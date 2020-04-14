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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 14.04.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Лысков С. – Серебряный доллар – 13

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Временной консилиум судей располагался в здании с полной блокировкой всех известных волн. Огромный железобетонный куб в центре мегаполиса, свинцовые двери с винтовыми ручками и постоянной охраной из роботов. Тут вершились приговоры путешественникам во времени, всем тем, кто, пренебрегая правилами, пытался изменить будущее.

– Дуглас, что там по делу Териса Бая? – поймав в коридоре сотрудника по зачистке временных парадоксов, спросил главный судья.

– Я работаю над этим, ваша честь, – стал оправдываться пожилой сотрудник. – Мне пока неясны мотивы преступника. Я не уверен, что он действовал в одиночку.

– Отдай эту работу машинам, Дуглас, третью неделю я выслушиваю упрёки, как мы умудрились пропустить двадцать лет изменения прошлого, под самым носом.

– При всём уважении к интеллектуальному анализу, роботы грубо работают, – прикусив губу, ответил он. – После их чистки всегда страдают обычные люди.

– Это не твои заботы! – гневно посмотрел на него главный судья.

– Позвольте ещё раз допросить преступника, – попросил Дуглас. – И если он действовал в одиночку, я без колебания отдам дело машинам.

– У тебя времени до вечера. И приведи себя в порядок, – приказал начальник.

– Так точно, исправлюсь.

Дуглас Эйсон от недовольства сжал кожаную папку с электронными бумагами, но, стараясь скрыть негодование, отправился в пыточную камеру. Последние две недели разбирательств в деле Териса Бая изрядно подпортили его внешний вид, неисправимый трудоголик действительно чертовски плохо выглядел: седая щетина, серо-землистый цвет кожи, тёмные круги под глазами, красными от недосыпания. Он работал в системе временных судей порядка тридцати лет, опытный следователь с безупречной репутацией. Постоянные прыжки, погони за нарушителями закона подорвали здоровье Дугласа, и сейчас все болячки молодости словно из рога изобилия посыпались на его голову. Возраст при всём задоре всё-таки давал о себе знать.

Открыв свинцовую дверь пыточного кабинета, он активировал режим допроса. Будучи в медикаментозном сне, обездвиженный подозреваемый сидел в кресле. Как только сотрудник временной полиции авторизовался, робот-помощник ожил и поинтересовался целью визита.

– Тори, включи ему голову, я хочу кое-что выяснить, – приказал Дуглас.

– Сорок семь секунд, – ответил робот, делая внутривенную инъекцию преступнику.

Гуманные законы общества требовали ненасильственного отношения к временным преступникам до вступления приговора в силу. И поэтому медикаментозный сон был идеальным инструментом контроля, безболезненным и надёжным. Афроамериканец Терис Бай открыл большие чёрного цвета глаза и зашевелил губами, от продолжительного медикаментозного сна голова, словно налитая свинцом, упала на грудь.


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Лысков С. – Серебряный доллар – 13 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    |Author
    14.04.2020 at 18:43 - Ответить

    Автор верно использует тире, а не дефисы, написано весьма грамотно, но, как очень часто видишь, автор не умеет правильно писать сочетания прямой и косвенной речи (если он мне напомнит – вышлю нашу методичку по этим вопросам, явно пригодится).
    В литературном отношении очень неплохо, хотя есть небольшие стилистические погрешности. Например: «…Терис Бай хоть и выглядел как американский турист, но при этом был чёрным, что уже редкость для здешних мест…» – Если вдуматься, то понятно, что автор хотел сказать: что в 1938 году на Ямайке чернокожий, выглядевший столь презентабельно, вызывал недоумение. Но для этого требуется перечитать данную фразу – а сходу она вызывает удивление, т.к. построена не очень верно (кажется, будто редкость для здешних мест – чернокожий человек!)
    Или: на окрик паренёк-бедняк на Ямайке спрашивает: «– Вы ко мне?..» Спрашивает он это так, словно он какой-то клерк, и к нему в офис кто-то заглянул. Явный ситуационный диссонанс. Просто не совсем точно описано – скорее всего, стоило написать примерно так: «Эй, мистер, вы меня?»
    Ну и самое главное – концовка рассказа: в ней нет логики. Почему Терис Бая сделал то, что он сделал – понятно, а вот почему Дуглас Эйсон вдруг выполнил дело Териса Бая – это совершенно не ясно. И такая концовка делает рассказ как бы рассказом ни о чём, т.к. лишает его логики. Т.е., тут надо ещё много над чем работать, чтобы получилось что-то внятное и логически естественное.
    И ещё один момент: автор позиционирует своё произведение как «примерно научная фантастика». На мой взгляд, это фантастика «технологическая» (поскольку это точно не фэнтези), но никак не «научная», даже примерно.
    Увы, рассказ не принимается.

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