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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 08.04.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Григорьева Е. – Грон – 3

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Грон очнулся. Его стукнуло стволом огарика, и он свалился в канаву. От удара из мыследыры вылетела заглушка. В голову хлынул поток настоящих мыслей.

Огромная машина стояла, набитая брёвнами, но рабочие пыжились навалить туда ещё и ещё. Причём делали это вручную, ведь погрузчик завяз в болоте. Стволы падали, били их по головам. Кого уносили, а над кем прыгал бригадир, вставляя им обратно заглушки.

— Вы делаете всё неправильно! — закричал Грон, выскочив из канавы, но его ударило снова.

Он врезался в указатель «На Поляну». Поднявшись, поковылял туда.

По пути ему попадались ещё сцены идиотизма. Рабочие собирали урожай топиарики. Но не разом увозили в грузовике, а таскали огромные ягоды по одной до самого пищекомбината. Иногда роняли, и те весело катились по полю, сбивая рабочих наземь. Вдоль дороги лежали страдальцы с отдавленными педипальпами.

***

Грон добрался до Поляны Болтала. Там сидели Министры: пили сок ягод топиарики и принимали решения. У Председателя Конара во лбу сияла алмазная заглушка. Она отфильтровывала все идеи, кроме направленных на процветание.

В Совете не ждали сюрпризов: на Поляне охраны не было. Или солдаты просто напились забродившего сока и храпели теперь в канаве.

— Что же делается! — крикнул Грон. — Там рабочие гибнут, а вы…

Он в отчаянии бросился на Конара, желая выбить его алмазную заглушку.

Не рассчитал он силы. Забыл о хитиновых крючьях на концах педипальп. Острый крюк пронзил тело Конара, словно ягодное желе. Тот упал, трепыхая жужжальцами. Его жвалы слабо дёрнулись и затихли.

— Что же я натворил… — пробормотал Грон. — Кто ж теперь будет…

Тут со всех сторон раздалось:

— Конар убит! Да здравствует новый Конар!

Министры бросились к Грону, подхватили его, стали подбрасывать в воздух. А тот удивлённо хлопал плёночками склер и бубнил:

— Не надо… Поставьте меня на место…

Его не слушали. Усадили во главе стола, положили перед ним подушечку с новенькой алмазной заглушкой.

Грон был в ступоре, но голод одолевал его. Запахи яств щекотали тентакли. В итоге он осторожно запустил хоботок в стакан и захлюпал забродившим соком.

***

Смеркалось. Члены Совета — кто уснул прямо за столом, кто расползся по своим норам. Только Министр Просветления сидел рядом, чуть сдвинув заглушку. Его дендриты тянулись на волю, мерцая искрами импульсов.

— Ну что, господин Конар? Прикажете теперь снять их?


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Григорьева Е. – Грон – 3 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    |Author
    08.04.2020 at 10:41 - Ответить

    Набрано хорошо – красные строки присутствуют, да и ещё автор верно использует тире, а не дефисы. Из недостатков набора – автор не делает увеличенного отступа между отбивкой (***) в тексте, а стоило бы – это делается просто по логике, чтобы удобнее было читать.
    По сюжету – это попытка написать рассказ притчевого типа вроде китайской притчи о драконе и рыцаре (борясь против Дракона, после победы, вкусив драконьих благ, сам становишься Драконом). Замысел понятен, но реализовано не слишком хорошо – довольно прямолинейно повторяет многократно используемую идею, но при этом сюжет весьма слабо построен в «драматическом» плане. Идея о мыследырах и заглушках неплоха, но она слабо проработана (автор явно не дописал всех нюансов о том, что именно благодаря мыслезаглушкам народ не лезет в решение политических проблем).
    В общем, получился очень уж «конспект», а не рассказ. Плюс ко всему подводит стилистика изложения – автор слишком часто использует рубленые предложения там, где можно было бы с помощью знаков пунктуации построить более сложные и более гладко читаемые фразы. Например: «…Он врезался в указатель «На Поляну». Поднявшись, поковылял туда.
    По пути ему попадались ещё сцены идиотизма. Рабочие собирали урожай топиарики. Но не разом увозили в грузовике, а таскали огромные ягоды по одной до самого пищекомбината…» – Почему бы не написать это же вот так: «…Он врезался в указатель «На Поляну» и, поднявшись, поковылял туда.
    По пути ему попадались ещё сцены идиотизма: рабочие собирали урожай топиарики, но не разом увозили в грузовике, а таскали огромные ягоды по одной до самого пищекомбината…» (изменённые места подчёркнуты). И таких примеров можно привести много. Подобная компоновка из «рваных» предложений делает текст внешне очень «бедным» по своему языку.
    В общем, увы, не принимается.

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