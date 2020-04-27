Шевченко А. – Неудачник – 39

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Паршивые затеи всегда завершаются по-свински, и Руди знал, что добром всё это не кончится. Ведь чувствовал, чувствовал ещё тогда, соглашаясь на безумную идею. Дурак Герхард смеялся над ним, и пришлось уступить. Но Герхард всегда смеётся – такой уж человек. Нужно было проявить всего лишь капельку твёрдости, но он покорился, как покорялся всегда. Как в тот раз, поддавшись воле родителей пойти учиться на естественно-научный факультет. «Станешь уважаемым человеком»… Как же! Не стал переезжать в Варшаву, смиряясь с желанием Оделии. Да и само решение бросить всё и стать полярником… теперь-то понятно – тоже малодушие. Ничему-то он не научился! Как был невезучим по жизни, так и остался.

Что ж, Руди Вебер, пожинай плоды рук своих. Ты остался один-одинёшенек на маленькой исследовательской станции посреди бесконечной антарктической пустыни.

Но ведь позавчера всё казалось правильным. Шульцу требовалась помощь, и решение отвезти его к французам было верным. Герхард превосходно управлял снегоходом, а Жак мог легко объясниться с соотечественниками. Кому как не им было везти заболевшего товарища? Просто надо было ехать с ними! Зря он послушал Жака. «Оборудование нельзя оставлять без присмотра». Ха! Да кому оно нужно здесь? Разве что Ледяному Медведю…

Эту мысль Руди поспешно отбросил. Прицепится же чушь! Он – учёный, и прекрасно знает, что никакие медведи в Антарктиде не водятся. Здесь, в глубине континента вообще нет опасных животных А Ледяной Медведь – байка, плод фантазии старожилов-полярников, любящих посмеяться над неопытными новичками. Шутники, чтоб их…

Впрочем, скрывшимся в белой пурге друзьям не позавидуешь. Кто знает, добрались ли они? Может, лучше было дождаться помощи всем вместе? Да что уж теперь говорить… Герхард и Жак покинули станцию, увозя бесчувственного Шульца на «Дюмон», а Руди остался, чтобы следить за оборудованием. В одиночестве, но зато в безопасности.

Так он думал.

«Подожди спасателей тут, – говорил Герхард. – Не пройдёт и трёх суток, как они тебя найдут». И впрямь, что такое три дня, когда ты уже на станции четвёртый месяц? Но кто же знал, что уже на вторую ночь откажет спутниковая связь, а электричество станет давать сбои?

К такому он готов не был. Что будет, если заглохнет генератор? Как долго маленькая станция сможет удерживать тепло? Что полагается делать в таком случае? Да он понятия не имеет, как всё это работает! Он не какой-то там долбаный инженер, а орнитолог. Гнездовья снежных буревестников – вот его единственная забота, а вовсе не эти дрянные приборы! Что там говорится в инструкции? «Немедленно сообщите о происшествии по имеющимся каналам связи». Но связи-то нет! Спутниковый телефон молчит, радио выдаёт лишь шипение, а единственную рацию забрал Жак.



