Голиков А. Что такое человек – 54

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

-----------------------------------------------------------------------------------------

-Проклятье! – Василина Владимировна Иванова отшвырнула сигарету. – Всё не как у людей!

-Конечно! – поддакнул Виктор Петрович Шмыга, колдуя над пультом управления. – Это вам не Земля.

-Да я не про эту треклятую планету! – взвыла Иванова. – Я по поводу отчётов! Их что, левой ногой писали? Клинические идиоты писали? Какая ерунда! «Кожаные холмы» и «чёрные кристаллы». Скауты тут что, нанюхались какой-нибудь дряни?

-Они специально, Василина Владимировна! – веселился Шурка Хвостиков. – Это чтобы вас позлить! Вы ведь у нас такая большая любительница параграфов и форм.

-Вы! – тонкий наманикюренный палец выстрелил в Хвостикова. – Опять вы ничего не делаете! Где пробы грунта? Где фотографии местности? Где образцы флоры и фауны? Где, если они здесь есть, конечно, представители разумных существ?

-Работа кипит, - пожал плечами Хвостиков. – Роботы давно ковыряются в земле «Флэша-4». Разумной жизни здесь нет. А вот загадочные кожаные холмы и чёрные кристаллы мы и должны исследовать.

-Не мы, а вы! – поджала губы Иванова. – Это ваш фронт работ. Мне никогда ещё не доводилось видеть столь ленивого и непрофессионального инспектора. Как вы вообще попали в Комиссию по неосвоенным планетам?

-Конечно, по блату! – оскалил великолепные зубы Хвостиков. – Один важный человек мне сказал: «Я тебя обязательно возьму на работу, Александр. Только вот тут есть у меня такой сотрудник: Иванова. Доведёшь её до сердечного приступа – не то, что повышение, место моего зама дам.

-Вы псевдо-интеллигент! – пыхтела Василина Владимировна. – И шутки у тебя, мальчишка, дурацкие!

-Как умею! – пожал плечами Хвостиков.

На экране бортового компьютера простирала свои необъятные пустоши неизвестная планета, которой какой-то остряк из корпуса скаутов дал имя «Флэш-4». Под угрюмым, сине-фиолетовым небом она катила барханы красного песка, горючего, словно порох. Там, за этой пустыней, если верить первичным данным, располагались вполне себе земные ландшафты. Трава, цветы, поля, даже реки. Только вот какие-то странные «кожаные холмы» и «чёрные кристаллы». Инспекторам Комиссии по неосвоенным планетам Ивановой, Шмыге и Хвостикову надлежало разобраться в этом.

-Нет, я с ума сойду! – Иванова, невысокая полная женщина лет сорока-сорока пяти с какой-то соломенной, взбитой причёской вскочила с кресла. – Это катавасия! Здесь были сумасшедшие!

-Или они были нормальными, - Шмыга, низенький, короткий тщедушный мужичонка с гитлеровскими усиками усиленно диагностировал системы корабля. – А потом их что-то заставило сойти с ума. Воздух, может быть. Какие-нибудь вредные испарения. Или зловредные инопланетяне.



