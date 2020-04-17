Зандер А. – Обратный отсчет – 55

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Внутри меня происходит взрыв. Такой силы, что его хватит превратить в руины мою жизнь, которую я так старательно выстраивал последние месяцы, подчиняя её строгим правилам. Какое-то время чувствую, как у меня кружится голова, и я теряю равновесие. Нет ничего легче, чем разрушить чей-то мир. Достаточно одного неверного слова, поступка, решения. Или, как в моём случае. Незакрытой крышки ноутбука. И всё. Мой мир рушится, как карточный домик. Или таким он и был на самом деле? Полина ничего этого не заметила, а я не позволяю взрывной волне выплеснуться наружу через крик и истерику.

Что же ты натворила? Для чего полезла в мой ноутбук? Разве я тебя не предупреждал о том, что его трогать нельзя? Как тебе вообще пришло в голову проверять электронную почту перед сном? Мне хочется схватить сестру и вытрясти из неё привычку трогать мои вещи. Но ничего такого я не сделаю, потому что люблю её. А после смерти родителей у неё никого нет, кроме меня. Парни, которых она время от времени находит – не в счёт. Поэтому я молчу, хотя и разрываюсь от страха и гнева. Ничего не заметив, она спокойно уходит в мою спальню, где заряжается её телефон. Сейчас она воткнёт себе в уши аирподы, завалится на кровать и заснёт под глупую музыку, которую исполняет какая-то очередная малолетка с разрисованным лицом. Чуть позже я тихонько зайду, укрою её и сниму наушники. После этого постелюсь себе на диване в гостиной и тоже лягу спать.

Это уже стало для нас ритуалом. Так Полина приходит в себя после ссоры с очередным парнем. Не хочет его видеть и залегает на пару дней у меня в квартире. Сегодня именно такой день и он должен был закончиться, как обычно. Если бы она не полезла в мой ноутбук …

Если бы она не решила проверить почту на нём … Если бы айфон не был выключен, чтобы её парень не мог дозвониться ей … Если бы, если бы, если бы …

Даже если бы она просто свернула браузер, всё было бы по-другому. Но она оставила его открытым на странице входа в почту. А там, в столбике справа, всегда высвечивались заголовки новостей. У меня ещё оставался шанс. Один маленький шанс. Быстро нажать крестик, чтобы закрыть страницу, прежде чем я успею прочитать хоть что-то на дисплее. И любой другой человек именно так бы и сделал. Любой нормальный человек. Но я невротик с чёткими симптомами ОКР[1]. Поэтому прежде, чем кликнуть мышкой, я непроизвольно скашиваю глаза на то, чего так страшусь, и успеваю увидеть кричащий заголовок, который специально выделен красным. Вначале он обжигает меня подобно кипятку, а потом новость начинает разъедать меня изнутри, как кислота, не оставляя ни единого живого места. Это даже смешно, как просто может рухнуть логично выстроенная конструкция. Одно неловкое движение – и жизнь превращается в развалины …



