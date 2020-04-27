Шевченко А. – Неудачник – 39

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Паршивые затеи всегда завершаются по-свински, и Руди знал, что добром всё это не кончится. Ведь чувствовал, чувствовал ещё тогда, соглашаясь на безумную идею. Дурак Герхард смеялся над ним, и пришлось уступить. Но Герхард всегда смеётся – такой уж человек. Нужно было проявить всего лишь капельку твёрдости, но он покорился, как покорялся всегда. Как в тот раз, поддавшись воле родителей пойти учиться на естественно-научный факультет. «Станешь уважаемым человеком»… Как же! Не стал переезжать в Варшаву, смиряясь с желанием Оделии. Да и само решение бросить всё и стать полярником… теперь-то понятно – тоже малодушие. Ничему-то он не научился! Как был невезучим по жизни, так и остался.
Что ж, Руди Вебер, пожинай плоды рук своих. Ты остался один-одинёшенек на маленькой исследовательской станции посреди бесконечной антарктической пустыни.
Но ведь позавчера всё казалось правильным. Шульцу требовалась помощь, и решение отвезти его к французам было верным. Герхард превосходно управлял снегоходом, а Жак мог легко объясниться с соотечественниками. Кому как не им было везти заболевшего товарища? Просто надо было ехать с ними! Зря он послушал Жака. «Оборудование нельзя оставлять без присмотра». Ха! Да кому оно нужно здесь? Разве что Ледяному Медведю…
Эту мысль Руди поспешно отбросил. Прицепится же чушь! Он – учёный, и прекрасно знает, что никакие медведи в Антарктиде не водятся. Здесь, в глубине континента вообще нет опасных животных А Ледяной Медведь – байка, плод фантазии старожилов-полярников, любящих посмеяться над неопытными новичками. Шутники, чтоб их…
Впрочем, скрывшимся в белой пурге друзьям не позавидуешь. Кто знает, добрались ли они? Может, лучше было дождаться помощи всем вместе? Да что уж теперь говорить… Герхард и Жак покинули станцию, увозя бесчувственного Шульца на «Дюмон», а Руди остался, чтобы следить за оборудованием. В одиночестве, но зато в безопасности.
Так он думал.
«Подожди спасателей тут, – говорил Герхард. – Не пройдёт и трёх суток, как они тебя найдут». И впрямь, что такое три дня, когда ты уже на станции четвёртый месяц? Но кто же знал, что уже на вторую ночь откажет спутниковая связь, а электричество станет давать сбои?
К такому он готов не был. Что будет, если заглохнет генератор? Как долго маленькая станция сможет удерживать тепло? Что полагается делать в таком случае? Да он понятия не имеет, как всё это работает! Он не какой-то там долбаный инженер, а орнитолог. Гнездовья снежных буревестников – вот его единственная забота, а вовсе не эти дрянные приборы! Что там говорится в инструкции? «Немедленно сообщите о происшествии по имеющимся каналам связи». Но связи-то нет! Спутниковый телефон молчит, радио выдаёт лишь шипение, а единственную рацию забрал Жак.
Борис Долинго|Author
Написано в литературном отношении тоже хорошо – как и рассказ «Возвращение». А вот претензии к сюжетной логике, к сожалению, есть.
Похоже, автор испытывает сложности с выстраиванием сюжетных схем более крупных произведений. Данный рассказ – не роман, конечно, но всё же размер в 1 а.л. требует уже достаточно чёткого выстраивания сюжетной логики и логики отдельных сюжетообразующих элементов. Увы, такое бывает: написание достаточно длинных текстов напоминает бег на длинные дистанции – тут уже важна «выносливость», а не возможность выплеснуть все силы в короткой вспышке, как на 100-метровке.
Начну с почти мелочи. Герой рассуждает: «…Второй снегоход у него имеется. Если бы он ещё умел управлять им! Да и не в этом дело… Куда ехать? В снежную бурю? Без карты, без рации, в одиночку?..» – При этом герой – полярник, а полярники, вне зависимости от своей специализации, имеют минимальные навыки управлениям разными механизмами и машинами на станции. Это обязательная подготовка – никто не пошлёт на полярную станцию человека, который не знает, как управлять вездеходом или провести какие-то элементарные ремонтные и наладочные работы, оказать первую мед.помощь и т.д., т.п.. Кроме того, не вполне ясно, о каком снегоходе речь – но коли первый снегоход, на которой уехали коллеги Руди, явно достаточно большая машина, чтобы увезти троих человек, то это значит, что на ней есть рация. Т.е., и на втором вездеходе есть рация. Т.е., налицо некая подтасовка фактов для создания нужного сюжета, что не есть «гуд» (хотя это и подтасовка это мелкая).
