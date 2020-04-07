Голиков А. Что такое человек – 54

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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-Проклятье! – Василина Владимировна Иванова отшвырнула сигарету. – Всё не как у людей!
-Конечно! – поддакнул Виктор Петрович Шмыга, колдуя над пультом управления. – Это вам не Земля.
-Да я не про эту треклятую планету! – взвыла Иванова. – Я по поводу отчётов! Их что, левой ногой писали? Клинические идиоты писали? Какая ерунда! «Кожаные холмы» и «чёрные кристаллы». Скауты тут что, нанюхались какой-нибудь дряни?
-Они специально, Василина Владимировна! – веселился Шурка Хвостиков. – Это чтобы вас позлить! Вы ведь у нас такая большая любительница параграфов и форм.
-Вы! – тонкий наманикюренный палец выстрелил в Хвостикова. – Опять вы ничего не делаете! Где пробы грунта? Где фотографии местности? Где образцы флоры и фауны? Где, если они здесь есть, конечно, представители разумных существ?
-Работа кипит, - пожал плечами Хвостиков. – Роботы давно ковыряются в земле «Флэша-4». Разумной жизни здесь нет. А вот загадочные кожаные холмы и чёрные кристаллы мы и должны исследовать.
-Не мы, а вы! – поджала губы Иванова. – Это ваш фронт работ. Мне никогда ещё не доводилось видеть столь ленивого и непрофессионального инспектора. Как вы вообще попали в Комиссию по неосвоенным планетам?
-Конечно, по блату! – оскалил великолепные зубы Хвостиков. – Один важный человек мне сказал: «Я тебя обязательно возьму на работу, Александр. Только вот тут есть у меня такой сотрудник: Иванова. Доведёшь её до сердечного приступа – не то, что повышение, место моего зама дам.
-Вы псевдо-интеллигент! – пыхтела Василина Владимировна. – И шутки у тебя, мальчишка, дурацкие!
-Как умею! – пожал плечами Хвостиков.
На экране бортового компьютера простирала свои необъятные пустоши неизвестная планета, которой какой-то остряк из корпуса скаутов дал имя «Флэш-4». Под угрюмым, сине-фиолетовым небом она катила барханы красного песка, горючего, словно порох. Там, за этой пустыней, если верить первичным данным, располагались вполне себе земные ландшафты. Трава, цветы, поля, даже реки. Только вот какие-то странные «кожаные холмы» и «чёрные кристаллы». Инспекторам Комиссии по неосвоенным планетам Ивановой, Шмыге и Хвостикову надлежало разобраться в этом.
-Нет, я с ума сойду! – Иванова, невысокая полная женщина лет сорока-сорока пяти с какой-то соломенной, взбитой причёской вскочила с кресла. – Это катавасия! Здесь были сумасшедшие!
-Или они были нормальными, - Шмыга, низенький, короткий тщедушный мужичонка с гитлеровскими усиками усиленно диагностировал системы корабля. – А потом их что-то заставило сойти с ума. Воздух, может быть. Какие-нибудь вредные испарения. Или зловредные инопланетяне.
Борис Долинго|Author
О наборе текста. Автор использует красные строки, и не делает увеличенные отступы между абзацами – это прекрасно, и это правильно. К странному недостатку отнесу применение дефиса, а не тире в первом предложении прямой речи героев в каждой строке (внутри абзацев при этом правильно стоят тире!)
Есть отдельные описки, пропущенные (или не точно проставленные?) запятые, но в целом сравнительно грамотно всё сделано. Правда, многие сочетания прямой и косвенной речи, как большинство других авторов, увы, автор писать не умеет (если напомнит – пришлю нашу методичку по данному вопросу).
Больше вопросов к содержанию, хотя в плане базовой сюжетной идеи – что же является собой человек, кого или что можно считать человеком – претензий нет. Она сама по себе очень «высокоморальная». А вот к «логике» отдельных сюжетных элементов и построений имеются вопросы, как и к выбранной (особенно в первой половине текста) стилистике подачи образов героев и их поведения.
Начнём с первого «логики» и правильности отдельных описаний.
Сказано, что «…Иванова, невысокая полная женщина лет сорока-сорока пяти…» – увы, неприемлемая неопределённость возраста для данного описания. Так можно было бы сказать, если бы описывался человек, которого мельком видят на улице или который первый раз вошёл в некую комнату. В данном случае мы имеем дело с экипажем экспедиции, где члены наверняка знают, кто какого возраста.
Неверно используемая идиома: «…ему померещились с устатку…» – Автор явно не понимает значения идиомы «с устатку»: тут подразумевается, что «от усталости». Т.е., речь о приёме некоторой дозы алкоголя, как расслабляющего средства после тяжёлой работы (усталости – даже по звучанию можно было бы догадаться о смысле идиомы). А «померещиться» может только с «перепоя». В общем, всегда нужно проверять себя. Нельзя использовать устойчивые выражения, значения которых не понимаешь – ведь всегда можно уточнить, насколько точно ты что-то понимаешь (сейчас это легко – достаточно ввести в интернете запрос).
В тексте несколько раз упоминается «капитанский мостик» на звездолёте. Такое понятие подразумевает, что должен иметься капитан, но «капитана» среди действующих лиц явно нет! Хвостиков слишком молод, Шмыга явно не капитан, да и Иванова на капитана не тянет, т.к. очень уж по-хамски с ней разговаривает тот же Хвостиков. Вообще все персонажи по описаниям и своему поведению (и даже по фамилии – чего только «Хвостиков» стоит!), да и по поведению выглядят персонажами какого-то откровенно «хохмаческого» рассказа. Но рассказ на «юмор» никак не тянет по своей идее, и из-за этого возникает явный когнитивный диссонанс, прошу прощения за нецензурное выражение. В общем, идея сюжета неплохая, а реализация явно неудачная, поскольку выбрана неуместная манера.
Наверное, рассказ можно реанимировать, но автору потребуется большущая работа, ведь надо менять, по сути, сам стиль повествования и описаний героев, их манеру вести диалоги и т.д., и т.п.