Зандер А. – Обратный отсчет – 55

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Внутри меня происходит взрыв. Такой силы, что его хватит превратить в руины мою жизнь, которую я так старательно выстраивал последние месяцы, подчиняя её строгим правилам. Какое-то время чувствую, как у меня кружится голова, и я теряю равновесие. Нет ничего легче, чем разрушить чей-то мир. Достаточно одного неверного слова, поступка, решения. Или, как в моём случае. Незакрытой крышки ноутбука. И всё. Мой мир рушится, как карточный домик. Или таким он и был на самом деле? Полина ничего этого не заметила, а я не позволяю взрывной волне выплеснуться наружу через крик и истерику.
Что же ты натворила? Для чего полезла в мой ноутбук? Разве я тебя не предупреждал о том, что его трогать нельзя? Как тебе вообще пришло в голову проверять электронную почту перед сном? Мне хочется схватить сестру и вытрясти из неё привычку трогать мои вещи. Но ничего такого я не сделаю, потому что люблю её. А после смерти родителей у неё никого нет, кроме меня. Парни, которых она время от времени находит – не в счёт. Поэтому я молчу, хотя и разрываюсь от страха и гнева. Ничего не заметив, она спокойно уходит в мою спальню, где заряжается её телефон. Сейчас она воткнёт себе в уши аирподы, завалится на кровать и заснёт под глупую музыку, которую исполняет какая-то очередная малолетка с разрисованным лицом. Чуть позже я тихонько зайду, укрою её и сниму наушники. После этого постелюсь себе на диване в гостиной и тоже лягу спать.
Это уже стало для нас ритуалом. Так Полина приходит в себя после ссоры с очередным парнем. Не хочет его видеть и залегает на пару дней у меня в квартире. Сегодня именно такой день и он должен был закончиться, как обычно. Если бы она не полезла в мой ноутбук …
Если бы она не решила проверить почту на нём … Если бы айфон не был выключен, чтобы её парень не мог дозвониться ей … Если бы, если бы, если бы …
Даже если бы она просто свернула браузер, всё было бы по-другому. Но она оставила его открытым на странице входа в почту. А там, в столбике справа, всегда высвечивались заголовки новостей. У меня ещё оставался шанс. Один маленький шанс. Быстро нажать крестик, чтобы закрыть страницу, прежде чем я успею прочитать хоть что-то на дисплее. И любой другой человек именно так бы и сделал. Любой нормальный человек. Но я невротик с чёткими симптомами ОКР[1]. Поэтому прежде, чем кликнуть мышкой, я непроизвольно скашиваю глаза на то, чего так страшусь, и успеваю увидеть кричащий заголовок, который специально выделен красным. Вначале он обжигает меня подобно кипятку, а потом новость начинает разъедать меня изнутри, как кислота, не оставляя ни единого живого места. Это даже смешно, как просто может рухнуть логично выстроенная конструкция. Одно неловкое движение – и жизнь превращается в развалины …
Борис Долинго|Author
Сначала, как всегда, о наборе текста. В русскоязычных литературных текстах принято проставлять красные строки, а между абзацами не оставлять увеличенные отступы. Эта мода пришла из Интернета, но она для статей, обзоров и т.п. нехудожественных текстов в Сети, а в литературных текстах следует соблюдать установленную культуру.
В остальном по набору всё более-менее нормально. Но избранная автором манера изложения через рубленые короткие предложения вызывает сомнения. В целом для данной структуры текста (фактически, монолог героя с самим собой, некий «поток сознания») такая форма подачи оправдана. Но даже в данном случае есть немало мест, где уместно было бы соединить отдельные короткие предложения в более сложные конструкции через тире, запятые и двоеточия. Многие места стали бы читаться намного более «сочно» в литературном смысле слова.
Сюжетно вещь очень интересная и психологичная. Но, как мне кажется, она местами сильно перегружена рассуждениями героя. Да, показан тип невротика (и об этом сказано), но, тем не менее, есть немало мест, где стоит немного подсократить вереницу порой чрезмерно затянутых описаний и рассуждений, сделать их чуть покороче. Если бы в тексте присутствовало хоть немного диалогов, было бы лучше, но их нет (такова структура текста, избранная автором), поэтому стоит сделать такую «моноложную» структуру максимально лаконичной, чтобы не утомлять читателя. На мой взгляд, текст вполне можно сократить тысяч на 5-6 знаков – он от этого только выиграет.
И вот ещё какой нюанс: если честно, мне показалось, что название «Обратный отсчёт» не вполне соответствует сути рассказа. Почему «обратный отсчёт»? От чего этот отсчёт начался? Не ясно совершенно. Очень бы рекомендовал автору подумать над другим названием, поскольку название играет огромную роль в общем впечатлении, которое остаётся после прочтения произведения.
Готов взять текст для публикации, но только после того, как автор перечитает его и попробует сделать сокращения порой слишком затянутых мест.