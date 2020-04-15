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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 15.04.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Остромина А. – Исса и Аклея – 78

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Покалывание на запястье начинало раздражать. Исса приподняла рукав. Подкожный дисплей яростно мигал красным. «Ладно-ладно, сейчас посмотрю». Она сдвинула полупрозрачную шторку алфона, на экране высветились пиктограммы и цифры, раздался неприятный металлический голос: «Срок ежегодной проверки истекает через девять часов». Вот чёрт... Исса обернулась и посмотрела на дочь.

Аклея сидела на берегу ручья и болтала ногами в прозрачной холодной воде.

— Мам? Уже пора?

— Не сейчас. Побудем тут ещё немного.

Она сложила игрушки в сумку, отнесла в багажник, присела на подножку уникоптера. Над зарослями тростника носились мелкие чёрные птички, Аклея вертела головой, пытаясь уследить за ними, и смеялась. «Надо ехать. Будь что будет».

— Детка, я тебя сейчас к папе отвезу. Побудешь у него до вечера, ладно?

— Ладно. А он со мной поиграет?

— Конечно.

 

На парковке у Центра диагностики почти не было ни машин, ни уникоптеров. В середине дня всегда мало посетителей. Иссе не хотелось выходить из кабины, она откинулась в кресле и рассматривала полупрозрачные белые облака — как будто она по-прежнему лежит на траве у реки, а рядом играет дочь. Если бы можно было остановить время — сегодняшнее утро, голос Аклеи, жаркое июньское солнце. Или нет, лучше прошлое лето, когда всё было легко и просто, когда её дочери ничего не угрожало.

Исса задумалась: с чего всё началось?

Прошлой осенью она заехала в школу за Аклеей, зашла в класс. Только что закончился урок рисования, почти все разошлись. Учительница стояла рядом с Аклеей и держала её рисунок.

— Надо же, какой необычный лес!

Исса пригляделась: силуэты деревьев напоминали старинное кружево, ветки причудливо переплетались, создавая аккуратные узоры.

— А можно мне домой его взять? Хочу папе показать, — сказала Аклея.

— Конечно, возьми.

Аклея начала собирать свои вещи, а учительница отвела Иссу в сторону и тихо заговорила:

— Похоже, у вашей дочки способности к рисованию.

У Иссы пересохло во рту, она сглотнула.

— Да нет, вряд ли. Все дети в этом возрасте любят рисовать.

— Любят. Но не так. Знаете, что у них получается? Вот, сами посмотрите.

Учительница разложила на столе несколько рисунков. На одном вместо леса растянулась широкая тёмно-зелёная полоса, на другом стоял частокол коричневых палок с зелёными каракулями вокруг каждой. Остальные были не лучше.

Исса растерянно спросила:

— Разве это плохо, что она рисует?


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Остромина А. – Исса и Аклея – 78 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    |Author
    15.04.2020 at 09:43 - Ответить

    Хорошо написанная во всех отношениях небольшая повесть. Правда, автор допускает отдельные ошибки в написаниях сочетаний прямой и косвенной речи. Есть и недостаток вот такой: я бы всё-таки отнёс текст к жанру социальной фантастики, а не к чисто «научной».
    Прекрасная в социальном отношении сатира (хотя и грустная!) на тему того, что происходит сегодня в Западном обществе (да и наше общество, увы, имеет тренд в таком же направлении): социально-потребительская уравниловка. Надо же: ругали за «уравниловку» СССР (ах как я сам за это ругал жизнь в Советском Союзе!), а сами на те же грабли наехали сегодня с этим «обществом потребления»! Вот такие гримасы истории, и автор прекрасно и очень тонко-чувственно это изобразил.
    Но есть одни серьёзные недостаток: неудачно сделанная концовка. На мой взгляд, она несколько перегружена – там написано лишнее, стоило закончить примерно на словах: «…Исса растерялась: кто они? Почему девочка называет её мамой? У неё никогда не было дочери, да и старуху она не узнавала…» Вот тут я бы поставил точку. Мне кажется, что это было бы намного лучше, чем ещё почти 4 т.знаков, которые автор написала после этого. Хотя, возможно, сюда можно добавить какие-то 1-2 фразы. Надо подумать – какие.
    И я буду готов повесть принять (посмотрев ещё раз, конечно).

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