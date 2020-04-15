Остромина А. – Исса и Аклея – 78

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Покалывание на запястье начинало раздражать. Исса приподняла рукав. Подкожный дисплей яростно мигал красным. «Ладно-ладно, сейчас посмотрю». Она сдвинула полупрозрачную шторку алфона, на экране высветились пиктограммы и цифры, раздался неприятный металлический голос: «Срок ежегодной проверки истекает через девять часов». Вот чёрт... Исса обернулась и посмотрела на дочь.
Аклея сидела на берегу ручья и болтала ногами в прозрачной холодной воде.
— Мам? Уже пора?
— Не сейчас. Побудем тут ещё немного.
Она сложила игрушки в сумку, отнесла в багажник, присела на подножку уникоптера. Над зарослями тростника носились мелкие чёрные птички, Аклея вертела головой, пытаясь уследить за ними, и смеялась. «Надо ехать. Будь что будет».
— Детка, я тебя сейчас к папе отвезу. Побудешь у него до вечера, ладно?
— Ладно. А он со мной поиграет?
— Конечно.
На парковке у Центра диагностики почти не было ни машин, ни уникоптеров. В середине дня всегда мало посетителей. Иссе не хотелось выходить из кабины, она откинулась в кресле и рассматривала полупрозрачные белые облака — как будто она по-прежнему лежит на траве у реки, а рядом играет дочь. Если бы можно было остановить время — сегодняшнее утро, голос Аклеи, жаркое июньское солнце. Или нет, лучше прошлое лето, когда всё было легко и просто, когда её дочери ничего не угрожало.
Исса задумалась: с чего всё началось?
Прошлой осенью она заехала в школу за Аклеей, зашла в класс. Только что закончился урок рисования, почти все разошлись. Учительница стояла рядом с Аклеей и держала её рисунок.
— Надо же, какой необычный лес!
Исса пригляделась: силуэты деревьев напоминали старинное кружево, ветки причудливо переплетались, создавая аккуратные узоры.
— А можно мне домой его взять? Хочу папе показать, — сказала Аклея.
— Конечно, возьми.
Аклея начала собирать свои вещи, а учительница отвела Иссу в сторону и тихо заговорила:
— Похоже, у вашей дочки способности к рисованию.
У Иссы пересохло во рту, она сглотнула.
— Да нет, вряд ли. Все дети в этом возрасте любят рисовать.
— Любят. Но не так. Знаете, что у них получается? Вот, сами посмотрите.
Учительница разложила на столе несколько рисунков. На одном вместо леса растянулась широкая тёмно-зелёная полоса, на другом стоял частокол коричневых палок с зелёными каракулями вокруг каждой. Остальные были не лучше.
Исса растерянно спросила:
— Разве это плохо, что она рисует?
Борис Долинго|Author
Хорошо написанная во всех отношениях небольшая повесть. Правда, автор допускает отдельные ошибки в написаниях сочетаний прямой и косвенной речи. Есть и недостаток вот такой: я бы всё-таки отнёс текст к жанру социальной фантастики, а не к чисто «научной».
Прекрасная в социальном отношении сатира (хотя и грустная!) на тему того, что происходит сегодня в Западном обществе (да и наше общество, увы, имеет тренд в таком же направлении): социально-потребительская уравниловка. Надо же: ругали за «уравниловку» СССР (ах как я сам за это ругал жизнь в Советском Союзе!), а сами на те же грабли наехали сегодня с этим «обществом потребления»! Вот такие гримасы истории, и автор прекрасно и очень тонко-чувственно это изобразил.
Но есть одни серьёзные недостаток: неудачно сделанная концовка. На мой взгляд, она несколько перегружена – там написано лишнее, стоило закончить примерно на словах: «…Исса растерялась: кто они? Почему девочка называет её мамой? У неё никогда не было дочери, да и старуху она не узнавала…» Вот тут я бы поставил точку. Мне кажется, что это было бы намного лучше, чем ещё почти 4 т.знаков, которые автор написала после этого. Хотя, возможно, сюда можно добавить какие-то 1-2 фразы. Надо подумать – какие.
И я буду готов повесть принять (посмотрев ещё раз, конечно).