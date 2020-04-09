Речкин А. – Бестселлер – 14

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

-----------------------------------------------------------------------------------------

Пальцы отплясывали чечётку на кожаной оплётке руля. Джон Джей, как ни старался, не мог справиться с накатившей на него нервозностью. Он сидел в автомобиле, припаркованном в пятидесяти метрах от резиденции Энтони Эдвардса самого популярного, самого знаменитого и, соответственно, самого богатого писателя в мире.

Джон Джей уже минут двадцать пытался успокоиться. Он применял дыхательную гимнастику по методу Шри-ванханади Прарапхупада, мял оранжевый мячик-антистресс, даже хотел глотнуть немного виски для храбрости, но передумал и убрал плоскую бутылку с жидкостью карамельного цвета обратно в бардачок.

«Как же так вышло», – размышлял Джей, всего два дня назад он взял телефонный номер Эдвардса в бухгалтерии издательства, и ни секунды не сомневаясь, позвонил этому великому и ужасному беллетристу.

После двух гудков Эдвардс поднял трубку и, к несказанному счастью и удивлению Джея, согласился на интервью спустя пару десятков секунд с начала разговора. Это обстоятельство повергло в шок не только самого Джея, но и всю редакцию газеты «Новости литературы», а также издательство «Либер инкорпорейтед». Эдвардс уже лет двадцать не появлялся на встречах с читателями, не подписывал книги и, тем более, не давал ни одного интервью.

Сейчас Эдвардсу почти восемьдесят лет, и за последние пятьдесят из-под его пера выходило, по меньшей мере, по одной книге в год. «Не такая уж высокая производительность», – сказали бы одни, другие – не согласились бы, сославшись на таких авторов как Харпер Ли или Маргарет Митчелл.

Но дело было отнюдь не в высокой работоспособности или малой производительности, которая оценивается смотрящим в зависимости от его собственной точки зрения. Самым загадочным обстоятельством являлось то, что каждая книга, которую написал Эдвардс, становилась бестселлером. Его произведения были переведены почти на все языки мира, он получил кипу мыслимых и немыслимых наград, потому что Эдвардс творил в любом жанре, и все они были ему подвластны. Поклонники выли от восторга, критики восхищались его стилем и слогом, а коллеги по цеху кусали локти и считали, что он продал душу Дьяволу, Вельзевулу, Мамоне и т.д.

И вот, сегодня, молодой, начинающий журналист газеты «Новости литературы», который буквально только вчера окончил университет в Берри, получил уникальную возможность – пообщаться с мастером слова и магистром пера. Джей сидел в машине и пытался побороть волнение, смешанное со страхом и трепетом в коктейль, от которого дрожали руки.

Джей за два дня, предшествующих интервью, составил список вопросов, потом пролистал несколько последних книг Эдвардса, затем переписал половину вопросов, потом опять внёс изменения. Джей по несколько раз просыпался среди ночи, хватался за ручку и лист бумаги, что лежали на прикроватной тумбочке, и при тусклом свете ночника записывал всё новые и новые вопросы.



