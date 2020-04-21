Странник Д. – Путешествие – 6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Нас слишком много. Эту истину мы всасывали с материнским молоком, это то, чему нас учили ещё до того, как показать первые буквы, то, что вбивали в наши мозги в школах.

Ежедневно мы видели и слышали друг друга, вдыхали смесь запахов тел и парфюмерии, сталкивались плечами, спинами, потому что теснота и толчея настолько же естестествены, как воздух, которого всегда слишком мало.

Официально я стоял в очереди, фактически — в монотонно гудящей толпе, собранной в огромном холле с рядом высоко расположенных окон по обеим сторонам. Шариковой ручкой вывел восьмёрку, пятёрку и семёрку на запястье, чтобы не забыть порядковый номер. Вообще-то хотел написать на ладони, но они вспотели, хотя с чего бы? Ведь все мы знали об этом дне, только "когда" оставалось до последнего сюрпризом.

Вокруг царил хаос, увидев знакомых или родственников, люди, орудуя локтями, пускались в небезопасное путешествие сквозь толпу. Наверное, только здесь никого не возмущало, если кому-то вздумалось бы переть без очереди. Хотя, на счёт последнего я, кажется, ошибался. Толпа затихла, прислушиваясь к звукам ссоры, кем были бы мы без любви к зрелищам и хлебу? Последнего всегда слишком мало.

— Куда прёшь!? — взвизгнула худосочная высокая тётка в старомодных очках, криво сидящих на длинном носу. Со своего места я не видел, к кому она обращалась, только услышал приглушённый голос с извинительными нотками.

— Ну и что? Порядок должен быть! — громогласно заявила тётка.

Из толпы раздались возгласы, кто-то поддержал крикунью, другие заступались за невидимого оппонента. Кажется, дошло до драки, лёгкие волны толчков, разбившись о первые ряды, докатились и до меня. Пошатнувшись, я наступил кому-то на ногу — не повод для извинений.

К моему огромному удивлению чья-то маленькая лапка сомкнулась вокруг трёх пальцев моей правой руки. Опустив взгляд, я увидел светлую макушку и две тонкие косички, лёгшие на узкие плечи. Кончик одной перетягивала коричневая резинка, какие используют в офисах. С другой стороны ничего не было, и пряди почти расплелись.

Ребёнок смотрел прямо, хотя вряд ли вид леса из ног представлял увлекательное зрелище.

— Эмм... Ты меня с кем-то перепутала, — и я попытался освободить свои пальцы, но захват детской ладошки только усилился.

Беспомощно осмотрелся по сторонам и спросил в никуда:

— Чья девочка?

Несколько равнодушных взглядов стали единственным ответом. Пальцы начали затекать. Я предпринял вторую попытку освобождения:

— Эй, ребёнок, отпусти.

Девочка отрицательно мотнула головой, не поднимая глаз. Ситуация была совершенно идиотской.

В это время где-то в конце холла раздался усиленный громкоговорителем голос:

— Следущие двадцать пять!

Впереди стало шумно, по толпе опять пошли волны толчков, кажется, спорили из-за порядковых номеров. Потом всё затихло и, время спустя, толпа снова загудела, как ни в чём не бывало. Теоретически в помещении освободилось место, занимаемое двадцатью пятью телами, но лично мне не досталось и сантиметра от этого куска пространства. Толпа сожрала его быстро и безжалостно.

Рука девочки сдавила мои пальцы с силой, которой я ни за что не ожидал от ребёнка.