А вот куда более серьёзная логическая натяжка: вернувшийся на Землю космонавт рассказывает, что в СССР в 1988 году отправили экспедицию к загадочной планете Парсиваль за орбитой Нептуна (может, всё-таки, «Парсифаль», если название взято автором в честь героя литературного эпоса?). И вот это уже полный нонсенс во всех отношениях. Во-первых, скрыть от мирового сообщества факт существования такой планеты СССР никак бы не смог. Неужели только астрономы из СССР смогли сделать такое открытие?! Ой, ой… Во-вторых, полное сокрытие факта подготовки столь масштабной межпланетной экспедиции – это ещё больший нонсен (если не сказать, прошу прощения, чушь).
Но, самое главное, в 1988 году СССР (как и США) просто не имел НИКАКОГО технического потенциала, чтобы отправить пилотируемую экспедицию на окраину Солнечной системы. Мы (я имею в виду землян вообще) до сих пор и на Марс-то космонавтов высадить не можем – куда там в район Нептуна, да ещё 30 лет тому назад!
Одним словом, технического потенциала для такой экспедиции в 1988 г. не было ни на грамм, это – раз. В тайне в 1988 году (как и в 2020) это осуществить было невозможно, в принципе; это – два. Легче поверить в сюжет «мокьюментари» Алексея Федорченко «Первые на Луне» в 1930-е годы (теоретически, возможно, и тогда могли уже вывести ракету на орбиту, если бы не танки строили) , но в 1988 году ни один космический пуск (тем паче, столь масштабный!) уже не мог бы осуществиться в секрете.
Далее – борьба Руди с самим собой (в результате которой герой всё-таки оказывается «хорошим» человеком). А вот на что он рассчитывает, планируя убить космонавта, чтобы стать единственным источником информации о базе на этом самом «Парсивале»? Неужели Руди допускает, что ему кто-то проверит просто на слово?!
И ещё немного о «сюжетной логике»: автор упоминает двоих других космонавтов, членов экипажа, в который входил и Михаил. Михаил начинает о них рассказывать, что «Карлен и Юргис приземлились тоже в капсулах», что «это всё усложняет», а «затем» о егсвоих звёздных коллегах-космонавтах он словно забывает (прежде всего – забывает, конечно, сам автор, и этот момент остаётся как бы подвешенным в воздухе).
В общем, получилась настоящая «сказка» – плохо продуманная по части «сюжетной логики» и явно недоделанная в смысле концовки (уж больно скомкано всё в концовке выглядит) – словно автор уже совсем «морально устал» и не знал, как же придумать яркую и чёткую концовку.
Потенциал у текста, как мне кажется, есть, но автору придётся сильно потрудиться, чтобы реализовать этот потенциал, поскольку сюжетное построение, основанное на отправке Советским Союзом в 1988 году тайной экспедиции за околицу Солнечной системы, не выдерживает никакой критики. Завязка – таинственный космонавт из прошлого, да ещё в Антарктике – очень неплоха, но тут надо придумывать нечто совсем иное, т.к. основывать сюжет на запуске пилотируемого корабля в район Плутона в 1988 г. это просто профанация какая-то. Так можно и древнегреческих космонавтов приплести, прошу прощения.
И ещё вот какой момент: сам по себе сюжет рассказа получился не цельным, очень «рыхлым». Дело в том, что название «Неудачник» предполагает основную «идейную» концентрацию на образе и личных проблемах Руди – и то ли сюжет должен показать и подтвердить, что Руди – реальный неудачник, то ли, наоборот, требуется как-то опровергнуть сие утверждение. Действительно, в тексте немало рассуждений о том, как неудачно складывалась судьба Руди – утверждений, надо сказать, весьма расплывчатых и надуманных. Но результатом и «стержнем» сюжета явно выглядит базовое фант.допущение о вернувшемся космонавте, и это не тыкуется с выбранным названием.
Одним словом, в таким виде рассказ никуда не годится, а то, что автор сумеет переделать всё на убедительный вариант, вызывает сомнения – уж больно много чело надо придумать просто заново. Проще, по-моему, нечто совсем новое написать