонь, воду и медные трубы, убило в первый же день. Шальная пуля. Мир больше не был топазом с золотом, под выцветшим от зноя небом он был кровавой жарой, пропитанной трупным запахом, запахом пота, мочи и полевой кухни. Кошмар, от которого не очнуться, но стать частью его – раздувшимся трупом наверху бруствера. Оставался только Теннисон.



